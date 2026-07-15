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ભાવનગરમાં વરસાદના પહેલા રાઉન્ડ બાદ મચ્છરોનો વધ્યો ત્રાસ, 1.75 લાખ ઘરમાંથી 475 ઘરમાં પોરા મળ્યા

ભાવનગરમાં વરસાદના પ્રથમ રાઉન્ડ બાદ તાવના મેલેરિયાના, ચિકનગુનિયા, ડેંગ્યુના કેસો સામે આવ્યા છે. શહેરમાં કેવી સ્થિતિ છે ચાલો જાણીએ વિસ્તારથી...

ભાવનગરમાં વરસાદના પહેલા રાઉન્ડ બાદ રોગચાળો વકર્યો
ભાવનગરમાં વરસાદના પહેલા રાઉન્ડ બાદ રોગચાળો વકર્યો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 8:33 PM IST

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ભાવનગર: શહેરમાં ચોમાસાના પ્રથમ વરસાદ બાદ વરસાદ આવ્યો નથી, ત્યારે રોગચળાએ માથું ઊંચક્યું છે. ભાવનગર શહેરમાં મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં મેલેરિયા અને ડેન્ગ્યુના કેસો સામે આવ્યા છે.

જો કે ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસની અસર કેટલાક જિલ્લાઓમાં જોવા મળી રહી છે. પરંતુ ભાવનગર જિલ્લામાં હજુ સુધી એક પણ કેસ નોંધાયો નથી. પરંતુ હાલ મહાનગરપાલિકા મેલેરીયા અને ડેન્ગ્યુને લઈને સતર્ક બની કાર્યવાહી કરી રહી છે.

ભાવનગરમાં વરસાદના પહેલા રાઉન્ડ બાદ રોગચાળો વકર્યો (Etv Bharat Gujarat)

ડેન્ગ્યુ-મલેરીયા કેટલાં કેસો આવ્યા

ભાવનગરમાં પ્રથમ રાઉન્ડમાં આવી ગયેલા વરસાદ બાદ શરદી,ઉધરસ, તાવના કેસોમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે ખાસ કરીને તાવને પગલે મેલેરીયા અને ડેન્ગ્યુ, તાવના કેસો પણ જોવા મળ્યા છે.

વરસાદના પહેલા રાઉન્ડ બાદ શહેરમાં રોગચાળો વકર્યો
વરસાદના પહેલા રાઉન્ડ બાદ શહેરમાં રોગચાળો વકર્યો (Etv Bharat Graphics team)

મહાનગરપાલિકાના રોગ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી વિજય કાપડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં ચોમાસાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને ચિકનગુનિયા, મેલેરીયાના કેસો થતા હોય છે. ત્યારે ચાલુ વર્ષે 12 જેટલા ડેન્ગ્યુના કેસ સામે આવ્યા છે. જ્યારે એક ચિકનગુનિયાનો કેસ સામે આવ્યો છે, અને બે મેલેરિયાના કેસ જુલાઈ સુધીમાં નોંધાયા છે.

1.75 લાખ ઘરમાંથી 475 ઘરમાં પોરા મળ્યા
1.75 લાખ ઘરમાંથી 475 ઘરમાં પોરા મળ્યા (Etv Bharat Gujarat)

મહાનગરપાલિકાએ કાર્યવાહી હાથ ધરી

ચોમાસાના સમયમાં નગરપાલિકા દ્વારા મચ્છરના ઉપદ્રવના અટકાવવા માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હોય છે, ત્યારે રોગ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી વિજય કાપડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકાની હાલમાં અનેક ટીમો દ્વારા ઘરે ઘરે જઈને સર્વલેન્સ કરતી હોય છે.

મહાનગરપાલિકા મેલેરીયા અને ડેન્ગ્યુને લઈને સતર્ક બની
મહાનગરપાલિકા મેલેરીયા અને ડેન્ગ્યુને લઈને સતર્ક બની (Etv Bharat Gujarat)

ત્યારે હાલમાં ટીમો દ્વારા ભાવનગર શહેરમાં 1.75 લાખ જેટલા ઘરો તપાસવામાં આવ્યા છે. જેમાં 475 ઘરોમા પોરા નોંધાયા હતા. જેનો સ્થળ ઉપર નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ દવાનો પણ છંટકાવ કરવામાં આવ્યો હતો.

મચ્છરોના ઉપદ્રવને લઈને ભાવનગર મહાનગર પાલિકાની કામગીરી
મચ્છરોના ઉપદ્રવને લઈને ભાવનગર મહાનગર પાલિકાની કામગીરી (Etv Bharat Gujarat)

મેલેરિયાના કેટલા કેસો અને કાર્યવાહી

ચોમાસાના સમયમાં મચ્છર કરડવાના પગલે તાવ આવવાની સ્થિતિ સર્જાય છે, ત્યારે દવાખાનાઓમાં પણ કેસોનો વધારો થતો હોય છે. રોગ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી વિજય કાપડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં આપણી સર્વેલન્સની ટીમો દ્વારા 1769 જેટલા તાવના કેસો સામે આવ્યા હતા.

વરસાદના પ્રથમ રાઉન્ડ બાદ તાવના મેલેરિયાના, ચિકનગુનિયા ડેંગ્યુના કેસો સામે આવ્યા
વરસાદના પ્રથમ રાઉન્ડ બાદ તાવના મેલેરિયાના, ચિકનગુનિયા ડેંગ્યુના કેસો સામે આવ્યા (Etv Bharat Gujarat)

જેને પગલે તાવના કેસોનું પરીક્ષણ કરીને મેલેરિયા છે કે, કેમ તે પણ તપાસવામાં આવ્યું હતું. જો કે એક પણ કેસ તેમાં નોંધાયો નહોતો. આપણા જિલ્લામાં આજ દિન સુધી હજુ કોઈ ચાંદીપુરા વાયરસનો કેસ નોંધાયો નથી.

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TAGGED:

GUJARAT MONSOON 2026
MOSQUITOES TERROR IN BHAVNAGAR
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