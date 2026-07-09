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તાપીનો ડોસવાડા ડેમ છલકાયો, સર્જાયો મનમોહક નજારો, 17 જેટલા ગામોને કરાયા એલર્ટ

ડેમ ઓવરફ્લો થતા 17 જેટલા ગામો માટે આગામી 1 વર્ષ જેટલું સિંચાઈનું અને પીવાના પાણીનો પુરવઠો ઉપલબ્ધ થતા ખેડૂતો સહિત લોકોમાં ખુશીનો મહોલ છવાયો છે.

તાપીના રજવાડી સમયનો ડોસવાડા ડેમ છલકાયો
તાપીના રજવાડી સમયનો ડોસવાડા ડેમ છલકાયો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 4:33 PM IST

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તાપી: જિલ્લામાં સતત વરસી રહેલા વરસાદના પગલે વ્યારા તાલુકાનો ઐતિહાસિક ડોસવાડા ડેમ સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયો છે. ડેમ તેની મહત્તમ સપાટી વટાવી ચૂક્યો હોવાથી હાલમાં પાણી ઓવરફ્લો થઈને મીંઢોળા નદીમાં વહી રહ્યું છે. ડેમ ઓવરફ્લો થવાને કારણે નીચાણ ના 17 જેટલા ગામોને તકેદારીના ભાગ રૂપે એલર્ટ કરાયા.

ચોમાસાની સીઝનમાં તાપી જિલ્લામાં સતત વરસાદને કારણે વ્યારા તાલુકાનો ડોસવાડા ડેમ 100 ટકા ક્ષમતા સાથે છલોછલ ભરાઈ ગયો છે. જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્રના જણાવ્યા મુજબ આજે સવારે 10 વાગ્યે ડેમની જળસપાટી 123.46 મીટર નોંધાઈ હતી, જે તેની ભયજનક સપાટી કરતાં 0.02 મીટર વધુ છે.

તાપીના રજવાડી સમયનો ડોસવાડા ડેમ છલકાયો (Etv Bharat Gujarat)

ચાલુ સીઝનમાં અત્યાર સુધી 527 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાતા ડેમમાં જીવંત જળસંગ્રહ 3.33 એમસીએમ સુધી પહોંચ્યો છે. હાલ ઉપરવાસમાંથી 58 ક્યુસેક પાણીની સતત આવક થઈ રહી છે, અને ડેમ સંપૂર્ણ ભરાઈ જતાં એટલી જ માત્રામાં પાણી ક્રેસ્ટ પરથી ઓવરફ્લો થઈને નદીમાં વહી રહ્યું છે.

તાપીના રજવાડી સમયનો ડોસવાડા ડેમ છલકાયો
તાપીના રજવાડી સમયનો ડોસવાડા ડેમ છલકાયો (Etv Bharat Gujarat)

ડેમની કુલ જળસંગ્રહ ક્ષમતા 3.43 એમસીએમ છે. ડેમ ઓવરફ્લો થતાં જિલ્લા વહીવટી તંત્રે નદી કિનારાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવચેત રહેવા, નદી કિનારે ન જવા અને તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવાની અપીલ કરી છે.

17 ગામો માટે 1 વર્ષ જેટલું સિંચાઈનું અને પીવાના પાણીનો પુરવઠો ઉપલબ્ધ
17 ગામો માટે 1 વર્ષ જેટલું સિંચાઈનું અને પીવાના પાણીનો પુરવઠો ઉપલબ્ધ (Etv Bharat Gujarat)

ડેમ ઓવરફ્લો થવાને પગલે ડેમને સંલગ્ન 17 જેટલા ગામો માટે આગામી 1 વર્ષ જેટલું સીંચાઈનું અને પીવાના પાણીનો પુરવઠો ઉપલબ્ધ થતા ખેડૂતો સહિત લોકોમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે. સાથેજ ડેમના મન મોહક દ્રશ્યો જોવા માટે દક્ષિણ ગુજરાત માંથી પર્યટકોનો વધારો પણ થઈ રહ્યો છે.

  1. તાપીમાં મેઘમહેર: નદીઓ ગાંડીતુર બનતા જનજીવન પ્રભાવિત, 200 લોકોનું સ્થળાંતર
  2. દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘો મુસળધાર: અંકલેશ્વર-હાંસોટને જોડતો મુખ્ય હાઈવે બંધ, તાપી, નવસારી, માંગરોળમાં પણ રસ્તા ધોવાયા

TAGGED:

TAPI SINGADH DOSWADA DAM OVERFLOW
DOSWADA DAM OVERFLOW
DOSWADA DAM TAPI
ડોસાવાળા ડેમ ઓવરફ્લો
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