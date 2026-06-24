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'હે મેઘરાજા મહેર કરો...' વરસાદની કાગડોળે રાહ જોતા રાજકોટ પંથકના ભૂમિપુત્રો

સારા વરસાદની આશાએ વાવણી કરેલા રાજકોટ પંથકના ઘણા ખેડૂતો પર વરસાદ ન વરસતા ચિંતામાં ગરકાવ થઈ ગયા છે અને ખેડૂતો ઈશ્વરને આજીજી કરી રહ્યાં છે.

'હે મેઘરાજા મહેર કરો...'
'હે મેઘરાજા મહેર કરો...' (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 2:38 PM IST

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રાજકોટ: આમ તો ગુજરાતમાં જૂન મહિનાના મધ્ય ભાગમાં ચોમાસું બેસી જતું હોય છે, અને આ જ વર્ષોથી ચાલતી પ્રણાલીને ધ્યાનમાં રાખી ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં બિયારણ છાંટી સારા પાકની આશાએ વાવણી કરતો હોય છે, ધીમીધારે પડતો વરસાદ જાણે કે કાચું સોનુ વરસાવતો હોય તેવું માની ખેડૂત પોતાના કૃષિ કાર્યમાં લાગી જાય છે.

પરંતુ આ વખતે ખેડૂતોનું આ આયોજન ખેડૂતોને જાણે પડ્યા પર પાટું જેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે હજી સુધી વરસાદના કોઈ ઠેકાણા નથી તેના કારણે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે.

વરસાદની કાગડોળે રાહ જોતા રાજકોટ પંથકના ભૂમિપુત્રો (Etv Bharat Gujarat)

ચોમાસું પાછળ ઠેલાતા રાજકોટ જિલ્લાના ભૂમિપુત્રોની હાલત કફોડી બની છે. રાજકોટ જિલ્લાના વેજા ગામ વાજડીમાં ખેતર ધરાવતા ખેડૂત ઠાકરશીભાઈએ ચોમાસાને ધ્યાને રાખી જૂન મહિનાની પાંચ તારીખ બાદ 20 વીઘામાં મગફળીનું વાવેતર કર્યું છે ,જ્યારે અમુક ભાગની અંદર કપાસનું વાવેતર કર્યું છે. આ વખતે તેમની પાસે કુવામાં રહેલા પાણીથી તેમને તિથિ અને નિયત તારીખે વાવેતર તો કરી નાખ્યું પરંતુ જૂન મહિનાની 15 તારીખથી વરસાદ પડવાની તેમની ધારણા ખોટી પડતા વાવણી કરેલા બીજો હાલ મુરઝાવા લાગ્યા છે, તેની સાથે જ કૂવામાં પણ, પાણી નામ માત્રનું રહી ગયું છે. બીજી તરફ બોરમાં પણ પાણી સુકાઈ ગયા છે.એટલે હવે તેમનો આશરો માત્ર ઈશ્વર છે.

ભૂમિપુત્રો કરી રહ્યાં છે કુદરતને આજીજી
ભૂમિપુત્રો કરી રહ્યાં છે કુદરતને આજીજી (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂત ઠાકરસીભાઈ કહે છે કે, જો હજુ બે કે ત્રણ દિવસની અંદર સારો વરસાદ નહીં પડે તો તેમણે કરેલી વાવણી નિષ્ફળ થઈ જશે તેમાં કોઈ આશંકા નથી. જોકે, બીજા રાઉન્ડમાં તેમને માત્ર કઠોળ વાવવા મજબૂર થવું પડશે અને કઠોળના ભાવ મળતા ન હોવાથી કઠોળની વાવણી ખેડૂતોને પોસાય તેમ નથી. જે નફો કપાસ અને મગફળીમાં થાય છે તેવો નફો કઠોળમાં થતો નથી.

વરસાદની કાગડોળે રાહ જોતા ખેડૂતો
વરસાદની કાગડોળે રાહ જોતા ખેડૂતો (Etv Bharat Gujarat)

રાજકોટના ખેડૂત ઠાકરશીભાઈ એ પોતાના ખેતરમાં 6,000 કરતા વધુનું બિયારણ થી વાવેતર કર્યું છે, જેનાથી સારો વરસાદ હોય તો મબલક આવક થતી હોય છે, પરંતુ પાછો વરસાદ થતાં ખેડૂતના માથે આફતના વાદળો મંડરાઈ રહ્યા છે. ઠાકરસીભાઈ જેવા ખેડૂતોએ સ્વીકારી લીધું છે કે આ વર્ષનું ચોમાસું તેમના માટે કપરૂ રહેશે, ઈશ્વરના ભરોસે કરેલી વાવણી નિષ્ફળ થાય અથવા તો કમોસમી વરસાદમાં તૈયાર થયેલો પાક નુકસાન પામે ત્યારે ભૂમિપુત્રોનો આધાર ફક્ત સરકાર હોય છે, ત્યારે ઠાકરસીભાઈ સરકાર પ્રત્યે પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરતા કહે છે, સરકાર ભલે ખેડૂતોને વળતર આપવાના દાવા કરે પરંતુ ખેડૂતોને કોઈ જાતની સહાય મળતી નથી.

સારા વરસાદની આશાએ વાવણી કરેલા પાક પર મંડરાતો ખતરો
સારા વરસાદની આશાએ વાવણી કરેલા પાક પર મંડરાતો ખતરો (Etv Bharat Gujarat)

અન્ય એક ખેડૂત મુકેશભાઈએ પણ સારા વરસાદની આશાએ કુવામાં રહેલા પાણીના આધારે મે મહિનામાં મગફળીનું વાવેતર કર્યુ હતું, તેમને આશા હતી કે જૂન મહિનામાં વરસાદ વરસશે અને સારો પાક થશે, પરંતુ તેમની આ આશા પર પણ પાણી ફરી ગયું છે, હવે સ્થિતિ એવી બની છે કે, તેમને વાવેલો પાક વરસાદના અભાવે સુકાવા લાગ્યો છે. સારા વરસાદની આશાએ વાવણી કરેલા રાજકોટ પંથકના ઘણા ખેડૂતો હાલ પછતાઈ રહ્યા છે, અને વરસાદ માટે આકાશ સામે જોઈને સતત ઈશ્વરને આજીજી કરી રહ્યાં છે, કારણ કે, જો સમયસર વરસાદ નહીં પડે તો તેમને નુકસાન તો થશે જ સાથે સાથે તેમણે કરેલી રાત દિવસની મહેનત પર પણ પાણી ફરી જશે.

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GUJARAT WEATHER UPDATE
RAJKOT FARMERS
CROPS FAILURE OF FARMERS
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