જુનાગઢમાં વહેલી સવારે વરસ્યો વરસાદ, 15 મિનિટ વરસેલા વરસાદથી શહેરમાં પ્રસરી ગયું ઠંડકનું મોજું
ચોમાસા પૂર્વેની આ પ્રીમોન્સુન ગતિવિધિ અંતર્ગત જુનાગઢમાં વહેલી સવારે પડેલા વરસાદને કારણે વાતાવરણ એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું હતું અને લોકોએ ગરમી બાદ ઠંડકનો અહેસાસ માણ્યો.
Published : May 31, 2026 at 11:05 AM IST
જુનાગઢ: આજે સવારના 6 વાગ્યાથી લઈને સાત વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન જુનાગઢ શહેરના વાતાવરણમાં અચાનક જોરદાર પલટો આવ્યો અને સવારના 7 વાગ્યાથી લઈને 7:30 ની વચ્ચે 15 થી 20 મિનિટના સમયમાં ધીમીધારે વરસાદ પડ્યો.
વરસાદ પડતાં જ જુનાગઢ શહેરમાં ઠંડકનું મોજુ પણ પ્રસરી ગયું છે. ચોમાસા પૂર્વેની આ પ્રીમોન્સુન ગતિવિધિ અંતર્ગત પડેલા વરસાદને કારણે વાતાવરણ પણ એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું હતું, ત્યાર બાદ વરસાદી વાતાવરણ દૂર થતાં ભેજને કારણે ગરમીનું પ્રમાણ શરૂ થયું.
જુનાગઢ શહેરના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો
જુનાગઢ શહેરના વાતાવરણમાં આજે સવારે અચાનક જોરદાર પલટો આવ્યો અને 15 થી 20 મિનિટના સમયગાળામાં ધીમીધારે વરસાદ પડ્યો વરસાદ પડવાને કારણે શહેરના તમામ માર્ગો પહેલી વખત ચોમાસા પૂર્વે વરસાદી પાણીથી ભીંજાયા હતા.
હવામાન વિભાગે પણ ગઈ કાલે આગાહી વ્યક્ત કરી હતી કે આવનારા 24 કલાક દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. જેને કારણે સવારે 07:00 થી 7:30ના 30 મિનિટના આ સમય ગાળામાં 15 થી 20 મિનિટ સુધી ધીમીધારે વરસાદ પડ્યો જેને કારણે વાતાવરણ માં ઠંડક પ્રસરી જવા પામી હતી.
આજે પડેલા વરસાદને ચોમાસા પૂર્વેની પ્રીમોનસુન ગતિવિધિના વરસાદ તરીકે પણ માનવામાં આવે છે. 15 થી 20 મિનિટ સુધી પડેલા વરસાદને કારણે વાતાવરણ એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું હતું, પરંતુ ત્યાર બાદ વરસાદી વાદળ દૂર થતા ફરી એક વખત ભેજને કારણે બફારો જોવા મળી રહ્યો છે.
ચોમાસુ સમયસર હોવાનું હવામાન વિભાગનું તારણ
ચોમાસુ સમયસર રહેવાની શક્યતાઓ હવામાન વિભાગે પણ વ્યક્ત કરી છે. સામાન્ય રીતે ભારતમાં કેરલ થી ચોમાસાનો પ્રવેશ થાય છે, અને ગુજરાતમાં મોટેભાગે 15મી જૂન કે તેની આસપાસના સમયમાં ચોમાસુ આવતું હોય છે, ત્યારે ચોમાસુ વિધિવત રીતે ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરે તેના પંદર દિવસ પૂર્વે વરસાદી વાતાવરણ ધીમે ધીમે ઊભું થઈ રહ્યું છે.
આકાશમાં વાદળો હોવાને કારણે ભેજનું પ્રમાણ વધતા પુષ્કળ પ્રમાણમાં બફારો પણ જોવા મળી રહ્યો છે, જે વાતાવરણમાં ભેજ વધવાને કારણે હોઈ શકે છે, ભેજ વધી રહ્યો છે, તેને કારણે પણ આજે સવારે અચાનક વરસાદ થયો છે. આજ પ્રકારની પ્રીમોન્સુન ગતિવિધિ આગામી દિવસોમાં પણ સતત જોવા મળે અને કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદ તો કેટલાક વિસ્તારમાં અસહ્ય બફારાનું વાતાવરણ પણ જોવા મળી શકે છે.