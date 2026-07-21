દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની જમાવટ, સુરત-નવસારી ફરી તરબોળ, વડોદરામાં ધોધમાર વરસાદ
આજે નવસારી, સુરતમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. તો બપોરના સમયે અમદાવાદમાં અને સાંજે વડોદરામાં ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો.
Published : July 21, 2026 at 10:55 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં વિરામ બાદ ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં સવારથી જ વરસાદી માહોલ છવાયો છે. તો બીજી તરફ મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. આજે નવસારી, સુરતમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. તો બપોરના સમયે અમદાવાદમાં અને સાંજે વડોદરામાં ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો.
વડોદરા શહેરમાં મોડી સાંજે વરસાદ
લાંબા વિરામ બાદ વડોદરા શહેરમાં મેઘરાજાની ફરી એન્ટ્રી થઈ છે. વહેલી સવારથી જ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું અને ત્યારબાદ ધીમીધારે વરસાદ શરૂ થતાં અસહ્ય ગરમી અને બફારાથી ત્રસ્ત નાગરિકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. વરસાદના આગમન સાથે સમગ્ર શહેરમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. વરસાદના આગમનથી શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં લોકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ઉકળાટ અને ભારે બફારાના કારણે નાગરિકો પરેશાન થઈ રહ્યા હતા. ખાસ કરીને બપોરના સમયે ઊંચા તાપમાન અને ભેજના કારણે લોકોને ભારે અગવડતા અનુભવાઈ રહી હતી. વરસાદ શરૂ થતાં જ તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો અને ઠંડા પવનો ફૂંકાતા વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું હતું.
શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદને કારણે માર્ગો ભીના બન્યા હતા. નોકરી-ધંધા તેમજ અન્ય કામકાજ માટે નીકળેલા લોકોને શરૂઆતમાં થોડી અગવડતા અનુભવાઈ હતી, પરંતુ મોટા ભાગના નાગરિકોએ વરસાદને આવકાર્યો હતો. બાળકો અને યુવાનો પણ વરસાદનો આનંદ માણતા જોવા મળ્યા હતા. વરસાદને કારણે વૃક્ષો અને હરિયાળી વધુ તાજગીભરી દેખાતી હતી, જ્યારે લાંબા વિરામ બાદ વરસાદ પડતાં શહેરમાં પ્રાકૃતિક વાતાવરણમાં પણ બદલાવ અનુભવાયો હતો.
હવામાનની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતાં આગામી કલાકોમાં પણ વડોદરા શહેરમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. વાદળછાયું વાતાવરણ યથાવત રહે તેવી સંભાવના છે. વરસાદની આગાહી વચ્ચે નાગરિકોને સાવચેતી રાખવા, ખાસ કરીને વરસાદ દરમિયાન પાણી ભરાતા વિસ્તારોમાં સાવધાનીપૂર્વક અવરજવર કરવા અને જરૂરી હોય ત્યારે જ બહાર નીકળવા સૂચના આપવામાં આવી રહી છે. વરસાદના કારણે ખેતી અને પર્યાવરણને પણ લાભ થવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
સુરત જિલ્લામાં વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ
સુરત જિલ્લામાં આજરોજ વહેલી સવારથી જ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ શરૂ કરી છે, જેના કારણે જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ખાસ કરીને અરેઠ અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદને પગલે જનજીવન ભારે અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે. અરેઠના મુજલાવ અને બોધન પાસેથી પસાર થતી ખાડીમાં ઉપરવાસમાંથી પાણીની ભારે આવક થઈ છે, જેના કારણે ખાડી ભયજનક સપાટી વટાવીને વહી રહી છે.
ખાડીના પાણી ફરી વળવાથી વાવ્યા ખાડી પરનો મુખ્ય માર્ગ સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. આ રસ્તો બંધ થવાને કારણે માંડવી, અરેઠ અને બારડોલી તાલુકા તરફથી આવતા-જતા રાહદારીઓ અને વાહનચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. મુખ્ય મથક કે અન્ય સ્થળોએ પહોંચવા માટે નાગરિકો અને નોકરિયાતોએ 15 થી 20 કિલોમીટર જેટલો લાંબો ફેરાવો ફરીને વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવાની ફરજ પડી હતી.
જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમના આંકડા મુજબ આજરોજ સુરત જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે. જિલ્લામાં સૌથી વધુ બારડોલી તાલુકામાં 80 મિમી, પલસાણામાં 77 મિમી, અંબિકા વિસ્તારમાં 69 મિમી તેમજ મહુવામાં 66 મિમી અને સુરત શહેરમાં 53 મિમી જેટલો ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે અરેઠ પંથકમાં 26 મિમી વરસાદ ખાબક્યો છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. સતત વરસાદ અને ખાડીઓમાં પૂરની સ્થિતિને પગલે સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
બીલીમોરામાં કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ઘુસ્યા
નવસારી જિલ્લામાં તેમજ ઉપરવાસના વિસ્તારોમાં સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદની અસર હવે બીલીમોરા શહેરમાં પણ જોવા મળી રહી છે. શહેરમાંથી પસાર થતી કાવેરી નદીનું જળસ્તર સતત વધી રહ્યું હોવાથી નદીકાંઠાના દેસરા વિસ્તારના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી પ્રવેશવા લાગ્યું છે. હાલ 15થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસવાની શરૂઆત થતાં સ્થાનિકોમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે.
જાફરાબાદ બંદર પર 3 નંબરનું સિગ્નલ, માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના
અરબી સમુદ્રમાં ખરાબ હવામાન અને તીવ્ર પવન ફૂંકાવાની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખી જાફરાબાદ બંદર પર સાવચેતીના ભાગરૂપે 3 નંબરનું ચેતવણી સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. બંદર તંત્ર દ્વારા માછીમારો અને બોટ સંચાલકોને આગામી સૂચના સુધી દરિયો ન ખેડવા તેમજ તમામ માછીમારી બોટોને સુરક્ષિત રીતે બંદરે જ રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ દરિયામાં પવનની ગતિમાં વધારો થવાની તેમજ સમુદ્ર ઉછાળાભર્યો રહેવાની શક્યતા હોવાથી સુરક્ષાના હિતમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને પણ બિનજરૂરી રીતે દરિયા કિનારે ન જવા સૂચના આપવામાં આવી છે. બંદર સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું છે કે હવામાન સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી ચેતવણી યથાવત રહેશે. પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને હવામાનમાં સુધારો થતાં જ આગામી સૂચનાઓ જાહેર કરવામાં આવશે.
ગુજરાતમાં 24 જુલાઈ સુધી વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાતમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલી હવામાન સિસ્ટમના કારણે આગામી સાત દિવસ દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ અને કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે, જેમાં ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વ્યાપક વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આવતીકાલ તા. ૨૨ જુલાઇના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી, વલસાડ તેમજ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં કેટલાક સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. તા. 22 અને 23 જુલાઇના રોજ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર, નર્મદા, સુરત, ડાંગ અને તાપી જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં ખૂબ ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. તા. 24 જુલાઈના રોજ સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, ગાંધીનગર, આણંદ, ખેડા, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતનાં તમામ જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
વરસાદની સ્થિતિને લઈને વેધર વોચ ગ્રુપની બેઠક યોજાઈ
રાજ્યમાં ચોમાસાની ઋતુમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદની સંભાવનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આજે સ્ટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર (SEOC), ગાંધીનગર ખાતે રાહત કમિશનરના અધ્યક્ષસ્થાને 'વેધર વૉચ ગ્રુપ'ની બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં ચોમાસા દરમિયાન વરસાદી પરિસ્થિતિ સામે નાગરિકોની સુરક્ષા અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટેની વહીવટી તંત્રની પૂર્વતૈયારીઓની સર્વગ્રાહી સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.
બેઠકમાં રાહત કમિશનર ગૌરાંગ મકવાણાએ તમામ સંબંધિત વિભાગો પાસેથી માહિતી મેળવીને આ વિભાગોને પરસ્પર સુદ્રઢ સંકલન જાળવવા અનુરોધ કર્યો હતો. તેમણે કોઈપણ કટોકટી વખતે સ્ટેટ કંટ્રોલ રૂમને તરત જાણ કરવા સૂચના આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હવામાન વિભાગ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા સેટેલાઈટ ઈમેજરી અને અદ્યતન પૂર્વાનુમાનના આધારે રાજ્યમાં દક્ષિણ ગુજરાત સહિત જ્યાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા છે, તેવા તમામ વિસ્તારો પર કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા 24 કલાક સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી સંદર્ભે પૂર્વતૈયારીની વિગતો આપતા તેમણે કહ્યું કે, આપાતકાલીન સ્થિતિમાં બચાવ અને રાહત કામગીરી ઝડપથી થઈ શકે તે માટે NDRF અને SDRFની ટુકડીઓને જરૂરી તમામ સાધન-સામગ્રી સાથે સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે.
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