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ગુજરાતમાં ફરી જામશે વરસાદી માહોલ, સ્કાયમેટે આપી ચોમાસાની ગતિ વધવાની મોટી આગાહી

અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય સિસ્ટમથી દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટાછવાયા વરસાદ શરૂ, 5-6 જુલાઈએ તીવ્રતા વધશે.

સ્કાયમેટે આપી ચોમાસાની ગતિ વધવાની મોટી આગાહી
સ્કાયમેટે આપી ચોમાસાની ગતિ વધવાની મોટી આગાહી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 1:52 PM IST

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અમદાવાદ : દેશમાં હાલ એક તરફ ગુજરાતમાં ચોમાસાની ધીમી ગતિને લઈ ચિંતા હતી, તો બીજી તરફ ઉત્તર ભારતના અનેક રાજ્યો ભયંકર ગરમીની લહેર હેઠળ ધખધખી રહ્યા છે. પરંતુ હવામાન વિભાગ અને ખાનગી એજન્સી સ્કાયમેટના તાજા અનુમાનો પ્રમાણે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જામશે અને ઉત્તર ભારતમાં ગરમીમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.

ઉત્તર ભારતમાં ગરમીનો કહેર
ભારતીય મોસમ વિભાગ (IMD) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા તાજા બુલેટિન અનુસાર, ગઈકાલે 28 જૂનના રોજ દેશના અનેક ભાગોમાં તાપમાન 40 થી 43 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે નોંધાયું હતું. સૌથી વધુ તાપમાન હરિયાણાના ભીવાની જિલ્લામાં 45.0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું. આજે 29 જૂનના રોજ પશ્ચિમ રાજસ્થાનના ગંગાનગરમાં બપોરે 2:30 વાગ્યે 44.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું હતું. પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, ચંદીગઢ અને દિલ્હીના અલગ-અલગ ભાગોમાં ગરમીની લહેર (હીટ વેવ) ચાલી રહી છે. ઉપરાંત, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, આસામ, મેઘાલય, ગંગેટિક પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, હિમાચલ પ્રદેશ, પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ અને મધ્ય મહારાષ્ટ્રમાં મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતાં 5.1 ડિગ્રી કે તેથી વધુ રહ્યું છે. આ સ્થિતિમાં લોકોને ખૂબ જ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.

ગરમીમાં ટૂંક સમયમાં રાહતની આગાહી
હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં આગામી 4 જુલાઈ સુધીમાં મહત્તમ તાપમાનમાં 4 થી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થશે. મહારાષ્ટ્રમાં 3 જુલાઈ સુધીમાં 3 થી 4 ડિગ્રીનો ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતમાં 1 જુલાઈ સુધી તાપમાનમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર નહીં થાય, પરંતુ ત્યારપછી 3 થી 4 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે. 7 દિવસની ચેતવણી મુજબ, પહેલા બે દિવસ (29-30 જૂન) ગરમીની લહેર ખતરનાક રહેશે, પછી ધીમે ધીમે રાહત મળવા લાગશે. વિભાગ દ્વારા પીળો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં શિશુઓ, વૃદ્ધો અને લાંબી બીમારીવાળા લોકો માટે આરોગ્યની દૃષ્ટિએ ખાસ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. લોકોએ તડકામાં ન જવાની, હળવા રંગના સુતરાઉ કપડાં પહેરવાની, માથું ઢાંકવાની અને પુષ્કળ પાણી પીવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.

ગુજરાતમાં ચોમાસાની ગતિ વધશે: સ્કાયમેટનું અનુમાન
ખાનગી હવામાન એજન્સી સ્કાયમેટના અનુમાન અનુસાર, ગુજરાતમાં ચોમાસાની ગતિ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ધીમી હતી, પરંતુ હવે હવામાન સ્થિતિમાં બદલાવ આવવાની શક્યતા છે. અરબી સમુદ્ર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં બનેલી હવામાન પ્રણાલીઓ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે આગામી 3 થી 4 દિવસમાં ચોમાસું ઝડપી ગતિએ આગળ વધી શકે છે. તેની સીધી અસર ગુજરાત પર જોવા મળશે, જે ખેડૂતો માટે રાહતના સમાચાર છે.

3-4 જુલાઈ: દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની શરૂઆત
3 થી 4 જુલાઈ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અને છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં જોવા મળી શકે છે. વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધવાથી ઘણી જગ્યાએ વાતાવરણ ભેજયુક્ત બનશે અને ખેડૂતો માટે વાવણીની કામગીરીને વેગ મળશે.

5-6 જુલાઈ: પશ્ચિમ કિનારે ભારે વરસાદની તીવ્રતા
5 અને 6 જુલાઈએ પશ્ચિમ કિનારાના વિસ્તારોમાં વરસાદની તીવ્રતા વધવાની સંભાવના છે. મુંબઈમાં ભારે વરસાદ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે, અને તેની અસર ગુજરાતના દક્ષિણ ભાગ અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ અનુભવાશે. દ્વારકા, જૂનાગઢ, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, વલસાડ, તાપી, સુરત અને નવસારી જિલ્લામાં ગાજવીજ અને વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ પણ તેજ રહી શકે છે.

મધ્ય ગુજરાત અને અમરેલી-ભાવનગરમાં ઝાપટાં
મહીસાગર, ખેડા, પંચમહાલ, ગાંધીનગર અને અમદાવાદ જિલ્લામાં વાતાવરણમાં બદલાવ સાથે વરસાદી પ્રવૃત્તિ નોંધાઈ શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. અમરેલી, ભાવનગર અને બોટાદ વિસ્તારમાં પણ આગામી દિવસોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે, જે ખેતી માટે ફાયદાકારક બની શકે છે.

ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છની સ્થિતિ
સ્કાયમેટના અનુમાન પ્રમાણે ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છ વિસ્તારમાં ચોમાસું સંપૂર્ણ રીતે સક્રિય થવામાં હજુ થોડો સમય લાગી શકે છે. જોકે, હવામાનમાં ધીમે ધીમે ફેરફાર જોવા મળવાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં. રાજ્યના ખેડૂતો અને સામાન્ય લોકો માટે આગામી દિવસો મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે વરસાદની ગતિ વધતા પાણીની ઉપલબ્ધિ અને કૃષિ પ્રવૃત્તિઓમાં સુધારો થવાની આશા છે.

દેશભરમાં પવન અને ભેજનું ચિત્ર
IMDના ડેટા અનુસાર, આજે દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં પવનની ગતિ 3 થી 12 નોટ્સની વચ્ચે રહી છે. પશ્ચિમ અને દક્ષિણ ભારતમાં સાપેક્ષ ભેજ 25 થી 50 ટકા છે, જ્યારે પૂર્વ અને ઉત્તર-પૂર્વ ભારતમાં ભેજ 50 થી 75 ટકા સુધી નોંધાયો છે, જે ભેજવાળી ગરમીનો અનુભવ કરાવે છે. વિભાગના પ્રાયોગિક હીટ ઈન્ડેક્સ ફોરકાસ્ટ મુજબ 29 જૂનથી 5 જુલાઈ દરમિયાન ઘણા વિસ્તારોમાં હીટ ઈન્ડેક્સ 40 થી 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેશે, જ્યારે મધ્ય ભારત અને દક્ષિણના અમુક ભાગોમાં તે 50 થી 60 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે.

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