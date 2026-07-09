સુરતમાં જળતાંડવ, પૂરના પાણીમા ડૂબવાથી અને તણાવાથી 3ના મોત, ગુમ થયેલાઓની શોધખોળ
સુરતમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યુ હોય તેમ અનરાધાર વરસાદ વરસાદીને શહેરને જળબંબાકાર બનાવી દીધી છું જેના કારણે ખાડીઓમાં પૂર આવતા સ્થિતિ ભયજનક બની.
Published : July 9, 2026 at 8:29 PM IST
સુરત: સુરતમાં છેલ્લા બે દિવસથી વરસી રહેલા અનરાધાર વરસાદે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી દીધું છે. શહેરની ખાડીઓ ગાંડીતૂર બની છે, જે હવે જાણે જોખમી સાબિત થઈ રહી છે. ગત 6 અને 7 જુલાઈના રોજ વરસેલા વરસાદમાં ડૂબી જવાથી ઘણા પરિવારોએ પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા છે.
વરાછા-વાલક પાટિયાની હૃદયદ્રાવક ઘટના
વરાછાના રત્નકલાકાર અને ગેરેજ સંચાલક બે ભાઈઓ સંદીપ અને દર્શક ચોવટીયા, ગત 7 જુલાઈની સાંજે કામ પરથી પરત ફરી રહ્યા હતા. વાલક પાટિયા પાસે તેમની કાર વરસાદી પાણી અને ખાડીના પ્રવાહમાં ફસાઈ ગઈ. બંને ભાઈઓએ બચવા માટે કારના કાચ તોડીને બહાર છલાંગ લગાવી. દર્શકને લાકડાનો ટેકો મળતા તે સુરક્ષિત બહાર નીકળી ગયો, પરંતુ સંદીપ પાણીના પ્રવાહમાં તણાઈ ગયો. કાર ખાડીમાં ખાબકતી હોવાના CCTV ફૂટેજ પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા, હાલ ફાયર વિભાગ દ્વારા સંદીપની શોધખોળ યુદ્ધના ધોરણે ચાલુ છે.
ડિંડોલીમાં બે મિત્રોનો ભોગ લેવાયો
બીજી તરફ ડિંડોલીના ખરવાસા રોડ નજીક એક તળાવમાં બે મિત્રો હર્ષલ કરંકાળ (ઉં.વ. 19) અને અજીત પટેલ (ઉં.વ. 31) ના મોત નીપજ્યા છે. કામ પરથી પરત ફરતી વખતે વરસાદને કારણે ભરાયેલા પાણીમાં બંને મિત્રો ગરકાવ થઈ ગયા હતા. આજે સવારે બંનેના મૃતદેહ મળી આવતા પરિવારમાં આક્રંદ છવાઈ ગયો છે.
અન્ય એક કરુણ બનાવ
મોટા વરાછાના રહેવાસી અલ્પેશ રમેશભાઈ દેસાઈ (ઉં.વ. 35) પણ કડોદરાથી પરત ફરતી વખતે ગુમ થયા હતા, જેનો મૃતદેહ ખાડીમાંથી મળી આવ્યો છે. આમ, એક જ દિવસમાં આવી કરૂણ ઘટનાઓ સામે આવતા પરિવારો પર દુ:ખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે.
સ્થિતિ એટલી ગંભીર છે કે આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ પણ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તંત્ર દ્વારા લોકોને અત્યંત સાવધ રહેવાની અને પાણી ભરાયેલા વિસ્તારો કે ખાડી નજીક ન જવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.