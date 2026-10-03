રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ માટે હવામાન વિભાગની આગાહી, જાણો વરસાદ પડશે કે નહીં?
છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ નોંધાયો હતો.
Published : October 3, 2026 at 7:24 AM IST
અમદાવાદઃ હવામાન વિભાગ મુજબ આગામી સાત દિવસ સુધી રાજ્યભરમાં વાતાવરણ સુકૂ રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામા આવી છે. હાલ વરસાદની કોઈ સિસ્ટમ સક્રિય ન હોવાથી રાજ્યમાં સરેરાશ 11 ટકા અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં સૌથી વધારે એટલે કે 24 ટકા વરસાદની ઘટ રહી હોવાનું સામે આવ્યું છે. જો કે છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ નોંધાયો હતો. નૈઋત્યના ચોમાસાની વિદાય રેખા ગુરદાસપુર, ચંદીગઢ, મુઝફ્ફરનગર, અલીગઢ,, ધોલપુર, ઉદયપુર, ડીસા, નલિયા પરથી પસાર થઈ રહી હોવાનું પણ વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
નૈઋત્યના ચોમાસાની વિદાય માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ
મહત્ત્વનું છે કે, આગામી 24 કલાક દરમિયાન પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશના બાકીના ભાગો અને ગુજરાત અને મધ્ય પ્રદેશના મોટાભાગના વિસ્તારો તેમજ સમગ્ર જમ્મુ-કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ, બિહાર, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ અને મહારાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાંથી નૈઋત્યના ચોમાસાની વિદાય માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા છે.
'વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ'ની અસર નબળી પડી
ઉત્તર હરિયાણા અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં સમુદ્ર સપાટીથી 3.1થી 4.5 કિમીની ઉંચાઈએ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સ્વરૂપે રહેલી 'વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ'ની અસર હવે નબળી પડી ગઈ છે. મધ્ય અને ઉપલા ટ્રોપોસ્ફિયરિક વેસ્ટર્લીઝ (પશ્ચિમી પવનો)માં રહેલો 'ટ્રફ' તે હવે પૂર્વ-ઈશાન દિશા તરફ આગળ વધી ગયો છે.
જુદા-જુદા વિસ્તારોમાં વરસાદની સ્થિતિ
ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યના જુદા-જુદા વિસ્તારોમાં વરસાદની સ્થિતિની વાત કરીએ તો, દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધારે 114.23% સરેરાશ વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે પૂર્વ-મધ્ય ગુજરાતમાં 89.67%, સૌરાષ્ટ્રમાં 71.43% ઉત્તર ગુજરાતમાં 71.04% અને કચ્છ વિસ્તારમાં સૌથી ઓછો 57.60% વરસાદ નોંધાયો છે. આગામી સાત દિવસ સુધી ગુજરાત પ્રદેશ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ, દિવ, દમણ અને નગર હવેલીમાં તમામ જિલ્લાઓમાં હવામન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે.
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