ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં લાંબા વિરામ બાદ ચોમાસું ફરી સક્રિય થયું! હવામાન વિભાગની આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી

હવામાન વિભાગ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2026 at 11:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં લાંબા સમયથી વિરામ બાદ મેઘરાજા ફરી સક્રિય થતા દેખાઈ રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત રાજ્યભરમાં છૂટા છવાયા સ્થળોએ પણ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

હવામાન વિભાગની વેબસાઈટ IMD મુજબ દક્ષિણ ગુજરાતથી ઉત્તર બાંગ્લાદેશ સુધી સાક્લોનિક સર્ક્યુલેશનથી લો પ્રેશર સર્જાઈ રહ્યું છે. હવામાન વિભાગ મુજબ લો પ્રેશરના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વલસાડ, નવસારી, તાપી, ડાંગ, નર્મદા તથા છોટા ઉદેપુરમાં આગામી 9 સપ્ટેમ્બર સુધી કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે.

નોંધનીય છે કે, ગુજરાતના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં છેલ્લા 1 માસથી વરસાદની અછત વર્તાઈ રહી છે. જુલાઈ માસમાં સારા વરસાદ બાદ ઓગસ્ટ મહિનો કોરો ધાકોર રહ્યો હતો. ખેડૂતોએ સારા વરસાદ બાદ વાવણી તો કરી દીધી હતી, પરંતુ બાદમાં વરસાદ ન વરસતા પાક નિષ્ફળ જવાના ભયે ખેડૂતો ચિંતિત છે. એવામાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા પાકને નવું જીવનદાન મળવાની આશા બંધાઈ છે.

ગુજરાતમાં આ ચોમાસામાં 5 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી પડેલા વરસાદની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલની સ્થિતિએ 25 ટકા સુધી વરસાદની ઘટ છે. અત્યાર સુધી રાજ્યમાં સરેરાશ 75.49 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. ઝોન મુજબ વરસાદની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ 104 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે કચ્છમાં સૌથી ઓછો 29.49 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં 56.23 ટકા, મધ્ય ગુજરાતમાં 75 ટકા અને સૌરાષ્ટ્રમાં 56.07 ટકા વરસાદ અત્યાર સુધી નોંધાયો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. પાટણમાં ચોમાસુ પાક નિષ્ફળ જવાના એંધાણ, 40% વરસાદની ઘટ અને વીજકાપથી ખેડૂતોની હાલત કફોડી
  2. ચોમાસાના 3 મહિના પૂરા છતાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં વરસાદની ભારે ઘટ, દ્વારકા-પોરબંદરમાં સીઝનનો 20 ટકાથી પણ ઓછો વરસાદ
  3. મહેસાણા: વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત; પાક બચાવવા કૃષિ અધિકારીએ આપી મહત્ત્વની સલાહ
  4. ઉત્તરમાં અછત, ખેડૂતો પરેશાન: ઉભા પાકને જોખમ, પશુપાલનને પણ અસર

TAGGED:

GUJARAT MONSOON
RAINFALL IN GUJARAT
RAINFALL PREDITION
WEATHER UPDATES
GUJARAT RAIN UPDATES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.