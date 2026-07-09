સુરતના સાયણમાં ખાડીના પાણી ઘરોમાં ભરાતા લોકો ત્રસ્ત, તંત્રની કામગીરી સામે ઉઠાવ્યા સવાલ
સુરતના સાયણમાં વરસાદના પાણી અને ખાડીના પાણી સોસાયટીઓમાં ફરી વળતા સ્થાનિક રહીશો છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે.
Published : July 9, 2026 at 8:52 PM IST
સુરત: ઓલપાડ તાલુકાના સાયણ ગામમાં સતત વરસેલા ભારે વરસાદને પગલે ખાડીમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. વરસાદના પાણી અને ખાડીના પાણી સોસાયટીઓમાં ફરી વળતા સ્થાનિક રહીશો છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. 48 કલાક કરતા વધુ સમય વીતી જવા છતાં, હજુ પણ અનેક સોસાયટીઓમાં પાણી ઓસરવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા.
સાયણની સોસાયટીઓમાં 3 થી 4 ફૂટ જેટલા પાણી ભરાઈ ગયા છે. જેના કારણે બાળકો, મહિલાઓ અને પુરુષો પોતાના ઘરમાંથી પાણી બહાર કાઢવાની જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે. ઘરોમાં પાણી ભરાઈ રહેવાથી દુર્ગંધ ફેલાઈ રહી છે, જેના કારણે સ્થાનિકોમાં રોગચાળો ફાટી નીકળવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. પાણીને કારણે ઘરવખરી ઉપરાંત બાઈક અને મોપેડ જેવા વાહનોને પણ મોટું નુકસાન થયું છે.
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, ખાડીની યોગ્ય સફાઈ કરવામાં આવતી નથી, જેના કારણે આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. સ્થાનિક રહીશ વૈભવ મિસ્ત્રીએ પોતાની વ્યથા ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે ખાડીમાં વિલંજ અને ઉમરા ગામનું પાણી આવે છે, જેનો સમયસર નિકાલ ન થતા આ પાણી સોસાયટીઓમાં ભરાઈ જાય છે. આ બાબતે તંત્ર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની મદદ કરવામાં આવી નથી તેવો સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કર્યો છે.
બીજી તરફ, સ્થાનિક મહિલા ભાવના ટેલરે તંત્રની નિષ્ક્રિયતા પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે તંત્ર માત્ર કામ કરીશું તેવી ખાતરી આપે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા અલગ છે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા 35 થી આ સમસ્યા છે, પરંતુ યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવતો નથી.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, વરસાદ શરૂ થાય તે પહેલા જો ખાડીની સફાઈ કરવામાં આવે તો આ પૂરની સમસ્યા નિવારી શકાય તેમ છે. પરંતુ તંત્ર હંમેશા મોડેથી જાગે છે અને ધીમી ગતિએ કામ કરે છે. છેલ્લા ૨૦ વર્ષમાં આવી સ્થિતિ સર્જાતા લોકોમાં ભારે રોષ અને ડર જોવા મળી રહ્યો છે.
સૂત્રના જણાવ્યા અનુસાર, ઝડપથી તંત્રના જવાબદાર અધિકારીઓએ આ સ્થળની મુલાકાત લઈ ખાડીના પાણીમાંથી છુટકારો અપાવવા અને સાફ-સફાઈ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવી ખૂબ જ અનિવાર્ય બની ગઈ છે.