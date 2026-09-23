હવામાન વિભાગની આગાહી, આજે આ જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની શક્યતા, છેલ્લા 24 કલાકમાં 47 તાલુકામાં નોંધાયો વરસાદ
આગામી 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ અને ગાજવીજની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે.
Published : September 23, 2026 at 9:38 AM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાયની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ હોવા છતાં આગામી કલાકો દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ અને ગાજવીજની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 7 દિવસને લઈ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે. વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આજે (23 સપ્ટેમ્બરે) ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશના તમામ જિલ્લાઓ જેમ કે બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, અરવલ્લી, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહિસાગરમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામા આવી છે.
ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓ જેમ કે વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, ભરૂચ તેમજ દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓ જેમ કે ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીના કેટલાક સ્થળોએ સાથે જ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ જિલ્લાઓ જેમ કે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, મોરબી, દ્વારકા, બોટાદ, કચ્છ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં કેટલાક સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે.
છેલ્લા 24 કલાકમાં 47 તાલુકાઓમાં નોંધાયો વરસાદ
છેલ્લા 24 કલાકની વાત કરીએ તો SEOC(STATE EMERGENCY OPERATION CENTER-GANDHINAGAR)ના આંકડાઓ પ્રમાણે 47 જેટલા તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં સૌથી વધારે ગીર સોમનાથના ઉનામાં 2.72 ઈંચ અને અમરેલીના રાજુલામાં 2.6 ઈંચ, પોરબંદરના રાણાવાવમાં 2.36 ઈંચ, નવસારીના ખેરગામમાં 2.24 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. ઉપરાંત 4 ભાવનગરના ગારિયાધાર, વલસાડના ધરમપુર, ભરૂચના હાંસોટ તેમજ જામનગરના જામજોધપુરમાં 1 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે.
થન્ડર સ્ટોર્મની પણ આગાહી
હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં થન્ડર સ્ટોર્મની પણ આગાહી કરવામા આવી છે. રાજ્યમાં સામાન્ય કરતા 7 ટકા ઓછો વરસાદ ખાબક્યો છે. રાજસ્થાનના વધુ કેટલાક ભાગમાંથી ચોમાસાએ વિદાય લીધી છે. આગામી 2થી 3 દિવસમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કેટલાક ભાગમાંથી ચોમાસાની વિદાય લેવાની પરિસ્થિતિ સાનુકૂળ બનશે તેમ હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામા આવ્યું છે.
ગુજરાતમાંથી ચોમાસું પરત ફરવાની દિશામાં
બીજી તરફ, હવામાનની મોટી તસવીરમાં ચોમાસું ધીમે ધીમે ગુજરાતમાંથી પરત ફરવાની દિશામાં છે. હવામાન નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર આગામી બે-ત્રણ દિવસ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાંથી ચોમાસાની વિદાય આગળ વધી શકે છે. જોકે આ દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે. આગામી 24 કલાકમાં ગુજરાતમાં હવામાન મોટાભાગે વાદળછાયું રહી શકે છે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં, ગાજવીજ તથા વીજળી સાથે પવનની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 22 અને 23 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે. ત્યારબાદ 23 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ગરમી વધવાની શક્યતા છે. મધ્ય ગુજરાતમાં મહત્તમ તાપમાન 36થી 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચે તેવી શક્યતા હોવાથી ગરમી અને બફારાનો અનુભવ થઈ શકે છે.
સ્વાતિ નક્ષત્રનું પાણી માછલી ઝીલી લે તો પેટમાં મોતી પાકે
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 27 સપ્ટેમ્બરથી સૂર્ય હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જેના કારણે હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે. 5 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યના અલગ-અલગ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ રહી શકે છે. સ્વાતિ નક્ષત્ર અંગે લોકમાન્યતા છે કે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન પડેલું પાણીનું ટીપું જો માછલી ઝીલી લે તો તેના પેટમાં મોતી પાકે છે. આ માન્યતાનો પણ હવામાનના સંદર્ભમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
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