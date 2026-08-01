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નવસારીમાં 7 ઇંચ વરસાદ, અનેક વિસ્તારમાં પૂર જેવી સ્થિતિ, ફરી જનજીવનને માઠી અસર

જિલ્લા કલેક્ટર મનીષ ગુરુવાણીએ વરસાદની સ્થિતિ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, સવારે 6 વાગ્યાથી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી જિલ્લામાં સરેરાશ 7 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે.

નવસારીમાં ફરી પૂર જેવી પરિસ્થિતિ
નવસારીમાં ફરી પૂર જેવી પરિસ્થિતિ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 7:35 AM IST

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નવસારી: જિલ્લામાં સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદને પગલે જનજીવન પર વ્યાપક અસર જોવા મળી રહી છે. જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાતા વહીવટી તંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. જિલ્લા કલેક્ટર મનીષ ગુરુવાણીએ વરસાદની વર્તમાન સ્થિતિ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે સવારે 6 વાગ્યાથી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી જિલ્લામાં સરેરાશ 7 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.

જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ વાંસદા તાલુકામાં નોંધાયો છે, જ્યાં આશરે 13 ઇંચ જેટલો મુશળધાર વરસાદ વરસ્યો છે. જ્યારે નવસારી અને ખેરગામ તાલુકામાં 8-8 ઇંચ વરસાદ નોંધાતા અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે.ભારે વરસાદના કારણે જિલ્લાની મુખ્ય નદીઓમાં પાણીની આવક સતત વધી રહી છે.

પૂર્ણા નદી ભયજનક સપાટી 23 ફૂટની સામે 25.5 ફૂટ સુધી પહોંચી ગઈ છે. કાવેરી નદી પણ ભયજનક સપાટી 19 ફૂટની સામે 24 ફૂટ સુધી પહોંચી છે. જ્યારે અંબિકા નદી હાલ 26 ફૂટની સપાટીએ વહે રહી છે, જે ભયજનક સપાટીથી થોડી નીચે છે.

રોડ રસ્તાઓ પર વરસાદી પાણી ભરાતા વાહનચાલકોને હાલાકી
રોડ રસ્તાઓ પર વરસાદી પાણી ભરાતા વાહનચાલકોને હાલાકી (Etv Bharat Gujarat)

પૂરની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્ર દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 9,236 લોકોને સલામત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા છે. રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળતા 9 સ્ટેટ હાઇવે અને 119 પંચાયત માર્ગ મળી કુલ 128 રસ્તાઓ વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરવામાં આવ્યા છે.

અનેક વિસ્તારોમાં ભરાયા પાણી
અનેક વિસ્તારોમાં ભરાયા પાણી (Etv Bharat Gujarat)

રાહત અને બચાવ કામગીરી માટે 3 SDRF, 1 NDRF તેમજ 1 આર્મીની ટુકડી સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે. ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે આવતીકાલે જિલ્લાની તમામ શાળા, કોલેજો, ITI અને આંગણવાડીઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.

જિલ્લા ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર દ્વારા સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જિલ્લા કલેક્ટર મનીષ ગુરુવાણીએ નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ વહીવટી તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરે, નદી-નાળાઓથી દૂર રહે અને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળે.

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TAGGED:

HEAVY RAIN IN NAVSARI
NAVSARI FLOODS
GUJARAT FLOODS
નવસારીમાં ભારે વરસાદ
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