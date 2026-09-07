ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં ક્યારથી જામશે વરસાદી માહોલ? અંબાલાલ પટેલે ચોમાસા અને અલ નીનોની અસર પર કરી મોટી આગાહી

આગામી દિવસોમાં ફરીથી ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ બનવાની શક્યતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

અંબાલાલ પટેલે ચોમાસા અને અલ નીનોની અસર પર કરી મોટી આગાહી
અંબાલાલ પટેલે ચોમાસા અને અલ નીનોની અસર પર કરી મોટી આગાહી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 6:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં વરસાદની કાગડોળે રાહ જોવાઈ રહી છે. ઓગસ્ટ મહિનામાં અમુક વિસ્તારોમાં છૂટા છવાયા વરસાદને બાદ કરતા સારો એવો ખેતી લાયક વરસાદ પડ્યો નથી. સપ્ટેમ્બર મહિનાને પણ એક અઠવાડિયું વીતી જવા છતાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. ચોમાસાને 3 મહિના વિતવા છતાં સારો વરસાદ ન પડતા ખેડૂતો પાકને લઈને ચિંતિત બન્યા છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં ફરીથી ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ બનવાની શક્યતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા કહેવાયું છે કે, હમણાં જુદા જુદા ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા રહેશે. ક્યાંક હળવો વરસાદ તો ક્યાંક વાદળિયા વાતાવરણની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર-ઉત્તર ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ પલટો આવી શકે. આહવા, ડાંગ, વલસાડના ભાગો, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં સારો વરસાદ થઈ શકે અને અન્ય ભાગોમાં પણ વરસાદી ઝાપટા પડી શકે. કારણ કે આ વખતે ઉત્તર બંગાળના ઉપસાગરની શાખાનો ભેજ વહન પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ પહોંચીને ઉત્તર પૂર્વ ભારત તરફ ખસી જવા તરફ હતું, પરંતુ છૂટા છવાયા વાદળોના કારણે હવામાનમાં પલટો આવ્યો હતો.

અંબાલાલ પટેલે ચોમાસા અને અલ નીનોની અસર પર કરી મોટી આગાહી (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે આગળ કહ્યું કે, પરંતુ લગભગ અલનીનોની અસર ભારે છે અને ઓગસ્ટથી ફેબ્રુઆરી સુધી અલનીનોની અસર છે. હમણા અલનીનોની અસરના કારણે અને એકાદ વાવાઝોડું પેસિફિક મહાસાગર બનવાના કારણે દક્ષિણ બંગાળના ઉપસાગરનો ભેજ તે તરફ ખેંચાઈ ગયો હતો અને કેટલોક ભેજ દક્ષિણ ચીનના ભાગોમાં પણ ખેંચાઈ જવામાં હતો એટલે વરસાદ થયો નહોતો અને ઓગસ્ટ માસ ઘણા ભાગમાં વરસાદ વિનાનો રહ્યો હતો. આગામી 10 સપ્ટેમ્બરે એક મજબૂત સિસ્ટમ બની રહી છે. આ સિસ્ટમની અસર મધ્ય પ્રદેશના ભાગોમાં થઈને મધ્ય ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ અસર થશે.

અંબાલાલ પટેલે આગળ કહ્યું, આ ઉપરાંત આ સિસ્ટમના કારણે લગભગ અલ નિનોની અસર ન થાય તો મધ્ય ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થઈ શકે છે. ઉપરાંત અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદ થઈ શકે. ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટા પડી શકે. દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ અલ નીનોની અસર ન થાય તો 4-5 ઈંચ કે તેથી વધુ વરસાદ થઈ શકે. આ અસરના કારણે રાજસ્થાન તરફ સિસ્ટમ ન જાય તો સિસ્ટમ સીધી અરબ સાગરમાં જાય તો પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ વરસાદ થઈ શકે. જેના કારણે ગીર સોમનાથના ભાગો, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો, દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગરમાં સારો વરસાદ થઈ શકે. આ સપ્તાહના અંતે પણ વરસાદની શક્યતા છે. હર્ષ નક્ષત્રમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાતમાં લાંબા વિરામ બાદ ચોમાસું ફરી સક્રિય થયું! હવામાન વિભાગની આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી
  2. પાટણમાં ચોમાસુ પાક નિષ્ફળ જવાના એંધાણ, 40% વરસાદની ઘટ અને વીજકાપથી ખેડૂતોની હાલત કફોડી
  3. ચોમાસાના 3 મહિના પૂરા છતાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં વરસાદની ભારે ઘટ, દ્વારકા-પોરબંદરમાં સીઝનનો 20 ટકાથી પણ ઓછો વરસાદ
  4. મહેસાણા: વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત; પાક બચાવવા કૃષિ અધિકારીએ આપી મહત્ત્વની સલાહ
  5. ઉત્તરમાં અછત, ખેડૂતો પરેશાન: ઉભા પાકને જોખમ, પશુપાલનને પણ અસર

TAGGED:

AMBALAL PATEL
GUJARAT WEATHER
GUJARAT MONSOON UPDATE
RAINFALL IN GUJARAT
GUJARAT RAINFALL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.