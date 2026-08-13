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તિરંગા યાત્રાથી દેશભક્તિના રંગે રંગાયું ગુજરાત: ભર વરસાદમાં પણ લોકોમાં અદમ્ય ઉત્સાહ, તાપીમાં 1151 ફૂટના તિરંગા સાથે નીકળી યાત્રા

રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે ઉત્સાહ સાથે તિરંગા યાત્રાનું આયોજન થયું

રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે ઉત્સાહ સાથે તિરંગા યાત્રાનું આયોજન થયું
રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે ઉત્સાહ સાથે તિરંગા યાત્રાનું આયોજન થયું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 7:06 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 8:16 PM IST

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દેશ 15 ઑગસ્ટે સ્વતંત્રતાના 80મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. આ પ્રસંગને યાદગાર બનાવવા માટે દેશભરમાં તિરંગા યાત્રાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. ગુજરાત પણ આ ઉત્સવની ઘડીને બંને હાથે વધાવી રહ્યું છે અને રાજ્યમાં ઠેર-ઠેર ભવ્ય તિરંગા યાત્રા નીકળી રહી છે. આ આયોજનોમાં આગેવાનોથી માંડીને બાળકોએ ભારે સંખ્યામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે.

વાપીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન, વરસાદ વચ્ચે 4 કિ.મી લાંબી લાઈન, 4500થી વધુ લોકોએ લીધો ભાગ

ગુરુવારે ભર વરસાદ વચ્ચે વાપીમાં દેશભક્તિનો અનોખો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. રાજ્યના નાણાં, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગના કેબિનેટ મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈની ઉપસ્થિતિમાં જિલ્લા કક્ષાની ભવ્ય તિરંગા યાત્રા યોજાઈ હતી. આશરે 4 કિલોમીટર લાંબી આ યાત્રામાં 25 શાળાના 3300થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ સહિત અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ અને નગરજનો મળી કુલ 4500થી વધુ લોકો જોડાયા હતા.

ભારે સંખ્યામાં લોકોએ લીધો ભાગ
ભારે સંખ્યામાં લોકોએ લીધો ભાગ (ETV Bharat Gujarat)

ભર વરસાદમાં પણ દેશભક્તિનો ઉત્સાહ

વરસાદ યાત્રામાં જોડાયેલા લોકોનો ઉત્સાહ ઓછો કરી શક્યો ન હતો. હાથમાં તિરંગો લઈને મોટી સંખ્યામાં લોકો યાત્રામાં જોડાયા હતા. રસ્તાની બંને બાજુ ઊભેલા વાપીવાસીઓએ તિરંગા યાત્રાનું પુષ્પવર્ષા સાથે સ્વાગત કર્યું હતું. સમગ્ર રૂટ દરમિયાન ‘ભારત માતા કી જય’, ‘વંદે માતરમ’ અને ‘જય હિંદ’ના નારાથી વાતાવરણ દેશભક્તિમય બની ગયું હતું.

25 શાળાના 3300થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા

તિરંગા યાત્રામાં વાપીની 25 શાળાના 3300થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. વિદ્યાર્થીઓના હાથમાં લહેરાતા તિરંગા અને દેશભક્તિના નારાથી યાત્રામાં ખાસ આકર્ષણ જોવા મળ્યું હતું. યુવા પેઢીમાં દેશપ્રેમની ભાવના મજબૂત બને અને સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના શહીદોના બલિદાનને યાદ કરવામાં આવે તે હેતુથી આ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

તિરંગામય બન્યું ગુજરાત
તિરંગામય બન્યું ગુજરાત (ETV Bharat Gujarat)

નાણાં મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે યોજાયેલી આ તિરંગા યાત્રા બદલ વાપી મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અભિનંદનને પાત્ર છે. ભર વરસાદમાં પણ મોટી સંખ્યામાં વાપીવાસીઓની હાજરી રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના પ્રેમને દર્શાવે છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રયાસોથી સામાન્ય નાગરિક પણ તિરંગાને ગૌરવ સાથે લહેરાવી શકે તેવું વાતાવરણ ઊભું થયું છે.

ભર વરસાદમાં અદમ્ય ઉત્સાહ સાથે યોજાઈ તિરંગાયાત્રા
ભર વરસાદમાં અદમ્ય ઉત્સાહ સાથે યોજાઈ તિરંગાયાત્રા (ETV Bharat Gujarat)

શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા ચોકથી યાત્રાનો પ્રારંભ

સવારે 9 વાગ્યે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા ચોક ખાતેથી મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ સહિતના મહાનુભાવોએ લીલીઝંડી આપી તિરંગા યાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. યાત્રા શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા ચોકથી શરૂ થઈ વંદે માતરમ ચોક, રોટરી સર્કલ અને માં ફાઉન્ડેશન સર્કલ થઈ શહીદ પ્રેમકુમાર પાટીલ ઉદ્યાન ખાતે પૂર્ણ થઈ હતી.

પોલીસ બેન્ડ અને બુલેટ રાઈડર્સે વધાર્યું આકર્ષણ

તિરંગા યાત્રામાં પોલીસ બેન્ડ, ઘોડેસવાર પોલીસ જવાનો અને બુલેટ રાઈડર્સની ટીમ ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. યાત્રામાં જોડાયેલા લોકોના હાથમાં તિરંગો લહેરાતો જોવા મળતા વાપી શહેર જાણે તિરંગાના રંગમાં રંગાઈ ગયું હોય તેવો માહોલ સર્જાયો હતો.

વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી

આ વર્ષે તિરંગા યાત્રા સાથે ‘વંદે માતરમ’ ગીતની રચનાના 150 વર્ષ પૂર્ણ થવાના ઐતિહાસિક અવસરની પણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. દેશભક્તિના આ ગીત સાથે જોડાયેલા ઐતિહાસિક મહત્વને યાદ કરી યાત્રામાં ઉપસ્થિત લોકોમાં રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવના વધુ પ્રબળ બની હતી

અરવલ્લી: ભિલોડા અને મેઘરજમાં તિરંગા યાત્રાનું ભવ્ય આયોજન; વિદ્યાર્થીઓ, NCC-NSS કેડેટ્સ, પોલીસ જવાનો અને નાગરિકોની મોટી સંખ્યામાં ભાગીદારી

દેશભક્તિ અને રાષ્ટ્રીય એકતાની ભાવનાને વધુ મજબૂત બનાવવાના ઉદ્દેશ સાથે અરવલ્લી જિલ્લામાં ભિલોડા અને મેઘરજ ખાતે ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બંને સ્થળોએ હાથમાં તિરંગો લઈને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ, NCC-NSS કેડેટ્સ, પોલીસ જવાનો તથા નાગરિકો જોડાતા સમગ્ર પંથક દેશભક્તિના રંગે રંગાઈ ગયો હતો.

અરવલ્લીમાં યોજાઈ વિશાળ તિરંગા યાત્રા (ETV Bharat Gujarat)

ભિલોડા ખાતે N.R.A. હાઈસ્કૂલથી શહીદ સ્મારક સુધી તિરંગા યાત્રા યોજાઈ હતી. રાજ્યના મંત્રી અને ભિલોડાના ધારાસભ્ય પી.સી. બરંડાની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી આ યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને NCC કેડેટ્સ જોડાયા હતા. પોલીસ જવાનો તેમજ સ્થાનિક નાગરિકોએ પણ હાથમાં તિરંગો લહેરાવી દેશભક્તિના ઉત્સાહ સાથે રેલીમાં ભાગ લીધો હતો.

યાત્રા દરમિયાન રાષ્ટ્રધ્વજના સન્માન અને રાષ્ટ્રીય એકતાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. તિરંગા સાથે નીકળેલી યાત્રાને પગલે ભિલોડા શહેરમાં દેશભક્તિનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

મેઘરજ ખાતે પણ જિલ્લા સંગઠન પ્રમુખ ભિખાજી ઠાકોરની ઉપસ્થિતિમાં તિરંગા યાત્રાનો ભવ્ય પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. પી.સી.એન. હાઈસ્કૂલથી ઘેલીમાતા મંદિર સુધી યોજાયેલી આ તિરંગા યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ, NCC-NSS કેડેટ્સ, પોલીસ જવાનો અને નાગરિકો જોડાયા હતા.

દેશભક્તિના ગીતો અને તિરંગાના જયઘોષથી સમગ્ર મેઘરજ નગર ગુંજી ઉઠ્યું હતું. રસ્તાઓ પર હાથમાં તિરંગા લઈને જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકોના ઉત્સાહથી સમગ્ર વાતાવરણમાં રાષ્ટ્રપ્રેમની લાગણી છવાઈ ગઈ હતી.

બંને સ્થળોએ યોજાયેલી તિરંગા યાત્રા દ્વારા રાષ્ટ્રીય એકતા, અખંડિતતા અને રાષ્ટ્રધ્વજના સન્માનનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં લોકોની ભાગીદારીએ કાર્યક્રમને ભવ્ય અને યાદગાર બનાવ્યો હતો.

રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણી અંતર્ગત મેઘરજ તાલુકામાં ૧૧, ૧૨ અને ૧૩ ઓગસ્ટ દરમિયાન ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લા સંગઠન પ્રમુખ ભિખાજી ઠાકોરની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી યાત્રામાં અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ, જનપ્રતિનિધિઓ, આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓ અને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા હતા. તિરંગા યાત્રાથી સમગ્ર મેઘરજ તાલુકો દેશભક્તિના રંગે રંગાયો હતો.

સમગ્ર દેશ અને રાજ્ય માં તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે અંતર્ગત તાપી જિલ્લા ના વ્યારા શહેર માં 1151 ફૂટ લાંબા રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સાથે ત્રિરંગા યાત્રા નીકળી હતી, યાત્રામાં પોલીસ જવાનો સહિત શાળાના બાળકો શિક્ષકો ,નગર વાસીઓ તેમજ અધિકારી પદાધિકારીઓ હાથમાં તિરંગા સાથે ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા, યાત્રા વ્યારાના રિવર ફ્રન્ટ થી શરૂ થઈ વ્યારા માં ફરી હતી.

તાપીના વ્યારામાં 1151 ફૂટ લાંબા રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સાથે તિરંગા યાત્રા નીકળી

સમગ્ર દેશ અને રાજ્ય માં આજે સ્વતંત્ર પર્વ ની માનભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જે અંતર્ગત તાપી જિલ્લા ના વ્યારા ખાતેથી 1151 ફૂટ લાંબા રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સાથે ત્રિરંગા યાત્રા શહેર માં નીકળી હતી, દેશભક્તિ ના નારા સાથે નીકળેલ તિરંગા યાત્રાને પગલે વ્યારા નગર દેશભક્તિ ના રંગે રંગાયું હતું, આ યાત્રા માં મોટી સંખ્યા માં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ સહિત લોકો જોડાયા હતા અને શહેર દેશભક્તિ ના રંગે રંગાયું હતું, સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી ના ભાગરૂપે યોજાયેલ તિરંગા યાત્રામાં કેબિનેટ મંત્રી નરેશ પટેલ, રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી જયરામ ગામીત, ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિ, મોહન કોકની સહિતના પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓ ઉપસ્થિતિ રહ્યા હતા. આ વેળાએ પોલીસ પ્લાટૂન, પોલીસ અશ્વ રેલી, બાઇક રેલી, વેશભૂષા , સ્વચ્છતા અભિયાન જેવા વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા હતા.

તાપી જિલ્લાના વ્યારામાં 1151 ફૂટ લાંબા રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સાથે ત્રિરંગા યાત્રા નીકળી
તાપી જિલ્લાના વ્યારામાં 1151 ફૂટ લાંબા રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સાથે ત્રિરંગા યાત્રા નીકળી (ETV Bharat Gujarat)

યાત્રા માં આદિવાસી પરંપરાગત વાદ્યો અને નૃત્ય આકર્ષણ નું કેન્દ્ર બન્યું હતું અને યાત્રા દરમિયાન કેબિનેટ મંત્રી નરેશ પટેલ, રાજ્યકક્ષાના મંત્રી ડૉ. જયરામ ગણિત સહિત ધારાસભ્યો આદિવાસી પરંપરાગત વાદ્યો વચ્ચે ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. સાથેજ વ્યારા ની વિવિધ સ્કૂલોના બાળકો ઉત્સભેર દેશભક્તિના રંગમાં રંગાયા હતા.

આ યાત્રામાં તાપી જિલ્લા કલેક્ટર દેવ ચૌધરી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, પોલીસ અધિક્ષક સહિત ના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ જોડાયા હતા સાથે આ યાત્રા સારી રીતે પૂર્ણ થઈ શકે તે માટે વિવિધ સ્થળોએ ટ્રાફિક પોલીસ પણ તેનાત કરી દેવાયા હતા જેના લીધે વાહન ચાલકો ને પણ અટકળો ન પડે અને બીજે રસ્તે થી તેઓ જઈ શકે. સાથેજ હજારોની સંખ્યામાં નીકળેલી આ યાત્રા સારી રીતે પૂર્ણ થઈ હતી.

તાપીમાં ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

કેબિનેટ મંત્રી નરેશ પટેલએ જણાવ્યું હતું કે, આજે હજારો લોકો સાથે તિરંગા યાત્રા નીકળી હતી યાત્રા માં વિધાર્થીઓ સહિત ભાઈઓ બહેનો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. 140 કરોડ લોકોનો આ દેશ આજેપણ એક છે. અને અખંડ ભારત નું સપનું જોનારા દેશના આપણા અનેક મહાનુભવોથી પ્રેરણા લઈને નવી પેઢી પણ તેમાંથી કંઈક શીખી રહી છે.

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Last Updated : August 13, 2026 at 8:16 PM IST

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