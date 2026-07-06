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અમરેલીના ખારાપાટ વિસ્તારમાં વરસાદી કહેર, અનેક ગામોમાં ખેતરો ધોવાયા, વાવેતર કરેલો પાક જળમૂળમાંથી સાફ

સતત વરસાદનો ખારાપાટ વિસ્તારમાં કહેર, જુના સાવર સહિત અનેક ગામોના હજારો એકર ખેતરો ધોવાયા કપાસ અને મગફળીના પાકને ભારે નુકસાન, ખેડૂતોમાં રોષની લાગણી

અમરેલીના ખારાપાટ વિસ્તારમાં વરસાદી કહેર
અમરેલીના ખારાપાટ વિસ્તારમાં વરસાદી કહેર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 6, 2026 at 2:54 PM IST

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અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદે ખેડૂતો માટે ચિંતાજનક પરિસ્થિતિ ઉભી કરી છે. જિલ્લાના ખારાપાટ વિસ્તારના જુના સાવર, મોલડી, અમૃતવેલ, નાના લીલીયા, ભુવા સહિતના અનેક ગામોમાં ભારે વરસાદ અને નદીના વધેલા પાણીના પ્રવાહને કારણે ખેતીને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. સતત વરસેલા વરસાદના કારણે અનેક ગામોના ખેતરોમાં પાણી ફરી વળતાં હજારો એકર ખેતીની જમીન ધોવાઈ ગઈ હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

મળતી માહિતી મુજબ ભારે વરસાદ બાદ નદી અને નાળાઓમાં પાણીના પ્રવાહમાં ભારે વધારો નોંધાયો હતો. જેના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ખેતીની જમીનોમાં ઘૂસી ગયું હતું. પાણીના જોરદાર પ્રવાહને કારણે ખેડૂતોના ખેતરોમાં કરાયેલ વાવેતર સંપૂર્ણપણે અસરગ્રસ્ત થયું છે. ઘણા વિસ્તારોમાં ખેતરો ધોવાઈ જતાં ખેડૂતોને ભારે આર્થિક ફટકો પડ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.

અમરેલીના ખારાપાટ વિસ્તારમાં વરસાદી કહેર (Etv Bharat Gujarat)

આ વિસ્તારમાં ખેડૂતો દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં કપાસ અને મગફળીનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. ચોમાસાની શરૂઆત બાદ સારા ઉત્પાદનની આશા સાથે ખેડૂતોએ મોટી મહેનત અને ખર્ચ સાથે વાવેતર કર્યું હતું, પરંતુ અચાનક આવેલા પાણીના પ્રવાહે ખેતરો જ ધોઈ નાખતા બીજ સહિતનો પાક પણ નષ્ટ થયો હોવાનું ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે. જેના કારણે ખેડૂતોએ કરેલી મહેનત, સમય અને ખર્ચ ઉપર પાણી ફરી વળ્યું હોવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

વરસાદી પાણીમાં ખેતરો ધોવાઈ જતાં ખેડૂતોમાં ચિંતા
વરસાદી પાણીમાં ખેતરો ધોવાઈ જતાં ખેડૂતોમાં ચિંતા (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ ગ્રામ રક્ષક પાળો ન હોવાના કારણે વરસાદી પાણી સીધું ગામ અને ખેતી વિસ્તારોમાં ઘૂસી આવ્યું હતું. જેના કારણે માત્ર ખેતરોને જ નહીં પરંતુ ગામની આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ પાણી ફરી વળ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોનું માનવું છે કે જો અગાઉથી ગ્રામ રક્ષક પાળાની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોત તો આ નુકસાનનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું રહી શક્યું હોત.

ખેતરોમાં ભરાયા પાણી
ખેતરોમાં ભરાયા પાણી (Etv Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર ઘટનાને પગલે ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોની માંગ છે કે સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક નુકસાનીનો સર્વે હાથ ધરવામાં આવે અને ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર તથા સહાય ચૂકવવામાં આવે. સાથે જ ભવિષ્યમાં આવી સ્થિતિનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે ગ્રામ રક્ષક પાળો તાત્કાલિક બાંધવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે તેવી માંગ પણ ઉઠી રહી છે.

પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ ખેડૂતોને પ્રતિ વિઘા આશરે ₹30,000 સુધીનું નુકસાન થયું હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. જોકે વાસ્તવિક નુકસાનીનો આંકડો સરકારી સર્વે બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.

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TAGGED:

GUJARAT FLOODS
AMRELI FLOODS
AMRELI RAIN
ભારે વરસાદ
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