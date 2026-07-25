વાવ-થરાદનું ભાભર 11 ઈંચ વરસાદથી જળબંબાકાર, અસંખ્ય ઘરોમાં પાણી ફરી વળ્યા, જનજીવન-પશુઓને માઠી અસર
ભાભરમાં 11 ઈંચ વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ ઉભી થઈ છે, અસંખ્ય લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસી જતાં લોકોની હાલત કફોડી બની છે.
Published : July 25, 2026 at 2:17 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 2:44 PM IST
વાવ-થરાદ: સમગ્ર રાજ્યમાં વરસાદે ભાભરમાં 11 ઈંચ વરસાદથી ભારે મુશ્કેલીઓ ઉભી કરી છે. વરસાદી પાણીથી નીચાણવાળા વિસ્તારો જળબંબાકાર થયા છે જ્યારે ઘરોમાં પાણી ઘૂસતાં લોકો થયા ઘરવિહોણા બન્યા છે. ઘરમાં રાખેલી ઘરવખરી પાણીમાં ડૂબતા ભારે નુકસાન થયુ છે. પશુપાલકોએ પાણીમાં ડૂબતા પશુઓને બચાવવા તેમણે ખીલેથી છોડી દીધા છે.
વાવ-થરાદ જિલ્લાના ભાભરમાં સતત બે દિવસથી વરસી રહેલા વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે જેથી જનજીવન ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયું છે. જેમાં ખાસ કરીને ભાભર જુના વિસ્તાર, સ્વરાજપુરા અને થરા ત્રણ રસ્તા વિસ્તારમાં ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘૂસી જતાં રહીશોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ખીલે બાંધેલા પશુઓ પણ પશુપાલકોએ છોડી દઈ તેમના જીવ બચાવ્યા હતા.
ઘરોમાં પાણી ભરાવાને કારણે ઘરવખરી, અનાજ, ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનો તેમજ પશુપાલન સાથે સંકળાયેલા લોકોને ભારે આર્થિક નુકસાન થયું હોવાનું સ્થાનિકોએ જણાવ્યું છે. જોકે ઘરોમાં ભરાયેલા પાણીને બહાર કાઢવામાં પરિવારના લોકો મથામણ કરવા માટે મજબૂર બન્યા છે. સ્થાનિકોએ કહ્યું કે, ભાભરમાંથી પસાર થતા સ્ટેટ હાઈવેના ચાલી રહેલા કામને કારણે અનેક ગટર લાઈનો ચોક થઈ ગઈ છે, જેના પરિણામે વરસાદી પાણીનો યોગ્ય નિકાલ થઈ રહ્યો નથી જેથી રસ્તાઓ અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં ક્યાંક કમરસમા તો ક્યાંક ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ જતાં વાહનવ્યવહાર પણ અવરોધાયો છે.
સ્થાનિકોના આક્ષેપ છે કે, નગરપાલિકા તંત્રએ સમયસર કામગીરીમાં સક્રિય ન બનતાં અને અણધડ પ્લાનિંગના કારણે આ સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની હતી. પાણી ભરાયા બાદ પણ ઢીલી કામગીરી કરવામાં આવતા અનેક વિસ્તારોમાં લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સ્થાનિકોએ તાત્કાલિક ગટર લાઈનોની સફાઈ, વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલની કાયમી વ્યવસ્થા અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને યોગ્ય સહાય આપવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી. જો આજ પરીસ્થિતિ રહી અને સમયસર યોગ્ય આયોજન કરવામાં નહીં આવે તો અતિભારે વરસાદમાં સ્થિતિ વધુ ગંભીર બનવાની ચિંતા સ્થાનિકોએ વ્યક્ત કરી છે.
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