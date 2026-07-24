'આશ્વાસન નહીં, જવાબદારી જોઈએ': PMના નિવેદન બાદ પણ NEET વિદ્યાર્થીઓમાં રોષ યથાવત
પેપર લીક મુદ્દે વડાપ્રધાનની કડક કાર્યવાહીની ખાતરી બાદ સોનમ વાંગચુકે ઉપવાસ સમાપ્ત કર્યા છે. જોકે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓએ પારદર્શક વ્યવસ્થા અને જવાબદારો સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી.
Published : July 24, 2026 at 9:43 PM IST
અમદાવાદ: દેશભરમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલા NEET પેપર લીક કૌભાંડને લઈને છેલ્લા ઘણા દિવસોથી વિદ્યાર્થીઓ રસ્તા પર ઉતરી વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. દિલ્હીમાં હજારો વિદ્યાર્થીઓ અને વિવિધ વિદ્યાર્થી સંગઠનો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં સુધારાની માંગ સાથે સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુક પણ ભૂખ હડતાળ પર બેઠા હતા. સમગ્ર મામલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપ્યા બાદ સોનમ વાંગચુકે પોતાનું અનશન સમાપ્ત કર્યું છે. જોકે, સરકારના આ આશ્વાસન છતાં વિદ્યાર્થીઓનો રોષ હજુ શમ્યો નથી.
અમદાવાદમાં પણ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી NSUI સહિત વિવિધ વિદ્યાર્થી સંગઠનો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યા છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી વિસ્તાર સહિત શહેરના વિવિધ સ્થળોએ વિદ્યાર્થીઓએ પેપર લીકના વિરોધમાં દેખાવો કર્યા હતા. પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો અને કેટલાક કાર્યકરોની અટકાયત પણ કરવામાં આવી હતી.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ બાદ ETV ભારતે NEETની પરીક્ષા આપી ચૂકેલા અને વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરી હતી. વિદ્યાર્થીઓએ સરકારના નિવેદન અંગે મિશ્ર પ્રતિસાદ આપતાં કહ્યું કે, હવે માત્ર નિવેદનોથી નહીં, પરંતુ નક્કર પરિણામોથી વિશ્વાસ પાછો આવશે.
અમદાવાદમાં NEET ઉમેદવાર અમને કહ્યું કે, વડાપ્રધાન દ્વારા પેપર લીક કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની જાહેરાત આવકારદાયક છે, પરંતુ સરકારે મૂળ મુદ્દા પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. તેમના જણાવ્યા મુજબ પેપર લીકના કારણે લાખો વિદ્યાર્થીઓ ભારે માનસિક તણાવમાં મુકાયા હતા. વર્ષોની મહેનત બાદ પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે આવી ઘટના અત્યંત નિરાશાજનક છે. તેઓ કહે છે કે આ સમગ્ર ઘટનામાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ ડિપ્રેશનમાં ધકેલાયા હતા અને કેટલીક દુઃખદ આત્મહત્યાની ઘટનાઓ પણ સામે આવી હતી. અમનના મતે સોનમ વાંગચુકનું આંદોલન સંપૂર્ણપણે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં હતું અને સમગ્ર મામલે જવાબદારી નક્કી થવી જરૂરી છે.
સંદીપ, જેમણે પણ NEETની પરીક્ષા આપી છે, તેમનું કહેવું છે કે, હવે માત્ર આરોપીઓને સજા આપવાથી વિદ્યાર્થીઓને ખાસ ફાયદો થવાનો નથી. જો ફરી પરીક્ષા યોજાશે તો ફરીથી વિદ્યાર્થીઓએ જ માનસિક દબાણ, સમય અને મહેનતનો ભાર સહન કરવો પડશે. તેમના જણાવ્યા મુજબ દેશમાં વારંવાર વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓના પેપર લીક થાય છે, છતાં જવાબદાર તંત્ર સામે કડક કાર્યવાહી થતી જોવા મળતી નથી. તેમના મતે ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ અટકાવવા માટે પરીક્ષા પ્રણાલીમાં મૂળભૂત સુધારા જરૂરી છે અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારી રાજીનામું આપવું જોઈએ.
વિરોધ પ્રદર્શનમાં સક્રિય રહેલી વિનિતા નામની વિદ્યાર્થિનીનું કહેવું છે કે, અમદાવાદમાં ચાલી રહેલા આંદોલન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ કડવો અનુભવ થયો છે. પોતાના ભવિષ્ય માટે વિદ્યાર્થીઓ રસ્તા પર ઉતરીને અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે, છતાં સરકાર તરફથી યોગ્ય પ્રતિસાદ મળતો નથી. તેઓ કહે છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા વીડિયો સંદેશા કે જાહેર નિવેદન આપવાથી આટલા મોટા પ્રશ્નનો ઉકેલ આવી શકે નહીં. વિદ્યાર્થીઓને હવે પોકળ આશ્વાસન નહીં, પરંતુ પારદર્શક અને વિશ્વસનીય પરીક્ષા વ્યવસ્થા જોઈએ છે.
વિનિતાના જણાવ્યા મુજબ, પેપર લીક જેવી ગંભીર ઘટના સામે આવ્યા બાદ પણ કોઈએ પોતાની જવાબદારી સ્વીકારી નથી. તેઓ માને છે કે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારી તાત્કાલિક રાજીનામું આપવું જોઈએ. સાથે જ ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ફરી ન બને તે માટે પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં ટેક્નોલોજી આધારિત સુરક્ષા અને કડક દેખરેખની વ્યવસ્થા ઉભી કરવી જરૂરી છે.
વિદ્યાર્થીઓનું એક જ કહેવું છે કે, પેપર લીક માત્ર એક પરીક્ષાનો પ્રશ્ન નથી, પરંતુ લાખો યુવાનોના ભવિષ્ય અને દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થાની વિશ્વસનીયતાનો પ્રશ્ન છે. સરકાર દ્વારા કાર્યવાહીનું આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ હવે વિદ્યાર્થીઓની નજર એ વાત પર છે કે આ વચનો કેટલા ઝડપથી અને કેટલી અસરકારક રીતે અમલમાં આવે છે. તેમના મતે જ્યારે સુધી પારદર્શક પરીક્ષા પ્રણાલી ઉભી નહીં થાય અને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી નહીં થાય, ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓનો વિશ્વાસ સંપૂર્ણપણે પાછો ફરશે નહીં.
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