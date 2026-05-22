ચોમાસા પૂર્વે આકાશમાં જોવા મળતી 'ખડા', આપે છે આ અદભુત સંકેત

ચોમાસાની શરૂઆત થવાની હોય તે પ્રકારના કુદરતમાંથી સંકેતો જોવા મળી રહ્યા છે.

Published : May 22, 2026 at 1:50 PM IST

જુનાગઢ : ચોમાસાની શરૂઆત થવાની હોય તે પ્રકારના કુદરતમાંથી સંકેતો જોવા મળી રહ્યા છે. સોરઠની તળપદી ભાષામાં જેને 'ખડા' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરફની હિમશીલા જેવા વાદળોનો એક મોટો સમૂહ જોવા મળ્યો જેને વર્ષોથી કુદરતો રીતે ચોમાસુ આવી રહ્યું છે, તેવા સંકેત ખેડૂતો માની રહ્યા છે. ખડાના દર્શન થાય પછી કોઈ પણ જગ્યા પર વરસાદ પડી શકે છે અને ત્યારબાદ ચોમાસાની ઋતુ ધીમે ધીમે આગળ વધી શકે છે, તેવા સંકેતો કુદરતની આ રચનામાંથી ખેડૂતો માની રહ્યા છે.

ચોમાસાના આગમનના એંધાણ

ખડાને લઈને પ્રતિભાવ આપતા ખેડૂત રમેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "ચોમાસાની ઋતુ હવે હાથવેતમાં હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો કુદરતમાંથી સામે આવી રહ્યા છે. આકાશમાં હિમશીલા પ્રકારના વાદળોનો એક મોટો સમૂહ જોવા મળ્યો જેને સોરઠના ખેડૂતો ચોમાસા પૂર્વે જોવા મળતી ખડા તરીકે ઓળખે છે. આ ખડા આકાશમાં દેખાય ત્યારબાદ ચોમાસાની ઋતુ ધીમે ધીમે આગળ વધે આ પ્રકારની પૂર્વ ધારણાઓ વર્ષોથી સોરઠના ખેડૂતો માની રહ્યા છે. જેને વિજ્ઞાન પણ ખૂબ જ સમર્થન આપી રહ્યું છે, ખૂબ મોટી હિમશીલા પ્રકારનું એક શંકુ આકારનું વાદળ અચાનક આકાશમાં જોવા મળે છે. જેને ચોમાસાની શુભ શરૂઆતના સંકેત તરીકે પણ માનવામાં આવે છે."

વૈજ્ઞાનિક રીતે વાદળ બનવાનું કારણ

હિમશીલા પ્રકારના શંકુ આકારના 18 થી 20 કિલોમીટર લાંબા આ વાદળને વિજ્ઞાન પણ સમર્થન આપે છે. આકાશમાં ખૂબ ઊંચે દેખાતા આ વાદળોના સમૂહને ક્યુમ્યુલોનિમ્બસ વાદળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે એરણ આકારના હોવાથી તે એનવિલ કલાઉડ તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ વાદળોની ઊંચાઈ 12 થી 18 કિલોમીટર જેટલી ઊંચી હોય છે અને જેમ જેમ ઊંચાઈ વધતી જાય તેમ તેમ ઉપરનો ભાગ બરફમાં રૂપાંતરિત થતો હોય છે. આ વાદળો ચોમાસા પહેલા જે ગરમી અને ભેજ હોય છે, તેને કારણે બને છે. ગરમીના દિવસોમાં જેમ જેમ ગરમી વધે તેમ તેમ પૃથ્વી પરથી ભેજવાળી હવા આકાશ તરફ ઉંચે જતી હોય છે અને ત્યારબાદ તે ખૂબ જ નીચા તાપમાને ઠંડી થાય છે. જ્યાં ભેજની વરાળ બરફ બને છે અને આ વરાળને બહાર નીકળવાની જગ્યા ન મળતા તે મોટી હિમશીલા રૂપના વાદળમાં પરિવર્તિત થાય છે. આ વાદળો બનવાથી કોઈ જગ્યા પર વાવાઝોડા વીજળી અને ગાજવીજ સાથે જોરદાર વરસાદ પડવાના સંકેતો પણ આપે છે.

ક્યુમ્યુલોનિમ્બસ વાદળ ત્રણ ભાગમાં વિભાજિત

ક્યુમ્યુલોનિમ્બસ વાદળના નીચા ભાગમાં વરાળ રૂપે જમા થયેલું પાણી હોય છે. સામાન્ય રીતે વરસાદ આ સૌથી નીચેના ભાગમાંથી પડતો હોય છે. આ વાદળનો વચનો ભાગ કે જ્યાં એકદમ ઠંડુ પાણી અને બરફ જમા થયેલો હોય છે અને મોટેભાગે આ વાદળોમાંથી વીજળીનું નિર્માણ પણ અહીંથી થતુ હોય છે. સૌથી ઉપરના ભાગે હીમ શીલા રૂપે બરફ જમા થતો હોય છે. મોટા ભાગે ચોમાસા દરમિયાન ગાજવીજ અને વીજળી થવા પાછળનું કારણ આ વાદળોને માનવામાં આવે છે. બરફના કરા પડવાની સ્થિતિમાં પણ આ જ પ્રકારના વાદળો જવાબદાર માનવામાં આવે છે.

આ વાદળોને કારણે ચોમાસા દરમિયાન જોરદાર પવન અને આંધી પણ ફૂંકાય છે, જે કેટલાક પ્રદેશોમાં ટોરનેડોનું રૂપ પણ ધારણ કરતો હોય છે. આજે પણ આકાશમાં ચોમાસા પૂર્વે ખડા દેખાય તો ખેડૂતો ચોમાસુ બેસતા પહેલાના આ કુદરતી સંકેતને માને છે. આ જ પ્રકારની ખડા એક કરતાં વધારે વખત દેખાય તો ચોમાસાની ઋતુ વરસાદની દ્રષ્ટિએ ખૂબ સારી રહેશે તેવું અનુમાન પણ ખેડૂતો લગાવે છે.

સંપાદકની પસંદ

