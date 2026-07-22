જુનાગઢ શહેર સહીત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદનું આગમન, વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી
ગત રાત્રીથી ચોક્કસ સમયના અંતરે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદી ઝાપટા પડી રહ્યા છે.
Published : July 22, 2026 at 4:31 PM IST
જુનાગઢ : શહેરના વાતાવરણમાં મધ્યરાત્રીથી ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. ગઈકાલ સુધી દિવસે અને રાત્રે વાદળછાયા વાતાવરણની વચ્ચે વરસાદ અદ્રશ્ય થયેલો જોવા મળતો હતો. દિવસમાં થોડા ઘણા છાંટાથી વધારે વરસાદ નોંધાયો ન હતો. પરંતુ, ગત રાત્રીથી ચોક્કસ સમયના અંતરે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદી ઝાપટા પડી રહ્યા છે. જેને કારણે આગામી દિવસોમાં ધોધમાર વરસાદની સંભાવનાઓ પણ ઊભી થઈ છે.
જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં ધીમીધારે વરસાદ
જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં ગત રાત્રીથી વાતાવરણમાં ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. ગઈકાલે દિવસ દરમિયાન શહેરમાં વરસાદી વાદળોની જમાવટ થતી જોવા મળતી હતી. વરસાદ ઘણો દૂર હોય તે પ્રકારે અનુભવ થઈ રહ્યો હતો, જેને કારણે વાતાવરણમાં ગરમી પણ ચોમાસાના દિવસોમાં વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળતી હતી. પરંતુ, ગત મધ્યરાત્રીથી જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લાના વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે. જેને કારણે ધીમીધારે અને ચોક્કસ સમયના અંતરે વરસાદના ઝાપટા પડી રહ્યા છે. જે આગામી દિવસોમાં શહેર અને જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદના સંકેતો પણ આપી રહ્યા છે.
આજે જિલ્લામાં સાર્વત્રિક અડધા ઇંચથી વધુ વરસાદ
આજે જુનાગઢ સહિત જિલ્લાના અન્ય આઠ તાલુકામાં સાર્વત્રિક અડધા ઇંચની આસપાસ વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. અટકી અટકીને ઝાપટા સ્વરૂપે આવી રહેલો વરસાદ વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરાવી રહ્યો છે. પરંતુ, ચોમાસાનો ધોધમાર વરસાદ હજુ સુધી જિલ્લાના માંગરોળ, માળીયા, મેંદરડા અને માણાવદર તાલુકાને બાદ કરતા નોંધાયો નથી. જેથી આગામી દિવસોમાં બાકી રહેતા અન્ય તાલુકામાં પણ સાર્વત્રિક અને ધોધમાર વરસાદ પડી શકે છે. આજે પણ જીલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં ધીમીધારે અને ઝાપટા રૂપે વરસાદ પડી રહ્યો છે.
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