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રાજકોટ જિલ્લા અને સૌરાષ્ટ્રના ડેમની શુ છે વર્તમાન સ્થિતિ ?

રાજકોટ જિલ્લામાં પીવાના પાણી અને સિંચાઈ માટે કુલ 27 જેટલા નાના-મોટા ડેમ આવેલા છે. આ જળાશયો રાજકોટ અને ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે 'જીવાદોરી' સમાન ગણાય છે.

સૌરાષ્ટ્રના ડેમની શુ છે વર્તમાન સ્થિતિ ?
સૌરાષ્ટ્રના ડેમની શુ છે વર્તમાન સ્થિતિ ? (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 8:38 PM IST

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રાજકોટ: જિલ્લામાં ચોમાસાની એન્ટ્રી પહેલા જ પાણીની સ્થિતિ સંતોષજનક જોવા મળી રહી છે. જિલ્લાના 27 ડેમોમાં હાલ કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 26 ટકાથી વધુ પાણી ઉપલબ્ધ હોવાથી પીવાના પાણીની સાથે ખેડૂતો માટે પણ આશાનું કિરણ જોવા મળી રહ્યું છે. જોકે, જો આગામી દિવસોમાં વરસાદ ઓછો પડે તો ખેતી માટે પિયતના પાણીની માંગ વધવાની સંભાવના છે.

રાજકોટ જિલ્લામાં પીવાના પાણી અને સિંચાઈ માટે કુલ ૨૭ જેટલા નાના-મોટા જળાશયો (ડેમ) આવેલા છે. આ જળાશયો રાજકોટ શહેર અને ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે 'જીવાદોરી' સમાન ગણાય છે.

રાજકોટ જિલ્લા અને સૌરાષ્ટ્રના ડેમની શુ છે વર્તમાન સ્થિતિ ? (Etv Bharat Gujarat)

જળ વિભાગના અધિકારી જયદીપ લાવડીયાના જણાવ્યા અનુસાર રાજકોટ જિલ્લામાં આવેલા 27 ડેમોનું સંચાલન કરવામાં આવે છે, અને હાલમાં તમામ ડેમોમાં મળીને 26 ટકાથી વધુ પાણીનો જથ્થો સંગ્રહિત છે. મુખ્ય જળાશયોમાં ભાદર-1 ડેમ 20.13 ટકા ભરાયેલો છે, જ્યારે ભાદર-2 ડેમમાં 55 ટકા પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. શહેર માટે મહત્વના આજી-1 ડેમમાં 40 ટકા અને આજી-2 ડેમમાં 80 ટકા સુધી પાણીનો સંગ્રહ નોંધાયો છે.

સૌરાષ્ટ્રના ડેમની શુ છે વર્તમાન સ્થિતિ
સૌરાષ્ટ્રના ડેમની શુ છે વર્તમાન સ્થિતિ (Etv Bharat Graphics)

તે જ રીતે ન્યારી-1 ડેમ 32.75 ટકા અને ન્યારી-2 ડેમ માત્ર 10.92 ટકા ભરાયેલો છે. મોજ ડેમમાં 26 ટકા અને વેણુ ડેમમાં 47 ટકા પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. કેટલાક ડેમોમાં પાણીની સ્થિતિ મધ્યમ સ્તરે હોવા છતાં આગામી ચોમાસું કેવું રહે છે તેના પર સમગ્ર સ્થિતિ નિર્ભર રહેશે.

જળ વિભાગના અધિકારી જયદીપ લાવડીયા
જળ વિભાગના અધિકારી જયદીપ લાવડીયા (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે હાલમાં ઉપલબ્ધ પાણી આશ્વાસનરૂપ છે, પરંતુ જો વરસાદ ખેંચાય તો પાક બચાવવા માટે સમયસર પિયતનું પાણી મળવું અત્યંત જરૂરી બનશે. ખાસ કરીને કપાસ, મગફળી અને અન્ય ખરીફ પાક માટે શરૂઆતના તબક્કામાં પાણીની જરૂરિયાત વધારે રહેતી હોવાથી જળ સંચાલન મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે.

આજી ડેમ, રાજકોટ
આજી ડેમ, રાજકોટ (Etv Bharat Gujarat)

જળ વિભાગ તેમજ ખેડૂતો બંનેનું માનવું છે કે ‘સૌની યોજના’ જેવી વ્યવસ્થાઓ દ્વારા જરૂરિયાત મુજબ પાણી પહોંચાડવામાં આવે તો દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિમાં પણ પાકને નુકસાનથી બચાવી શકાય છે. સમયસર પાણીની ઉપલબ્ધતા ખેડૂતો માટે જીવનદોરી સમાન સાબિત થાય છે.

રાજકોટ જિલ્લામાં પીવાના પાણી અને સિંચાઈ માટે કુલ ૨૭ જેટલા નાના-મોટા જળાશયો
રાજકોટ જિલ્લામાં પીવાના પાણી અને સિંચાઈ માટે કુલ ૨૭ જેટલા નાના-મોટા જળાશયો (Etv Bharat Gujarat)

ચોમાસાની શરૂઆત પહેલા રાજકોટ જિલ્લાના ડેમોમાં ઉપલબ્ધ પાણીનો જથ્થો રાહત આપનારો છે, પરંતુ આગામી વરસાદની સ્થિતિ ઉપર સમગ્ર કૃષિ અને પાણી વ્યવસ્થાપનનો આધાર રહેશે. જો સારો વરસાદ થાય તો ડેમો ફરી છલકાઈ ઊઠશે, જ્યારે વરસાદમાં ઘટાડો થાય તો ઉપલબ્ધ પાણીનો સુવ્યવસ્થિત ઉપયોગ અને વૈકલ્પિક જળસ્રોતોનો સહારો લેવો અનિવાર્ય બનશે.

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