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સુરતના સાયણ ગામમાં પૂર બાદ તંત્ર એલર્ટ, રોગચાળો ફેલાતો અટકાવવા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરૂ

ગત 20 વર્ષમાં પહેલીવાર સાયણ વિસ્તારમાં ખાડીના પૂર આવતા સ્થાનિક લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. હવે પૂરના પાણી ઓસરતા તંત્રએ રાહત-સફાઈની કામગીરી શરૂ કરી છે.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 2:41 PM IST

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સાયણ, સુરત: છેલ્લા ઘણા સમયથી ભારે વરસાદના પગલે સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના સાયણ વિસ્તારમાં ખાડીના પાણી ભરાઈ ગયા હતા, પરંતુ હવે ખાડીનું સ્તર ઘટવાનું શરૂ થતા સ્થિતિ ધીમે-ધીમે સામાન્ય થઈ રહી છે.

ગત 20 વર્ષમાં પહેલીવાર સાયણ વિસ્તારમાં ખાડીના પૂર આવતા સ્થાનિક લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. હવે પૂરના પાણી ઓસરતા તંત્ર દ્વારા રાહત અને સફાઈની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

સુરતના સાયણ ગામમાં પૂર બાદ તંત્ર એલર્ટ (Etv Bharat Gujarat)

તંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે સફાઈ અભિયાન

પૂરના પાણી ઓસર્યા બાદ રસ્તાઓ અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં મોટા પ્રમાણમાં કચરો અને ગંદકી જમા થઈ ગઈ છે. સંભવિત રોગચાળાને અટકાવવા માટે સાયણ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સફાઈ કામગીરી અંતર્ગત JCB મશીનોની મદદથી રસ્તાઓ પરનો કચરો અને કાંપ તાત્કાલિક ધોરણે દૂર કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી અવરજવર પુનઃસ્થાપિત કરી શકાય.

અત્યાર સુધીમાં 1500 કિલોથી વધુ જંતુનાશક પાઉડરનો છંટકાવ
અત્યાર સુધીમાં 1500 કિલોથી વધુ જંતુનાશક પાઉડરનો છંટકાવ (Etv Bharat Gujarat)

અત્યાર સુધીમાં 1500 કિલોથી વધુ જંતુનાશક પાઉડરનો છંટકાવ

આ બાબતે વધુ માહિતી આપતા સાયણ ગ્રામ પંચાયતના ડેપ્યુટી સરપંચ શૈલેષભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, “પૂર બાદ રોગચાળો ન ફાટી નીકળે તે માટે ગ્રામ પંચાયતની ટીમ સતત કાર્યરત છે. અત્યાર સુધીમાં 1500 કિલોથી વધુ જંતુનાશક પાવડરનો વિવિધ વિસ્તારોમાં છંટકાવ કરવામાં આવ્યો છે.”

રોગચાળો ફેલાતો અટકાવવા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરૂ
રોગચાળો ફેલાતો અટકાવવા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરૂ (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે ઉમેર્યું કે, ધારાસભ્ય મુકેશભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય બ્રિજેશભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં 17 ટીમો દ્વારા આરોગ્યલક્ષી કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ગામની પીવાના પાણીની ટાંકીઓમાં ક્લોરિન મિક્સ કરીને શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ છે, સાથે જ જરૂરી દવાઓનું વિતરણ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. જરૂરિયાતમંદો માટે ડોક્ટરની ટીમ સાથે એક મોબાઈલ વાન પણ સતત ફરતી રાખવામાં આવી છે.

ગ્રામ પંચાયત તંત્ર હાલ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સતત મોનિટરિંગ કરી રહ્યું છે, જેથી ગ્રામજનોમાં રોગચાળો ફેલાતો અટકાવી શકાય. આગામી દિવસોમાં ઘરે-ઘરે જઈને પણ ક્લોરિનની ટીકડીઓનું વિતરણ કરવામાં આવશે.

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TAGGED:

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સુરત
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