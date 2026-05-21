વડનગર બન્યું સ્કિલ ડેવલપમેન્ટનું હબ, 201 યુવાનોની તાલીમ પૂર્ણ
વડનગરમાં કાર્યરત આ સંસ્થા દેશના યુવાનોને રોજગારલક્ષી તાલીમ આપી આત્મનિર્ભર બનવા માટે પ્રેરિત કરી રહી છે.
Published : May 21, 2026 at 3:44 PM IST
ગાંધીનગર : ગુજરાતમાં કૌશલ્ય વિકાસ ક્ષેત્રે એક નવો ઇતિહાસ રચાતો જોવા મળી રહ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ‘સ્કિલ ઇન્ડિયા મિશન’ને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં વધુ ગતિ મળી રહી છે. ગુજરાત સરકારના સહયોગથી વડનગર ખાતે Larsen & Toubro કંપની દ્વારા વિશ્વસ્તરીય સુવિધાઓ સાથે ઇન્ડસ્ટ્રિયલ કન્સ્ટ્રક્શન સ્કિલ્સ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (ICSTI) શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
આ સંસ્થામાં શરૂ કરાયેલા બે પાયલોટ બેચના કુલ 201 તાલીમાર્થીઓએ સફળતાપૂર્વક તાલીમ પૂર્ણ કરી છે. ખાસ વાત એ છે કે, સંસ્થા દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને રહેવા-જમવાની સુવિધા સહિત સંપૂર્ણ વિનામૂલ્યે તાલીમ આપવામાં આવે છે. 45થી 90 દિવસની તાલીમ પૂર્ણ કરેલા યુવાનો હાલમાં ધોલેરા ખાતેના સેમિકંડક્ટર ફેબ ઉદ્યોગ, અમદાવાદ-મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ, અમદાવાદ મેટ્રો પ્રોજેક્ટ, ખંભાળિયા ખાતેના સોલર પાવર પ્લાન્ટ તેમજ પાણીપત રિફાઇનરી જેવા મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટોમાં પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે.
વડનગરમાં કાર્યરત આ સંસ્થા દેશના યુવાનોને રોજગારલક્ષી તાલીમ આપી આત્મનિર્ભર બનવા માટે પ્રેરિત કરી રહી છે. આ સંસ્થામાં અભ્યાસ કરવા ઇચ્છુક યુવક-યુવતીઓ 7043568437, 9099903673 અને 7016813062 નંબર પર સંપર્ક કરી શકે છે.
