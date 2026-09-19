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છેલ્લા 24 કલાકમાં 224 જેટલા તાલુકાઓમાં પડ્યો વરસાદ, આગામી દિવસોમાં આ વિસ્તારમાં વરસાદની આગાહી

આગામી દિવસોમાં મેઘરાજા ફરી એકવાર ધડબડાટી બોલાવશે એવી હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામા આવી છે.

હવામાન વિભાગ આગાહી
હવામાન વિભાગ આગાહી (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 10:50 AM IST

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Updated : September 19, 2026 at 11:19 AM IST

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અમદાવાદઃ રાજ્યમાં લો પ્રેશર અને મોનસૂન ટ્રફ સક્રિય થવાથી ફરી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં મેઘરાજા ફરી એકવાર ધડબડાટી બોલાવશે એવી હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામા આવી છે. વાતાવરણમાં પલટાને કારણે રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ, ભારે પવન ફુંકાવાની સાથે ધોધમાર વરસાદ પડે તેવી શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરવામા આવી છે.

આજે કયા વિસ્તારોમાં પડી શકે છે વરસાદ?

હવામન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે કચ્છ, મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે. આ ઉપરાંત વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી,પાટણ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, ખેડા, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે. મહિસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, આણંદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, સુરત, નર્મદા, તાપી, નવસારી, ડાંગ, દમણ, વલસાડ અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં પણ ઘણા સ્થળોએ 30-40 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે કરી છે.

છેલ્લા 24 કલાકમાં 224 જેટલા તાલુકાઓમાં પડ્યો વરસાદ

છેલ્લા 24 કલાકની વાત કરીએ તો SEOC(STATE EMERGENCY OPERATION CENTER-GANDHINAGAR)ના આંકડાઓ પ્રમાણે 224 જેટલા તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં સૌથી વધારે ગીર સોમનાથના ગીર ગઢડામાં અને અરવલ્લીના મેઘરજમાં 3 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. આ ઉપરાંત 9 તાલુકામાં 2 ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. જ્યારે 55 જેટલા તાલુકાઓમાં 1 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે.

મેઘમહેરથી ખેડૂતોના જીવમાં જીવ આવ્યો

દોઢ મહિનાના લાંબા વિરામ બાદ રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ફરી ચોમાસુ સક્રિય થતાં ખેડૂતોના જીવમાં જીવ આવ્યો છે. ખાસ કરીને અમરેલી, રાજકોટ ગ્રામ્ય અને પાટણ જિલ્લામાં પડેલા વરસાદે નિષ્ફળ જવાની અણી પર રહેલા કપાસ, મગફળી અને એરંડા જેવા પાકોને નવજીવન આપ્યું છે.

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Last Updated : September 19, 2026 at 11:19 AM IST

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