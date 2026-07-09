'અહીંથી પસાર થતાં ડર લાગે છે', અમદાવાદના થલતેજ પાસે રોડ બિસ્માર થતાં લોકોએ વ્યક્ત કર્યો બળાપો
પ્રથમ વરસાદમાં જ અમદાવાદમાં થલતેજ પાસે આવેલી મુક્તિ મંગલ સોસાયટી પાસેના રોડને બિસ્માર બનાવી દીધો છે. જેના કારણે લોકોને અકસ્માતનો ભય સતાવી રહ્યો છે.
Published : July 9, 2026 at 8:48 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં વિકાસના મોટા મોટા દાવાઓ અને આઇકોનિક રોડની વાત કરવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે પણ વરસાદ પડે છે તો તંત્રના વિકાસના દાવાઓની પોલ ખુલી જાય છે. ત્યારે હવે અમદાવાદના થલતેજ મેટ્રો સ્ટેશનની સામે આવેલી મુક્તિ મંગલ સોસાયટીની બહાર રોડની હાલત ખસ્તા જોવા મળી રહી છે.
થલતેજ ચાર રસ્તાથી લઈને ન્યૂયોર્ક ટાવરની આખી ગલીનો રોડ બેસી ગયો છે. આ રોડ પર મોટા મોટા ખાડા અને રોડ બેસી જવાના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. સર્જાયેલી આ સ્થિતિને પગલે વાહન ચાલકોને છે મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે. સ્કૂલ વાન, સ્કૂલ બસ અને સ્કૂલે જતા બાળકોને પણ આ રોડ પરથી પસાર થવામાં જોખમ દેખાઈ રહ્યું છે.
આ બાબતે રમણલાલ નામના સ્થાનિકે જણાવ્યું હતું કે, થલતેજ મેટ્રો સ્ટેશનની સામે મુક્તિ મંગલ સોસાયટી પાસે બે કિલોમીટર સુધીનો રોડ તૂટી ગયો છે. હું અહીંયા જ રહું છું. પહેલા વરસાદ આવી હતી ત્યારથી આ રોડની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. છેલ્લા ચાર દિવસથી રોડમાં મોટા મોટા ખાડા અને ભુવા પડી ગયા છે તો ક્યાંક રોડ બેસી ગયો છે, જેના કારણે વાહન ચાલકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. અહીંયાથી મોટી મોટી ગાડીઓ અને સ્કૂલ બસો પસાર થાય છે. નાના નાના બાળકો પણ અહીંથી પસાર થાય છે. રોડમાં કોઈ વાહન ફસાઈ જાય કે ખાડામાં ઘસી જાય તો લોકોની કેવી હાલત થશે ? ચોમાસામાં અહીં ખૂબ જ પાણી ભરાય છે અને વરસાદમાં સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ જાય છે એટલે અમારી માંગ છે કે આ રોડને રિપેર કરવામાં આવે.
વાહન ચાલાક પ્રકાશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, થલતેજ મેટ્રો સ્ટેશનની સામે આ રોડ તૂટી ગયો છે, ઘણી જગ્યાઓ પર ખાડા પડી ગયા છે અને કેટલીક જગ્યાઓ પર રોડ બેસી ગયો છે. જેના કારણે અહીંયા ખૂબ જ ટ્રાફિક થાય છે અને અહીંયાથી નીકળવું પણ મુશ્કેલ બની જાય છે, ગાડી પલટી જાય એવો પણ ભય રહે છે. આ રોડ જોખમી બની ગયો છે.