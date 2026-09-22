હવામાન વિભાગની આગાહી; આ વિસ્તારોમાં પડી શકે છે ભારે વરસાદ, જાણો રાજ્યમાંથી ચોમાસુ ક્યારે લેશે વિદાય?
આગામી 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ અને ગાજવીજની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે.
Published : September 22, 2026 at 3:08 PM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાયની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ હોવા છતાં આગામી 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ અને ગાજવીજની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 7 દિવસને લઈ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે, આજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે. જેમાં સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામા આવી છે.
ઉપરાંત વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં થન્ડર સ્ટોર્મની પણ આગાહી કરવામા આવી છે. રાજ્યમાં સામાન્ય કરતા 7 ટકા ઓછો વરસાદ ખાબક્યો છે. રાજસ્થાનના વધુ કેટલાક ભાગમાંથી ચોમાસાએ વિદાય લીધી છે. આગામી 2થી 3 દિવસમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કેટલાક ભાગમાંથી ચોમાસાની વિદાય લેવાની પરિસ્થિતિ સાનુકૂળ બનશે તેમ હવામાન વિભાગ દ્વારા જણાવવામા આવ્યું છે.
બીજી તરફ, હવામાનની મોટી તસવીરમાં ચોમાસું ધીમે ધીમે ગુજરાતમાંથી પરત ફરવાની દિશામાં છે. હવામાન નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર આગામી બે-ત્રણ દિવસ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાંથી ચોમાસાની વિદાય આગળ વધી શકે છે. જોકે આ દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે.
દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ સાવચેતી જરૂરી છે. IMDના કોસ્ટલ બુલેટિન મુજબ ગુજરાતના દરિયાકાંઠે પવન 15થી 20 નોટ્સની ઝડપે અને ઝાટકા સાથે 25 નોટ્સ સુધી ફૂંકાવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી હતી. આગામી 24 કલાકમાં ગુજરાતમાં હવામાન મોટાભાગે વાદળછાયું રહી શકે છે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં, ગાજવીજ તથા વીજળી સાથે પવનની સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 22 અને 23 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે. ત્યારબાદ 23 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ગરમી વધવાની શક્યતા છે. મધ્ય ગુજરાતમાં મહત્તમ તાપમાન 36થી 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચે તેવી શક્યતા હોવાથી ગરમી અને બફારાનો અનુભવ થઈ શકે છે.
સ્વાતિ નક્ષત્રનું પાણી માછલી ઝીલી લે તો પેટમાં મોતી પાકે
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 27 સપ્ટેમ્બરથી સૂર્ય હસ્ત નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જેના કારણે હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે. 5 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યના અલગ-અલગ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ રહી શકે છે. સ્વાતિ નક્ષત્ર અંગે લોકમાન્યતા છે કે, આ નક્ષત્ર દરમિયાન પડેલું પાણીનું ટીપું જો માછલી ઝીલી લે તો તેના પેટમાં મોતી પાકે છે. આ માન્યતાનો પણ હવામાનના સંદર્ભમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
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