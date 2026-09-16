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રાજ્યમાં મેઘરાજા મહેરબાન, કચ્છના માંડવીમાં 6.97 ઈંચ વરસાદ, આજે આ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી

રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે છેલ્લા 24 કલાકના આંકડાની વાત કરીએ તો રાજ્યના 110 જેટલા તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે.

વરસાદી માહોલ
વરસાદી માહોલ (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 10:45 AM IST

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અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં ચોમાસાના લાંબા સમયના વિરામ બાદ છેલ્લા 5 દિવસથી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય બની છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે છેલ્લા 24 કલાકના આંકડાની વાત કરીએ તો રાજ્યના 110 જેટલા તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં કચ્છના માંડવીમાં સૌથી વધુ 6.97 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. ત્યાર બાદ અબડાસામાં 2.13 ઈંચ, મુંદ્રામાં 1.69 ઈંચ, નખત્રાણામાં 1.3 ઈંચ, ભુજમાં 1.26 ઈંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે.

આજે આ વિસ્તારોમાં મેઘરાજા બોલાવશે ધબધબાટી!

બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી અને અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર, સુરત, વડોદરા, ભરૂચ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ડાંગ, તાપી, નવસારી,વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, પોરબંદર, જૂનાગઢ, દ્વારકા સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, ગીર સોમનાથ અને દીવ, મોરબી અને કચ્છમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ છે.

વરસાદી માહોલ
વરસાદી માહોલ (SEOC)

આગામી એક સપ્તાહ સુધી વરસાદી માહોલ

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે, રાજ્યમાં લો પ્રેશર સક્રિય થવાના કારણે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામા આવી છે. ત્યારે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં આગામી એક સપ્તાહ સુધી વરસાદી માહોલ યથાવત રહી શકે છે. અનેક વિસ્તારોમાં હળવાથી ભારે વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામા આવી છે.

હવામાન વિભાગની ચેતવણી: ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ દરમિયાન ખુલ્લા વિસ્તારમાં જવાનું ટાળવું, વીજળીના થાંભલા/ઝાડથી દૂર રહેવું અને જરૂરી ન હોય તો મુસાફરી ટાળવી સલામત રહેશે.

વરસાદી માહોલ
વરસાદી માહોલ (IMD AHMEDABAD)

મેઘમહેર ખેડૂતોના જીવમાં જીવ આવ્યો

દોઢ મહિનાના લાંબા વિરામ બાદ રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં મેઘરાજાએ મહેર કરતા ખેડૂતોના જીવમાં જીવ આવ્યો છે. ખાસ કરીને અમરેલી, રાજકોટ ગ્રામ્ય અને પાટણ જિલ્લામાં પડેલા વરસાદે નિષ્ફળ જવાની અણી પર રહેલા કપાસ, મગફળી અને એરંડા જેવા પાકોને નવજીવન આપ્યું છે.

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