દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદથી રેલ વ્યવહાર પર અસર, વડોદરા સ્ટેશન પર મુસાફરો અટવાયા
ભારે વરસાદને પગલે રેલવે સેવાને અસર થઈ છે. ત્યારે વડોદરામાં લાંબા સમય સુધી ટ્રેન અંગે કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી ન મળતાં મુસાફરોમાં નારાજગી જોવા મળી હતી.
Published : July 23, 2026 at 3:40 PM IST
વડોદરા: દક્ષિણ ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડી રહેલા ભારે વરસાદના કારણે જનજીવનની સાથે હવે રેલવે વ્યવહાર પણ પ્રભાવિત થયો છે. ભારે વરસાદને પગલે કેટલાક રેલવે રૂટ પર પાણી ભરાવા અને ટ્રેકની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવેએ કેટલીક ટ્રેનોના રૂટમાં ફેરફાર કર્યો છે, જ્યારે કેટલીક ટ્રેનોનું અંતર ટૂંકાવવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જેના કારણે અનેક મુસાફરોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો અટવાઈ જતાં પ્લેટફોર્મ અને વેઇટિંગ એરિયામાં ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. ટ્રેનની રાહ જોતા અનેક મુસાફરો પ્લેટફોર્મના ફ્લોર અને પગથિયા પર બેસવા મજબૂર બન્યા હતા. લાંબા સમય સુધી ટ્રેન અંગે કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી ન મળતાં મુસાફરોમાં ભારે અસંતોષ જોવા મળ્યો હતો.
અટવાયેલા મુસાફરોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે પશ્ચિમ રેલવેના વડોદરા ડિવિઝન તરફથી કોઈ યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું નથી. મુસાફરોના જણાવ્યા મુજબ કઈ ટ્રેન ક્યારે આવશે, ટ્રેનનું નવું સમયપત્રક શું છે અથવા મુસાફરી માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા શું કરવામાં આવી છે તે અંગે કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી આપવામાં આવતી નથી. કેટલાક મુસાફરોએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ટિકિટ રદ કરાવવા અથવા અન્ય ટ્રેન માટે વ્યવસ્થા અંગે પણ યોગ્ય જવાબ મળી રહ્યો નથી.
મુસાફરોના જણાવ્યા મુજબ વારંવાર પૂછપરછ કરવા છતાં અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ તરફથી સંતોષકારક માહિતી મળતી ન હોવાથી તેમની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે. ખાસ કરીને પરિવાર સાથે મુસાફરી કરતા, વડીલો, મહિલાઓ અને નાના બાળકો સાથે આવેલા મુસાફરોને વધુ હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ટ્રેન ક્યારે ઉપડશે તેની કોઈ ચોક્કસ માહિતી ન હોવાથી મુસાફરો કલાકો સુધી સ્ટેશન પર રાહ જોવા મજબૂર બન્યા હતા.
ભારે વરસાદને કારણે સલામતીના ભાગરૂપે રેલવે દ્વારા કેટલાક નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે મુસાફરોનું કહેવું છે કે ટ્રેન વ્યવહારમાં ફેરફાર કરવો જરૂરી હોય તો તેની સમયસર અને પારદર્શક માહિતી જાહેર કરવી તેમજ સ્ટેશન પર પૂરતી સુવિધા અને માર્ગદર્શન ઉપલબ્ધ કરાવવું પણ એટલું જ જરૂરી છે. હાલ વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર મુસાફરોની અવરજવર યથાવત છે અને રેલવે તંત્ર દ્વારા ટ્રેન વ્યવહારને તબક્કાવાર સામાન્ય બનાવવા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
દક્ષિણ ગુજરાતના ભારે વરસાદની સીધી અસર રેલવે સેવાઓ પર જોવા મળી રહી છે. ટ્રેનોના રૂટમાં ફેરફાર અને અંતર ટૂંકાવવાના કારણે વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો અટવાયા છે. મુસાફરોએ યોગ્ય માહિતી અને સુવિધાના અભાવ અંગે રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. બીજી તરફ, રેલવે તંત્ર સ્થિતિ પર નજર રાખી આગામી ટ્રેન વ્યવહારને સામાન્ય બનાવવા પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
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