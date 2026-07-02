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અરવલ્લી જિલ્લામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી, બાયડમાં એક કલાકમાં અંદાજે એક ઇંચ જેટલો વરસાદ

લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા અરવલ્લી જિલ્લાના લોકોને આજે મેઘરાજાએ આજે તરબોળ કરી દીધા, જિલ્લાના મોડાસા, બાયડ, મેઘરજ સહિત શામળાજીમાં મેઘમહેર થઈ.

અરવલ્લી જિલ્લામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી
અરવલ્લી જિલ્લામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 8:56 PM IST

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અરવલ્લી: લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા અરવલ્લી જિલ્લાના લોકોને આજે મેઘરાજાએ મેઘમહેરનો અનુભવ કરાવ્યો છે. યાત્રાધામ શામળાજી, મોડાસા, બાયડ, મેઘરજ સહિત જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. વરસાદને કારણે ખેડૂતોમાં પણ ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતીય

જિલ્લા મુખ્યાલય મોડાસામાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસતા શહેરના રસ્તાઓ પર પાણી વહેતા થયાં હતા. વરસાદને કારણે ગરમી અને બફારાથી ત્રસ્ત લોકોને રાહત મળી હતી. મોડાસા તાલુકાના વણીયાદ, દધાલીયા, સાકરિયા સહિતના અનેક ગામોમાં પણ સારો વરસાદ નોંધાયો હતો. ખેતરોમાં પાણી પહોંચતાં ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.

અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડમાં એક કલાકમાં અંદાજે એક ઇંચ જેટલો વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ શહેરમાં ગુરુવારે સાંજે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવતા ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો. માત્ર એક કલાકમાં અંદાજે એક ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાતા શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાઈ હતી. ખાસ કરીને મોડાસા-બાયડ-નડિયાદ હાઇવે પર વરસાદી પાણી ફરી વળતાં માર્ગ જળમાર્ગમાં ફેરવાઈ ગયો હતો. મુખ્ય માર્ગ પર પાણી ભરાઈ જતાં વાહનચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ઘણા વાહનચાલકોએ ધીમી ગતિએ વાહનો હંકારવાની ફરજ પડી હતી, જેના કારણે હાઇવે પર ટ્રાફિકની સમસ્યા પણ સર્જાઈ હતી.

બાયડમાં એક કલાકમાં અંદાજે એક ઇંચ જેટલો વરસાદ
બાયડમાં એક કલાકમાં અંદાજે એક ઇંચ જેટલો વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલની વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે દર વર્ષે સામાન્યથી ભારે વરસાદ દરમિયાન હાઇવે અને મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ભરાઈ જાય છે. પરિણામે વાહનવ્યવહાર ખોરવાય છે અને અકસ્માતનો ભય પણ વધી જાય છે.

શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાતા સ્થાનિકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ શહેરમાં પાણીના નિકાલની અપૂરતી વ્યવસ્થાએ તંત્રની કામગીરી સામે અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે. સ્થાનિકોએ વરસાદી પાણીના ઝડપી નિકાલ માટે કાયમી આયોજન કરવાની માંગ કરી છે.

મોડાસા-બાયડ-નડિયાદ હાઇવે પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા
મોડાસા-બાયડ-નડિયાદ હાઇવે પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા (Etv Bharat Gujarat)

આ તરફ યાત્રાધામ શામળાજીમાં પણ વરસાદ શરૂ થતાં ભગવાન શામળિયાના મંદિરે જાણે અમી છાંટણા થયા હોય તેવો માહોલ સર્જાયો હતો. લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોતા ભાવિકો અને સ્થાનિક લોકોએ વરસાદનું સ્વાગત કર્યું હતું. વરસાદને કારણે મંદિર તરફ જવાના માર્ગો પર પાણી ભરાઈ જતાં વાહનચાલકો અને યાત્રાળુઓને થોડી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેમ છતાં વરસાદને કારણે સમગ્ર યાત્રાધામમાં હરખ અને આનંદનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

અરવલ્લી જિલ્લામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી
અરવલ્લી જિલ્લામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી (Etv Bharat Gujarat)

મેઘરજ તાલુકામાં પણ વરસાદી માહોલ સર્જાયો અને અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસતા વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું હતું. વરસાદને કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી અને લોકોમાં આનંદ જોવા મળ્યો હતો. જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદને કારણે નદીઓ, નાળા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણીનો પ્રવાહ વધ્યો હતો. કેટલાક સ્થળોએ રસ્તાઓ પર પાણી ભરાવાની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ હતી. છતાં લાંબા સમય બાદ આવેલા વરસાદને કારણે લોકો અને ભૂમિપુત્રોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

  1. લાઈવ સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ: માંગરોળમાં 8 કલાકમાં 7 ઈંચથી વધુ વરસાદ, આજે આ જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ
  2. 3 ઇંચ વરસાદમાં જ નવસારી પાણી-પાણી, 6 રસ્તા બંધ થતા વાહન ચાલક અટવાયા

TAGGED:

RAIN IN ARVALLI
ARVALLI RAIN
ARVALLI FARMERS
અરવલ્લીમાં વરસાદ
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