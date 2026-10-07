નવરાત્રિમાં વરસાદ કે ઝાપટા નડશે ? જાણો આગામી 12 ઓક્ટોબર સુધી ગુજરાતમાં કેવું રહેશે હવામાન ?
ચોમાસાની વિદાય વચ્ચે દેશના લગભગ 21 રાજ્યોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામા આવી છે.
Published : October 7, 2026 at 12:13 PM IST
અમદાવાદઃ ચોમાસાની વિદાય વચ્ચે દેશના લગભગ 21 રાજ્યોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામા આવી છે. વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે ગાજવીજ સાથે ભારે પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે. જો કે ગુજરાત પ્રદેશ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દીવમાં તમામ જિલ્લાઓમાં આજથી આગામી 12 ઓક્ટોબર સુધી હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે.
રાજ્યમાંથી ચોમાસાની વિદાય થઈ ગઈ છે અને દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી વિદાયનો તબક્કો હજી ચાલી રહ્યો છે. સાથે જ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તોરામાં વહેલી સવારે અને મોડી રાતના ઠંડીનો અનુભવ થવા લાગ્યો છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે, નૈઋત્યના ચોમાસાની વિદાયની રેખા સુપૌલ, રાંચી, રાયપુર, બ્રહ્મપુરી, પરભણી, બારામતી, હરનાઈ પરથી પસાર થઈ રહી છે. મધ્ય અને ઉપલા ટ્રોપોસ્ફિયરના પશ્ચિમી પવનોમાં 'ટ્રફ' સ્વરૂપે એક 'વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ' સક્રિય છે, જેની ધરી સરેરાશ સમુદ્ર સપાટીથી 5.8 કિમીની ઉંચાઈએ વિસ્તરેલી છે. આ વિસ્તારોમાં નીચલા સ્તરે નૈઋત્ય-પશ્ચિમથી પશ્ચિમ દિશાના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે.
મહત્ત્વનું છે કે, વરસાદ ખેંચાતા રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી પંથકમાં દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. વરસાદના અભાવે લીલા ઘાસચારાની ભારે અછત સર્જાઇ છે, જેના કારણે માલધારીઓને પોતાના પશુઓનો નિભાવ કરવો અત્યંત મુશ્કેલ બની ગયો છે. ઘાસચારાના ભાવ આસમાને પહોંચતા પશુપાલકો પર આર્થિક સંકટ તોળાઇ રહ્યું છે અને તેઓ હવે પોતાના પશુધનને બચાવવા સરકાર પાસે તાત્કાલિક સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે.
ધોરાજી અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદ ન પડવાના કારણે પશુપાલકોની હાલત કફોડી બની છે. ધોરાજી ચારા પીઠ, જે લીલા ચારા માટે ગુજરાતનું એક મોટું સપ્લાય સેન્ટર ગણાય છે, ત્યાં હાલ વરસાદના અભાવે ઘાસચારાની આવક ખૂબ ઘટી ગઈ છે.
માર્કેટમાં લીલા ઘાસચારાનો ભાવ 100થી 150 રૂપિયા પ્રતિ મણ સુધી પહોંચી ગયો છે, જ્યારે સૂકા ઘાસનો ભાવ 250 રૂપિયા આસપાસ બોલાઈ રહ્યો છે. દૈનિક ખર્ચ અને દૂધની આવક વચ્ચે મોટો તફાવત સર્જાતા માલધારીઓ લાચાર બન્યા છે. આ કપરી સ્થિતિ અંગે સ્થાનિકોએ પોતાની વ્યથા ઠાલવી હતી.
આ પણ વાંચોઃ
ધોરાજીમાં વરસાદ ખેંચાતા ઘાસચારાની ભારે અછત: માલધારીઓની હાલત કફોડી, પશુઓ સાથે હિજરતનો વારો
સુરેન્દ્રનગર: શ્રાવણ-ભાદરવો કોરા જતા બળવા લાગ્યા પાક, 10માંથી 6 તાલુકાઓમાં વરસાદની ઘટ