ભાવનગરમાં મેઘમહેર, ખેડૂતોના પાકને જીવનદાન, જાણો ક્યાં કેટલો પડ્યો વરસાદ ?
સોમવાર સવારથી મંગળવાર સવાર સુધીમાં વલભીપુરમાં સૌથી વધુ 155 મીમી એટલે કે 6 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો જ્યારે ગારિયાધારમાં સૌથી ઓછો 8 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે.
Published : September 15, 2026 at 1:42 PM IST
ભાવનગર: જિલ્લામાં થયેલી મેઘમહેરમાં ખેડૂતોના પાકને જીવનદાન મળ્યું છે, ત્યારે શહેરોમાં લોકોને ઉભા થયેલા બફારામાંથી રાહત મળી છે. જો 10 તાલુકાઓમાં સિઝનનો કેટલો વરસાદ નોંધાયો તે જાણીએ.
ભાવનગર જિલ્લામાં બીજા રાઉન્ડમાં વરસાદે મેઘમહેર કરી છે. દરેક તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. જો કે ગઈકાલના વરસાદમાં સૌથી વધુ વરસાદ વલભીપુર તાલુકામાં નોંધાયો છે. ખેડૂતોના પાકને લઈને ખેડૂતોની ચિંતા વરસાદે દૂર કરી દીધી છે. ત્યારે ભાવનગર જિલ્લાના 10 તાલુકામાં ક્યાં કેટલો વરસાદ સૌથી વધુ નોંધાયો છે અને ક્યાં ઓછો છે, આ સાથે જિલ્લાનો કુલ વરસાદ કેટલો નોંધાઈ ચૂક્યો છે, ચાલો જાણીએ.
સોમવારના રોજ તાલુકામાં નોંધાયેલો વરસાદ
ભાવનગર જિલ્લામાં 10 તાલુકા છે, તે પૈકી સોમવાર સવારના 6 કલાકથી લઈને મંગળવાર સવારના 6 કલાક સુધીમાં નોંધાયેલો વરસાદ જોઈએ તો વલભીપુરમાં 155 મીમી, ઉમરાળામાં 84 મીમી, ભાવનગરમાં 13 મીમી, શિહોરમાં 30 મીમી, ગારિયાધારમાં 8 મીમી, પાલિતાણામાં 88 મીમી, તળાજામાં 48 મીમી, મહુવામાં 74 મીમી અને જેસરમાં 12 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ ગઈકાલે આશરે 6 ઈંચ જેટલો વલભીપુર તાલુકામાં નોંધાયો છે.
સિઝનનો કુલ વરસાદ તાલુકા પ્રમાણે
બે દિવસ ભાવનગર જિલ્લામાં વરસાદ
ભાવનગર જિલ્લામાં બે દિવસ દરમિયાન દરેક તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે. ખેડૂતોના મગફળી અને કપાસના પાકને જીવનદાન મળી ગયું છે. જ્યારે આગામી શિયાળુ પાકને લઈને સિંચાઈના સ્ત્રોતમાં પણ વધારો થઈ ગયો છે. ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં ગઈકાલે વરસાદ વરસ્યો ત્યારે સોમવારના રોજ સૌથી વધુ વરસાદ વલભીપુર તાલુકામાં નોંધાયો છે.
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