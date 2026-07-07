માંગરોળમાં 40 ઈંચ વરસાદ બાદ કેવી છે સ્થિતિ ? કેવી રીતે લોકોએ કુદરત સામે ભીડી બાથ ?
સતત ત્રણ દિવસ અને ધોધમાર પડેલા 40 ઈંચ વરસાદે માંગરોળ તાલુકાને જાણે કે વેરવિખેર કરી દીધો હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે.
Published : July 7, 2026 at 6:55 PM IST
જુનાગઢ: સતત ત્રણ દિવસ અને 40 ઈંચ વરસાદે માંગરોળ પંથકને જાણે કે, કુદરતે ત્રણ દિવસ બાનમાં લીધું હોય તે પ્રકારે અનરાધાર વરસાદ પડ્યો વરસાદ તો બંધ રહ્યો, પરંતુ વરસાદ બાદની સ્થિતિ એ ગામ લોકો અને ખેડૂતોને કરોડોની નુકસાની અને પારાવાર મુશ્કેલીમાં મૂકી રહ્યો છે. માંગરોળ સહિત આસપાસના ગામો અને ખેડૂતોની હાલત વરસાદ બાદ આવેલા પૂરને કારણે વેરણ છેરણ બની રહી છે. ઘરમાં પડેલુ આખા વર્ષનું અનાજ, ઘરનો તમામ સામાન વરસાદી પુરમાં તણાઈ ગયો અથવા તો એવી રીતે ખરાબ થયો કે જે ફરીથી સારો થઈ શકે તેમ નથી. તાલુકામાં ત્રણેક હજાર કરતાં વધારે હેક્ટરમાં આવેલા નાળિયેરીના પાકને પણ વરસાદ બાદના પૂરે ખૂબ મોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.
40 ઈંચ વરસાદ બાદ નુકસાનીના દ્રશ્યો
સતત ત્રણ દિવસ અને ધોધમાર પડેલા 40 ઈંચ વરસાદે માંગરોળ તાલુકાને જાણે કે વેરવિખેર કરી દીધો હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. માંગરોળ શહેર સહિત તાલુકાના મોટાભાગના ગામોમાં વરસાદ બાદના પૂરની સ્થિતિએ ખૂબ મોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. સૌથી વધારે નુકસાન ખેતીલાયક જમીન અને ખેતરમાં રહેતા ખેડૂત પરિવારોને થયું છે. ત્રણ દિવસ સુધી સતત પડેલા વરસાદને કારણે નોળી અને સાબળી નદીમાં આવેલા અતિ ભારે પુરને કારણે માંગરોળ તાલુકાનું અને ખાસ કરીને નદીકાંઠાના વિસ્તારમાં આવેલો સીમ અને ખેતરનો વિસ્તાર જાણે કે હતો નતો થઈ ગયો હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા છે. 30મી જૂનથી શરૂ થયેલો વરસાદ માંગરોળ તાલુકાના ઈતિહાસમાં ભયાનક વરસાદ તરીકે નોંધાઈ ચૂક્યો છે.
અનાજ બગડ્યુ, ઘરવખરી તણાઈ
અતિ ભારે વરસાદને કારણે નદીના તટની આસપાસ રહેલા તમામ ઘરોમાં પૂરનું પાણી ઘૂસી ગયું હતું, જેના કારણે ઘરમાં રાખેલો તમામ સામાન કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓની કારકિર્દી સમાન પ્રમાણપત્રો પણ નષ્ટ થયા, કેટલાક પલળી ગયા તો કેટલાક વરસાદી પુરમાં દરિયાને જઈને મળી ગયા. આવી જ સ્થિતિ ઘરના અન્ય સર સામાનની પણ જોવા મળી, કેટલાંક લોકોના ઘરમાં રહેલા ટીવી ફ્રીજ વોશિંગ મશીન ઘરઘંટી આ તમામ ઇલેક્ટ્રીક થી ચાલતા ઉપકરણો જાણે કે સ્વિમિંગ પૂલમાં ડૂબેલા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો પણ કેમેરામાં કેદ થયા છે. નદીમાં આવેલું ભયાનકપુર ઘર સુધી પહોંચી ગયું અને ઘરમાં પણ કમર ડૂબ કરતા પણ વધારે પાણી ભરાઈ ગયું, જેના કારણે ઘરમાં રાખેલું આખા વર્ષનું અનાજની સાથે તમામ ચીજ વસ્તુઓ કે જે દૈનિક ધોરણે પરિવારના ઉપયોગમાં આવતી હતી આ તમામ ચીજ વસ્તુઓ પલળી ગઈ અથવા તો પૂરના પાણીમાં ડૂબીને જાણે કે સ્વયમનો નાશ કર્યો હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે.
ખેતીને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન
માંગરોળ પંથકમાં નાળિયેરની ખેતી સૌથી વધારે અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં થાય છે. ખેડૂત પરિવારોની રોજીરોટી પણ નાળિયેરની ખેતી પર પાછલા અનેક દસકાઓથી નિર્ધારિત બની છે. ત્યારે અતિ ભારે વરસાદને કારણે નાળિયેરીના અનેક રોપ જમીન દોસ્ત થઈ ગયા છે, જેને ફરીથી ખેતરમાં ઉગાડવા પડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. પ્રત્યેક ખેડૂત ખાતેદારે પોતાના ખેતરને ફરતે રક્ષણ અને વન્ય પ્રાણીઓના રક્ષણ માટે બનાવેલી પથ્થરની પાકી દીવાલો પણ જાણે કે પત્તાના મહેલની માફક તૂટી પડી હોય તે પ્રકારનુ નુકસાન થયું છે. પ્રત્યેક ખેડૂત ખાતેદારને વરસાદી પાણીથી ઓછામાં ઓછું 8 થી 10 લાખ રૂપિયાનુ નુકસાન થયો હોવાનો અંદાજ છે.
વરસાદની રાત્રિના બિહામણા અને ચિંતાજનક દ્રશ્યો
વરસાદની રાત્રિના ચિંતાજનક અને બિહામણા દ્રશ્યો પણ કેમેરામાં કેદ થયા છે. જેમાં ઘરના તમામ સભ્યો અચાનક આવેલા પૂરને કારણે હતપ્રત બની ગયા. ઘરમાં રાખેલી કિંમતી ચીજ વસ્તુઓ વરસાદ અને પૂરમાં તણાઈ ન જાય તે માટે પોતાના જીવના જોખમે તેના જ ઘરમાં કમર કરતાં પણ વધારે ઊંચાઈ સુધી ભરાયેલા પૂરના પાણીમાં સામાન સાચવતા શોધતા અને તેને સુરક્ષિત કરતા કેમેરામાં કેદ થયા છે.આ પ્રકારના દ્રશ્યો માંગરોળ તાલુકાના ઇતિહાસમાં કદાચ પ્રથમ વખત જોવા મળ્યા હતા. જે લોકો પોતાના સામાન બચાવી શકવા માટે અસમર્થ હતા આવા તમામ લોકો પોતાના ઘરની અગાસી પર ચળીને પોતાના જીવને મહા મૂસીબતે બચાવ્યો હતો. સાંજના સાત વાગ્યાથી શરૂ થયેલો અતિ ધોધમાર વરસાદ અને ત્યારબાદ નદીમાં આવેલું પૂર રાત્રિના ત્રણ વાગ્યા સુધી સમગ્ર માંગરોળ પંથકને ઘમરોળતું રહ્યું, જેમાં પ્રત્યેક જીવ પોતાની જાતને બચાવવા માટે તેનાથી બનતા તમામ પ્રયત્નો કર્યા. પરિવારના કોઈ પણ સભ્યને પૂર દરમ્યાન નુકસાનન થયું પરંતુ પરિવારે જાત મહેનતથી એકઠી કરેલી તમામ સંપત્તિ અને મિલકત વરસાદી પુરનું પાણી તાણી ગયું અને આજે તેને દરિયો સમેટીને બેઠો છે.
આજે પણ સરકારી સહાય મૃગજળ સમાન
એક સાથે અને સતત પડેલા 40 ઈંચ વરસાદ બાદ સરકારી સહાય આજે પણ ગામ લોકો સુધી પહોંચી શકી નથી. સરકારે તૂટેલા માર્ગોને રીપેર કરીને ત્યાંથી વાહન પસાર થઈ શકે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી છે, પરંતુ વર્ષોથી પોતાની મહેનત અને ખેતીથી પેદા કરેલી મિલકતો અને તેને થયેલું નુકસાન પુર બાદ સરકારનું કોઈ પણ તંત્ર હજુ સુધી નુકસાન ગ્રસ્ત વિસ્તારમાં પહોંચ્યુ નથી. ખેડૂતો અને ગામ લોકો સરકાર સમક્ષ માંગ કરી રહ્યા છે કે, અમને થયેલા નુકસાનનું કોઈ વળતર સરકાર નજરે જુએ અને ત્યારબાદ આપે, અને જો સરકાર આમ ન કરી શકે તો અમે અમારી મહેનત અને ખંત થી ફરીથી બરબાદ થયેલી અમારી ખેતી અને તમામ સામાન ફરીથી આ જ મનોબળ થી સિંચીને ઊભો કરી દઈશું.
હાથેથી કેનાલ બનાવી દરિયામાં કર્યો પૂરના પાણીનો નિકાલ
અતિ ભારે વરસાદ પડવાને કારણે ચારે તરફ અને જ્યાં નજર પડે ત્યાં એક માત્ર પાણી જ જોવા મળતું હતું. વરસાદ રોકાઈ ગયા બાદ ભરાયેલા પૂરના પાણીનો નિકાલ કરવા માટે એકમાત્ર દરિયો જ નજીકમાં હાથવગો હથિયાર હતો, પરંતુ પૂરનું આ પાણી દરિયા સુધી પહોંચે તે માટેની કોઈ વ્યવસ્થા ન હતી. ગામના તમામ યુવાનો એ મુશ્કેલીના સમયમાં જાત મહેનત જિંદાબાદનો માર્ગ પસંદ કર્યો અને તમામ યુવાનોએ એક સાથે હાથ વડે દરિયાની રેતીમાં એવી મોટી કેનાલ કલાકોની મહેનત બાદ બનાવી દીધી કે ત્યાંથી વરસાદી પૂરનું ભરેલું પાણી દરિયાને મળી ગયું અને ગામમાંથી પૂરનું પાણી ઓસરી ગયું. આ જ ખુમારી સાથે આજે પણ ખેડૂત અને માંગરોળ પંથકનો તમામ ગ્રામજન જીવી રહ્યો છે. સરકાર સામે ચોક્કસ મદદની આશા સાથે જોઈ રહ્યો છે, પરંતુ જો સરકારી મદદ તેમના સુધી ન પહોંચે તો તેઓ આજે પણ જાત મહેનત જિંદાબાદથી પોતાનું જીવન જીવવા માટે કટિબદ્ધ છે, તે પ્રકારનો સંદેશ અહીંના દ્રશ્યો બાદ લોકોની ખુમારીને જોતા કહી શકાય છે.