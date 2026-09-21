જતા જતા મેઘરાજાની ધડબડાટી, રાજ્યના 93 તાલુકામાં વરસાદ, ભાવનગરના મહુવામાં 4 ઈંચથી વધુ વરસાદ
વિતેલા 24 કલાકમાં રાજ્યના ઘણઆ ઘણા જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે, રાજ્યના 93 તાલુકામાં હળવોથી ભારે વરસાદ નોંધાયો છે.
Published : September 21, 2026 at 9:58 AM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં આ વર્ષે ચોમાસું સારૂં રહ્યું નથી, છૂટક અને હળવા વરસાદે ખેડૂતો સહિત અનેક લોકોને નિરાશ કર્યા છે, બીજી તરફ હવે રાજ્યમાંથી ચોમાસું વિદાય લેવાની તૈયારીઓ વચ્ચે રાજ્યમાં છેલ્લાં 24 કલાકમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે.
છેલ્લાં 24 કલાકમાં રાજ્યના 39 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં સૌથી વધુ ભાવનગર જિલ્લામાં વરસાદ નોંધાયો છે. ભાવનગરના મહુવામાં 4 ઈંચથી વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે. આ ઉપરાંત રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલમાં સાડા3 3.62 ઈંચ, જુનાગઢના માણાવદરમાં 2.8 ઈંચ, જુનાગઢ શહેરમાં 2.36 ઈંચ, વંથલીમાં 2.5 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. આ ઉપરાતં 15 તાલુકા એવા છે જ્યા 1 ઈંચથી લઈને વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી હળવા વરસાદની શક્યતા
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ આજે ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં હળવાથી ભારે વરસાદ, છૂટાછવાયા તેમજ કેટલાક વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા અને વાવાઝોડાની શક્યતા કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 20-30 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન સાથે સક્રિય વરસાદી ઝાપટા પડવાની અપેક્ષા છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરની આસપાસના હળવાથી ભારે ઝાપટા સહિત મધ્ય અને ઉત્તરીય જિલ્લાઓમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On the weather forecast for the state, India Meteorological Department (IMD) Bhubaneswar Director Dr. Manorama Mohanty says, "This low-pressure area formed over the North Andaman Sea and adjoining areas yesterday evening. Now, the low-pressure system… pic.twitter.com/SjaCAGzq6i— ANI (@ANI) September 20, 2026
દક્ષિણભારતમાં આગામી કલાકો ભારે
રાજ્યના હવામાનની આગાહી અંગે, ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ભુવનેશ્વરના ડાયરેક્ટર ડૉ. મનોરમા મોહંતી કહે છે, "ગઈકાલે સાંજે ઉત્તર આંદામાન સમુદ્ર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં હળવા દબાણનો વિસ્તાર (low-pressure area) રચાયો હતો. હાલમાં, આ હળવા દબાણની સિસ્ટમ પૂર્વ-મધ્ય બંગાળની ખાડી અને તેની નજીકના ઉત્તર આંદામાન સમુદ્ર પર સ્થિત છે.. તે પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધે તેવી શક્યતા છે અને 23 સપ્ટેમ્બરની સવાર સુધીમાં ઉત્તર આંધ્રપ્રદેશ અને દક્ષિણ ઓડિશાના કિનારા નજીક પશ્ચિમ-મધ્ય અને તેની નજીકની વાયવ્ય બંગાળની ખાડી સુધી પહોંચવાની પ્રબળ શક્યતા છે. આને કારણે, માછીમારોને ૨૧મી તારીખની સાંજ સુધીમાં કિનારે પાછા ફરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. ઉપરાંત, માછીમારોને ૨૦ થી ૨૨ સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઈશાન બંગાળની ખાડી (northeast Bay of Bengal) તરફ ન જવાની સલાહ આપવામાં આવે છે..."