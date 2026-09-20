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રાજ્યમાં છેલ્લાં 24 કલાકમાં 77 તાલુકામાં વરસાદ, સૌથી વધુ ખેડાના નડીયાદમાં 2.4 ઈંચ વરસાદ

એક તરફ રાજ્યમાં ચોમાસું વિદાય લેવાની તૈયારીમાં છે, બીજી તરફ ઘણા જિલ્લામાં વરસાદી વાતાવરણ પણ જોવા મળી રહ્યું છે.

વરસાદી માહોલ
વરસાદી માહોલ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2026 at 7:31 AM IST

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Updated : September 20, 2026 at 8:27 AM IST

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અમદાવાદ: રાજ્યમાં આ વર્ષે ચોમાસું સારૂં રહ્યું નથી, છૂટક અને હળવા વરસાદે ખેડૂતો સહિત અનેક લોકોને નિરાશ કર્યા છે, બીજી તરફ હવે રાજ્યમાંથી ચોમાસું વિદાય લેવાની તૈયારીઓ વચ્ચે રાજ્યમાં છેલ્લાં 24 કલાકમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે.

છેલ્લાં 24 કલાકમાં રાજ્યના 77 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં સૌથી વધુ ખેડા જિલ્લામાં વરસાદ નોંધાયો છે. નડીયાદમાં 2.4 ઈંચ વરસાદ, માતરમાં 1.65 ઈંચ, ખેડામાં 1.26 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. ત્યાર બાદ અમરેલી અને આણંદના સોજીત્રામાં 1.18 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે પંચમહાલના જાંબુઘોડામાં 1 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. સુરતના ઉમરપાડામાં પણ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, હજી આગામી પાંચ દિવસ રાજ્યમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે. હવામન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે કચ્છ, મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે. આ ઉપરાંત વાવ થરાદ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી,પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, ખેડા, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે.

આ ઉપરાંત મહિસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, સુરત, નર્મદા, તાપી, નવસારી, ડાંગ, દમણ, વલસાડ અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં પણ ઘણા સ્થળોએ ભારે પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે.

Last Updated : September 20, 2026 at 8:27 AM IST

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