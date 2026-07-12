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રાજ્યમાં ચાંદીપુરાના કેસને લઇને તંત્ર એલર્ટ, અરવલ્લીમાં ફોગિંગની કામગીરી; ભરૂચમાં આઇસોલેશન વોર્ડ તૈયાર

રાજ્યમાં સાબરકાંઠા સહિતના જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસને કારણે પાંચથી વધુ બાળકના મોત બાદ આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ થઇ ગયું છે.

રાજ્યમાં ચાંદીપુરાના કેસને લઇને તંત્ર એલર્ટ
રાજ્યમાં ચાંદીપુરાના કેસને લઇને તંત્ર એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 6:22 PM IST

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અમદાવાદ: રાજ્યમાં સાબરકાંઠા સહિતના જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસને કારણે પાંચથી વધુ બાળકના મોત બાદ આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ થઇ ગયું છે. સાબરકાંઠાને અડીને આવેલા અરવલ્લી જિલ્લામાં પણ ચાંદીપુરા વાયરસનો શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયો છે. બીજી તરફ ચાંદીપુરા વાયરસને લઇને ભરૂચમાં આઇસોલેશન વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

અરવલ્લીમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો શંકાસ્પદ કેસ બાદ તંત્ર એલર્ટ

અરવલ્લી જિલ્લામાં ચાંદીપુર વાયરસનો પ્રથમ શંકાસ્પદ કેસ સામે આવતા આરોગ્ય તંત્ર સતર્ક બન્યું છે. બાયડ તાલુકાના એક ગામમાં બાળકમાં ચાંદીપુર વાયરસ જેવા લક્ષણો જોવા મળ્યા બાદ તેને વધુ સારવાર માટે હિંમતનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યું છે. બાળકના સેમ્પલ લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ આરોગ્ય વિભાગે ગામમાં સર્વેલન્સ વધારી ફોગિંગ સહિતની કામગીરી શરૂ કરી છે અને લોકોને સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરી છે. હાલ તપાસના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ બાળકને ચાંદીપુર વાયરસનો ચેપ છે કે નહીં તે અંગે સ્પષ્ટતા થશે.

અરવલ્લીમાં ફોગિંગની કામગીરી કરાઇ હતી (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં જ અરવલ્લી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બાળકના ગામમાં આરોગ્ય ટીમો મોકલી સર્વે, સંપર્કમાં આવેલા લોકોની માહિતી એકત્ર કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. સાથે જ મચ્છર અને અન્ય જીવાતોના નિયંત્રણ માટે ગામમાં ફોગિંગ તથા દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

આરોગ્ય વિભાગે લોકોને ગભરાવાના બદલે સાવચેતી રાખવા અપીલ કરી છે. ખાસ કરીને નાના બાળકોમાં તાવ, ઊલટી, બેભાન થવા જેવી ગંભીર સ્થિતિ અથવા મગજ સંબંધિત લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક નજીકની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સ્પેશ્યલ રૂમ તૈયાર

ચાંદીપુરા વાયરસના સંભવિત ખતરાને ધ્યાનમાં રાખી ભરૂચ જિલ્લાનું આરોગ્ય તંત્ર સતર્ક બન્યું છે. ચોમાસાની સિઝન વચ્ચે બાળકોમાં જોવા મળતા શંકાસ્પદ લક્ષણોને લઇ આગોતરી તૈયારીના ભાગરૂપે ભરૂચની ડૉ. કિરણ સી.પટેલ મેડિકલ કોલેજ સંલગ્ન CK પટેલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ દર્દીઓ માટે અલગથી સ્પેશ્યલ રૂમ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.

ચાંદીપુરા વાયરસને લઇને ભરૂચમાં આઇસોલેશન વોર્ડ તૈયાર કરાયો છે. (ETV Bharat Gujarat)

ફિઝિશિયન હેમાંગ જીયાનીએ જણાવ્યું હતું કે, શંકાસ્પદ લક્ષણો જોવા મળે ત્યારે ઘરગથ્થુ સારવારમાં સમય પસાર કરવાને બદલે તાત્કાલિક તબીબી સલાહ લેવી જરૂરી છે. સમયસર નિદાન અને સારવાર દર્દી માટે મહત્ત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.

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