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તાપીમાં મુશળધાર વરસાદમાં ધસમસતા પાણીમાં તણાતા 2 મજૂરોના મોત, 44 રસ્તાઓ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ

ભારે વરસાદના કારણે ખેતરમાં પાણી ભરાઈ જતાં બંને મજૂરો પાણીનો નિકાલ થાય તે માટે ખેતરની પાળ તોડવા ગયા હતા.

તાપીમાં મુશળધાર વરસાદમાં ધસમસતા પાણીમાં તણાતા 2 મજૂરોના મોત
તાપીમાં મુશળધાર વરસાદમાં ધસમસતા પાણીમાં તણાતા 2 મજૂરોના મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 3, 2026 at 7:47 PM IST

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તાપી: તાપી જિલ્લાના વાલોડ તાલુકામાં ભારે વરસાદ વચ્ચે એક કરુણ અકસ્માત સર્જાયો છે. વાલોડ ગામના ડોડકિયા ફળિયામાં ખેતરમાં કામ કરવા ગયેલા બે મજૂરો ધસમસતા પાણીના નાળામાં તણાઈ જતા તેમના મોત થયા છે. ભારે વરસાદના કારણે ખેતરમાં પાણી ભરાઈ જતાં બંને મજૂરો પાણીનો નિકાલ થાય તે માટે ખેતરની પાળ તોડવા ગયા હતા. જોકે, કામ દરમિયાન સંતુલન ગુમાવતા તેઓ નજીકમાંથી પસાર થતા માયનોર નાળાના ધસમસતા પ્રવાહમાં ખાબકી ગયા હતા. સ્થાનિકોએ બચાવના પ્રયાસો કર્યા છતાં બંનેને બચાવી શકાયા નહોતા.

વાલોડ ગામના ડોડકિયા ફળિયામાં બનેલી આ દુર્ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે. ભારે વરસાદના કારણે માયનોર નાળામાં પાણીનો પ્રવાહ ખૂબ જ તેજ હતો. ખેતરની પાળ તોડવા દરમિયાન કમલેશભાઈ ખંડુભાઈ ચૌધરી અને નિતેશભાઈ દિલીપભાઈ ચૌધરી અકસ્માતે નાળામાં પડી ગયા હતા અને ધસમસતા પાણીમાં તણાઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકો તેમજ તંત્ર તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયું હતું. શોધખોળ બાદ બંનેના મૃતદેહોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. મૃતકોની ઓળખ કમલેશભાઈ ખંડુભાઈ ચૌધરી, ઉંમર આશરે 35 વર્ષ, તેમજ નિતેશભાઈ દિલીપભાઈ ચૌધરી, ઉંમર 35 વર્ષ, બંને રહેવાસી ડોડકિયા ફળિયું, વાલોડ તરીકે થઈ છે. ઘટનાને પગલે પરિવારમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે, જ્યારે પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

તાપીમાં મુશળધાર વરસાદમાં ધસમસતા પાણીમાં તણાતા 2 મજૂરોના મોત (ETV Bharat Gujarat)

સમગ્ર મામલે વાલોડના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ગિલાતરા સાહેબે જણાવ્યું હતું કે, બે મજૂરો ખેતરમાં પાણી ભરાઈ જતા પાળો તોડતા પાણી નાળામાંથી નહીં જતા વૃક્ષોના ડાળખાં હટાવવા જતા તણાઈ જવાની ઘટના બની હતી. જેમાં ઘટનાની જાણ થતા સ્થાનિક પોલીસ સહિત ફાયર ફાઇટર ન જવાનો દ્વારા મૃતદેહોને કાઢવામાં આવ્યા હતા.

તાપી જિલ્લામાં સવારથી પડેલા મુશળધાર વરસાદે ખાસ કરીને ડોલવણ અને વાલોડ પંથકમાં જનજીવનને અસર પહોંચાડી છે. ભારે વરસાદના કારણે અનેક નદીઓ અને નાળાઓમાં પાણીની આવક વધતા લો લેવલ પુલો પાણીમાં ગરકાવ થયા છે, જેના કારણે અનેક માર્ગો સલામતીના કારણોસર બંધ કરવામાં આવ્યા છે.

ડોલવણ અને વાલોડ તાલુકામાં છેલ્લા કેટલાક કલાકોથી વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદના કારણે નદી-નાળાઓમાં નવા નીરની આવક થઈ છે. પાણીનો પ્રવાહ વધતા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આવેલા લો લેવલ પુલો પાણીમાં ડૂબી ગયા છે. પરિણામે તંત્રએ સતર્કતાના ભાગરૂપે કુલ 44 માર્ગો વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કર્યા છે. જેમાં ડોલવણ તાલુકાના 36, વાલોડ તાલુકાના 4, વ્યારા તાલુકાના 3 અને સોનગઢ તાલુકાનો 1 માર્ગ સામેલ છે.

માર્ગો બંધ થતાં અનેક ગામોનો સંપર્ક પ્રભાવિત થયો છે અને સ્થાનિકો તેમજ વાહનચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવા અને પાણીની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા ડોલવણના મામલતદાર પલાસિયા ગામ પાસે ઓલણ નદીના લો લેવલ પુલની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. તંત્ર દ્વારા લોકોને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અને પાણી ભરાયેલા માર્ગો પરથી પસાર ન થવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

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TAPI RAINFALL
GUJARAT RAIN RED ALERT
HEAVY RAIN IN TAPI
તાપીમાં ભારે વરસાદ
2 WORKERS DIED IN TAPI

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