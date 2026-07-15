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મહેસાણા જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા ભૂમિપુત્રો ચિંતાતુર, જિલ્લામાં ખરીફ પાકોના વાવેતર પર અસર

વરસાદની આ અછતને કારણે જિલ્લામાં ખરીફ પાકોના વાવેતર પર સીધી અસર પડી રહી છે અને ખેડૂતો હવે પોતાના પાકનું આયોજન બદલવા માટે મજબૂર બન્યા છે.

મહેસાણા જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા ભૂમિપુત્રો ચિંતાતુર
મહેસાણા જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા ભૂમિપુત્રો ચિંતાતુર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 9:35 AM IST

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મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાંથી ખેડૂતો માટે ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ચાલુ વર્ષે મહેસાણા જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાયો છે, જેના કારણે ધરતીપુત્રો ચિંતિત છે, કારણ કે, સામાન્ય રીતે જુલાઈ મહિના સુધીમાં સારો એવો વરસાદ થઈ જતો હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે મેઘરાજા જાણે મહેસાણા પર રૂઠ્યા હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. વરસાદની આ અછતને કારણે જિલ્લામાં ખરીફ પાકોના વાવેતર પર સીધી અસર પડી રહી છે અને ખેડૂતો હવે પોતાના પાકનું આયોજન બદલવા માટે મજબૂર બન્યા છે.

વરસાદના આંકડા અને 20 ટકાની મોટી ઘટ

મહેસાણા જિલ્લાના સરકારી આંકડાઓ મુજબ, જિલ્લામાં ચોમાસાની સીઝનનો સરેરાશ વરસાદ આશરે ૭૩૭.૪૦ મિલીમીટર જેટલો થતો હોય છે. તેની સામે ચાલુ સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં માત્ર ૧૩૯.૫૦ મિલીમીટર જેટલો જ વરસાદ નોંધાયો છે. જે કુલ સરેરાશના માત્ર ૧૮ ટકા જેટલો જ થવા જાય છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં વાત કરીએ તો, ગયા વર્ષે જુલાઈ મહિનાની આ જ સમયગાળા સુધીમાં ૨૮૩.૬૦ મિલીમીટર વરસાદ પડી ચૂક્યો હતો. આમ, ગત વર્ષની તુલનાએ ચાલુ વર્ષે જુલાઈ માસમાં સીધો ૨૦ ટકા જેટલો વરસાદ ઓછો નોંધાયો છે. વરસાદની આ મોટી ઘટને કારણે કૂવા અને બોરના પાણીના તળ પણ ચિંતાજનક સ્થિતિમાં છે.

મહેસાણા જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા ભૂમિપુત્રો ચિંતાતુર (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોએ બદલ્યું આયોજન

વરસાદ મોડો થવાને કારણે અને હાલમાં પણ વરસાદ ખેંચાવાના લીધે ખેડૂતો હવે પરંપરાગત પાકો જેવા કે બાજરી અને કઠોળનું વાવેતર કરવાનું ટાળી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે જો સમયસર અને સારો વરસાદ થાય તો ખેડૂતો મોટા પ્રમાણમાં કઠોળ અને બાજરીનું વાવેતર કરતા હોય છે, પરંતુ આ વખતે કઠોળનું વાવેતર કરવું ખૂબ જ જોખમી અને અઘરું સાબિત થઈ રહ્યું છે. આ જ કારણે જિલ્લાના સોનીપુરા અને તેની આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારના ખેડૂતો હવે રોકડીયા પાકો તરફ વળ્યા છે.

જિલ્લામાં ખરીફ પાકોના વાવેતર પર અસર
જિલ્લામાં ખરીફ પાકોના વાવેતર પર અસર (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે, જો એકાદ મહિનો વહેલો વરસાદ આવ્યો હોત તો બાજરીનું વાવેતર થઈ શક્યું હોત. પરંતુ હવે સમય નીકળી ગયો હોવાથી અને વરસાદ ન હોવાથી તેઓ કપાસ (બીટી કપાસ) અને દીવેલા (એરંડા) જેવા પાકોની વાવણી તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, કારણ કે આ પાકો ઓછા પાણીમાં અથવા તો પાછળથી આવતા વરસાદમાં પણ ટકી રહેવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં અંદાજે ૭૧ હજાર હેક્ટર જમીનમાં પિયત આધારિત પાકોનું વાવેતર થયું છે, જેમાં કપાસ અને દીવેલા મુખ્ય છે. કડી તાલુકામાં તુલનાત્મક રીતે સારો વરસાદ હોવાથી ત્યાં ડાંગરની રોપણી પણ શરૂ થઈ છે, પરંતુ બાકીના વિસ્તારોમાં હજુ પણ મેઘરાજાની કાગડોળે રાહ જોવાઈ રહી છે.

ખેતીવાડી વિભાગની સલાહ

જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગ પણ વરસાદની આ પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે. અધિકારીઓ દ્વારા ખેડૂતોને આ કપરી પરિસ્થિતિમાં ખેતી બચાવવા માટે ખાસ વૈજ્ઞાનિક સલાહ આપવામાં આવી રહી છે. જો ખેતરમાં ભેજ ઓછો હોય તો પાકને બચાવવા માટે હલકું પિયત આપવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. આ સિવાય પાણીનો બગાડ અટકાવવા અને મર્યાદિત પાણીમાં વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે ખેડૂતોને ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ અથવા ફુવારા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવા જણાવાયું છે. જો આગામી દિવસોમાં પણ વરસાદ વધુ ખેંચાય, તો ખેડૂતોએ મોડા વવાતા પાકો જેવા કે દીવેલા, જુવાર, ઘાસચારો અને અન્ય રોકડીયા પાકો તરફ જ સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે જેથી આર્થિક નુકસાનથી બચી શકાય.

કૃષિ વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને ખેતી બચાવવા માટે ખાસ વૈજ્ઞાનિક સલાહ આપવામાં આવી
કૃષિ વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને ખેતી બચાવવા માટે ખાસ વૈજ્ઞાનિક સલાહ આપવામાં આવી (Etv Bharat Gujarat)
  1. અરવલ્લી જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની વધી ચિંતા, વાવેતર કરેલો પાક નિષ્ફળ જવાના આરે
  2. મહેસાણામાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિંત, કૃષિ વિભાગે એડવાઇઝરી જાહેર કરી

TAGGED:

DELAYED RAIN IN MAHESANA
MAHESANA FARMERS
GUJARAT FARMERS
મહેસાણા
GUJARAT MONSOON 2026

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