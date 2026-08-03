લીંબડી તાલુકાના ખેતરો તળાવ બન્યા, ધોધમાર વરસાદમાં ઉભો પાક ધોવાયો, ભૂમિપુત્રો ચિંતામાં ગરકાવ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લીંબડી પથકમાં મેઘરાજાએ સ્થિતિને ચિંતાજનક બનાવી દીધી છે, અનરાધાર વરસેલા વરસાદે ખેતરોને જળબંબાકાર બનાવી દેતા ખેડૂતોને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે.
Published : August 3, 2026 at 7:40 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: લીંબડી તાલુકામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં પડેલા ધોધમાર વરસાદે ખેડૂતોના ઉભા પાક અને ખેતીની જમીનને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. વરસાદ થંભ્યાને 15 કલાકથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં હજુ પણ નાના ટીંબલા, ભથાણ, સમલા, ધાધરેટીયા, ભલગામડા સહિતના અનેક ગામોના ખેતરોમાં પાણી ભરાયેલા છે. જેના કારણે ખેડૂતોની હાલત દયનીય બની છે.
ભોગાવો નદી પર આવેલો એક ચેક ડેમ તૂટ્યો
તાલુકામાં ભોગાવો નદી પર આવેલો એક ચેક ડેમ વરસાદના ભારે દબાણના કારણે તૂટી જતા હજારો વીઘા ખેતીની જમીનમાં પાણી ફરી વળ્યા છે. અસંખ્ય ખેતરોમાં પાણીનો નિકાલ ન થતા ઊભો પાક સંપૂર્ણપણે ડૂબી ગયો છે. ખેડૂતોએ મહામહેનતે અને મોંઘા ભાવે બીયારણ, ખાતર અને દવાઓ ખરીદીને વાવણી કરેલ કપાસ, એરંડા, તલ સહિતના પાકો વરસાદના પાણીમાં ધોવાઈ ગયો છે. મહિનાઓની મહેનત અને હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ અને તનતોડ મહેનત પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા ખેડૂતો પર જાણે પડ્યા પર પાટુ પડ્યા હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
સારી વાવણીની આશા ધોવાઈ ગઈ
ગામના ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, આ વર્ષે વરસાદની શરૂઆતમાં સારી વાવણી થઈ હતી અને પાક પણ સારો હતો. પરંતુ સતત પડેલા વરસાદ અને ચેક ડેમ તૂટવાની ઘટનાને કારણે બધું જ પાણીમાં ગરક થઈ ગયું. ઘણા ખેડૂતોએ લોન લઈને ખેતી કરી હતી, ત્યારે હવે દેવું કેવી રીતે ચૂકવવું તેની ચિંતા તેમને સતાવી રહી છે.
ખેડૂતોની સરકાર સમક્ષ માંગ
સ્થાનિક આગેવાનો અને ખેડૂતોએ તંત્ર પાસે તાત્કાલિક સર્વે કરાવીને નુકસાનની આકારણી કરવાની માંગ કરી છે. સાથે જ સરકાર તરફથી તાત્કાલિક સહાય જાહેર કરવામાં આવે તેવી પણ રજૂઆત કરી છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો સમયસર સહાય નહીં મળે તો આગામી વાવણી કરવી પણ મુશ્કેલ બનશે. બીજી તરફ ખેતરોમાં હજુ પણ પાણી ભરાયેલા હોવાથી પાણીનો નિકાલ કરવાની કામગીરી તાત્કાલિક હાથ ધરવામાં આવે તેવી પણ માંગ ઉઠી છે. જો સમયસર પાણી નહીં નિકળે તો જમીન પણ બિનઉપજાઉ બનવાનો ભય છે.
ખેતરો તળાવ બન્યા, સર્વે કરીને સહાય આપો
ભોગાવો નદીના ચેક ડેમ તૂટવાની ઘટનાએ સમગ્ર સ્થિતિને વધુ ગંભીર બનાવી છે. સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને નુકસાનનો તાગ મેળવી રહ્યા છે. પરંતુ ખેડૂતોની માંગ છે કે સરકાર તાત્કાલિક ટીમો મોકલીને ગામે ગામ સર્વે કરે અને વાસ્તવિક નુકસાનની ગણતરી કરીને પેકેજ જાહેર કરે. હાલ લીંબડી તાલુકાના ખેતરો જળબંબાકાર બન્યા છે. એક તરફ કુદરતનો માર અને બીજી તરફ આર્થિક સંકડામણ વચ્ચે ફસાયેલા ખેડૂતો સરકારની સહાયની આશાએ બેઠા છે. તંત્ર જો તાત્કાલિક પગલા નહીં લે તો ખેડૂતોને મોટી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે તેવી ભીતિ ગ્રામજનોમાં જોવા મળી રહી છે. તંત્ર દ્વારા હાલ પાણીના નિકાલ માટેના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી સર્વે અને સહાયની પ્રક્રિયા ઝડપી ન બને ત્યાં સુધી તેમને રાહત મળશે નહીં.
સરકાર વહેલી તકે સહાય પેકેજ જાહેર કરે
નાના ટીમલા ગામના ખેડૂત અશોકભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વ્યાપક વરસાદ થયો છે, જેને લઈને ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે, ત્યારે સરકાર સામું જુએ અને સહાય રૂપી પેકેજ જાહેર કરે તેવી માંગ છે. તલ, કપાસ, મગફળી જેવા પાકોને નુકસાન પહોંચ્યું છે. કુદરતી આફત સામે ખેડૂત ઉભો રહી શકે તેવી પરિસ્થિતિ નથી, ત્યારે હવે સરકાર નુકસાન અંગેનું વળતર પેકેજ જાહેર કરે અને તેનો સર્વે હાથ ધરી અને તમામ ખેડૂતોને રૂપિયા ચૂકવવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે.