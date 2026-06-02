રાજ્યના કેટલાંક જિલ્લાઓમાં આંધી-તોફાન સાથે વરસાદ, દાહોદમાં ભારે પવનથી સાઈન બોર્ડ પડતા વૃદ્ધનું મોત

વડોદરામાં વરસાદ (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 2, 2026 at 8:58 AM IST

Updated : June 2, 2026 at 9:09 AM IST

અમદાવાદ: રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં મોડી રાતે ગાજવીજ સાથે વરસાદ ખાબક્યો, દાહોદ, નવસારી, વડોદરા, સુરેન્દ્રનગર અને અરવલ્લી જેવા જિલ્લાઓમાં નોંધપાત્ર વરસાદ નોંધાયો છે.

આજે વહેલી સવારે વડોદરામાં વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદ પડ્યો. શહેરના કેટલાક ભાગોમાં વીજળી ગુલ થઈ ગઈ હોવાના અહેવાલો પણ મળ્યા છે. વરસદના પગલે રોડ રસ્તાઓ પાણી પાણી થઈ ગયા હતાં.

નવસારીમાં વહેલી સવારે વીજળીના કડાકા ભડાકા અને ભારે પવનો સાથે વરસાદ ખાબક્યો હતો, હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર નવસારી શહેરમાં મળસ્કે 3 વાગ્યા આસપાસ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો, તોફાની પવનો સાથે વરસાદ પડતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી જેના પગલે સોમવારે સાંજે અનુભવાયેલા ભારે ઉકળાટ અને બફારાથી લોકોને રાહત મળી હતી. બીજી તરફ તોફાની પવનો સાથે પડેલા વરસાદને કારણે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વીજળી ગૂલ થઈ ગઈ હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગરના 10 તાલુકામાં વરસાદ

આ તરફ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ મોડી રાત્રે ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડ્યો હતો. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 10 તાલુકાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ થયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સૌથી વધુ દસાડા લખતર ચુડામાં દોઢ ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે. જ્યારે લીંબડી, વઢવાણ, ધાંગધ્રામાં પણ એક ઇંચ સુધી વરસાદ વરસ્યો છે. ગાજવીજ સાથે મોડી રાત્રે શરૂ થયેલા વરસાદના કારણે મુખ્ય વીજ લાઈનમાં નુકસાનથી વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો જેના પગલે તંત્રની ટીમો કામે લાગી હતી અને વીજ પુરવઠો પુનઃ રીતે શરૂ થયો હતો.

દાહોદમાં આંધી-તોફાન સાથે વરસાદ, સાઈનબોર્ડ પડતા એક વૃદ્ધનું મોત (Etv Bharat Gujarat)

દાહોદમાં સાઈનબોર્ડ પડતા વૃદ્ધનું મોત,

આ તરફ દાહોદ શહેરમાં મોડી રાત્રે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો. અચાનક શરૂ થયેલા પવનની ગતિએ જોત જોતામાં વધી જતાં વાવાઝોડા જેવું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું, જેમાં ગરબાડા દાહોદ હાઈવે ઉપર લાગેલા સ્માર્ટસિટીના તોતિંગ સાઈનબોર્ડ ધરાશાયી થતા ત્રણ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. જે પૈકી ઉસરવાણના રહેવાસી 60 વર્ષીય શક્કરીયાંભાઈ નિનામાનું કરૂણ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે અન્ય બે લોકોને ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર હેઠળ ખસેડાયા હતા.

અરવલ્લીમાં આંધી-તુફાન સાથે વરસાદ

આ તરફ અરવલ્લી જિલ્લામાં ભારે વાવાઝોડા સાથે મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ. માલપુર-મેઘરજ પંથકમાં તોફાની પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો છે, મેઘરજના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખેતરમાંથી ઘાસના પૂળા હવામાં ઉડ્યા હતા. સુનોખ,મણિપુર અને કંપા વિસ્તારમાં કરા સાથે વરસાદ પડ્યો. જ્યારે ટીંટોઈ પંથકમાં પણ ભારે વાવાઝોડા સાથે વરસાદી માહોલ છવાયો છે. તોફાની પવનના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં કલાકો સુધી અંધારપટ છવાયો હતો. માલપુરની બગીચા સોસાયટીમાં વરસાદી પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકી પડી હતી, જ્યારે ધનસુરા-મોડાસા હાઈવે પર વૃક્ષ ધરાશાયી થતાં માર્ગ અવરોધાયો, તો આરામગૃહ તળાવ નજીક વિશાળકાય વૃક્ષ પડતાં ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. ધનસુરા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી યુદ્ધના ધોરણે વૃક્ષ હટાવવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાથી જનજીવન પર અસર ને લઈ વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો હતો.

અરવલ્લીના મેઘરજ તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસતા સર્વત્ર વિસ્તારો પાણી પાણી થઈ ગયા હતાં. જિલ્લાના જીતપુર, ઈસરી, રેલ્લાવાડા સહિત અનેક વિસ્તારમાં વરસાદ ખાબક્યો.

