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મેઘરાજાએ ફરી નવસારીને ધમરોળ્યું, શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત

સૌથી વધુ અસર નવસારીના વિજલપોરમાં જોવા મળી છે , અહીં વિઠ્ઠલ મંદિર નજીક આવેલી શાકભાજી માર્કેટમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ગયા છે.

મેઘરાજાએ ફરી નવસારીને ધમરોળ્યું
મેઘરાજાએ ફરી નવસારીને ધમરોળ્યું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 7:10 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 8:07 PM IST

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નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં સતત વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદને પગલે જનજીવનને માઠી અસર પડી છે. શહેરથી લઈને ગ્રામ્ય વિસ્તારો સુધી અનેક સ્થળોએ જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.

સોમવારની રાત્રે 12 વાગ્યાથી લઈને મંગળવારની વહેલી સવાર સુધીમાં અંદાજે 7 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકતા શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, જ્યારે સવારે પણ વધુ વરસાદ ચાલુ રહેતા લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે.

મેઘરાજાએ ફરી નવસારીને ધમરોળ્યું (Etv Bharat Gujarat)

શાકભાજી માર્કેટ ભરાયા ઘૂંટણસમા પાણી

સૌથી વધુ અસર નવસારીના વિજલપોર વિસ્તારમાં આવેલા વિઠ્ઠલ મંદિર નજીકના શાકભાજી માર્કેટમાં જોવા મળી રહી છે. અહીં ગટરનું ગંદુ પાણી વ્યવસ્થિત નિકાલના અભાવે વરસાદી પાણીમાં ભળી જતાં સમગ્ર માર્કેટમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ગયા છે. પરિસ્થિતિ એવી બની કે શાકભાજી વિક્રેતાઓને પોતાની લારીઓ અને માલસામાન મુખ્ય માર્ગ પર ખસેડી વેપાર કરવાની ફરજ પડી. સતત વરસાદ ચાલુ રહે તો માર્કેટની દુકાનોમાં પણ પાણી ઘૂસી જવાની ભીતિ વચ્ચે વેપારીઓમાં ચિંતા પ્રસરી ગઈ છે. બીજી તરફ શહેરમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિને પહોંચી વળવા નવસારી મહાનગરપાલિકાએ ક્વિક રિસ્પોન્સ એક્શન શરૂ કર્યું છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારો માટે 13 ટીમોની રચના કરી પાણીના નિકાલ માટેની કામગીરી હાથ ધરી છે.

ભારે વરસાદથી નવસારીના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા
ભારે વરસાદથી નવસારીના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ આ વિસ્તારમાંથી શહેરના અન્ય વિસ્તારોનું ડ્રેનેજનું પાણી પણ પસાર થાય છે. પરંતુ ડ્રેનેજની ક્ષમતા ઓછી પડતાં ગંદુ પાણી રસ્તાઓ પર ફરી વળે છે અને લોકોને દૂષિત પાણીમાં અવરજવર કરવાની ફરજ પડે છે. અનેક રજૂઆતો છતાં સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ ન આવતા સ્થાનિકોમાં મહાનગરપાલિકા સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

નવસારીના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાતા લોકો પરેશાન
નવસારીના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ પાણી ભરાતા લોકો પરેશાન (Etv Bharat Gujarat)

નવસારી મહાનગરપાલિકાના કમિશનર જયેશ ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે, શહેરમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિને પહોંચી વળવા નવસારી મહાનગરપાલિકાએ ક્વિક રિસ્પોન્સ એક્શન શરૂ કર્યું છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારો માટે 13 ટીમોની રચના કરી પાણીના નિકાલ અને વોટર લોગિંગ દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે. ગટર ઉપર અટવાયેલા પ્લાસ્ટિક અને અન્ય કચરાને દૂર કરીને પાણીના વહેણને સરળ બનાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. જોકે, હજી સુધી શહેરના એકપણ વિસ્તારમાં ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યા હોય તેવી સ્થિતિ ક્યાંય પણ જોવા મળી નથી.

લોકોએ પાણીનો વ્યવસ્થિત નિકાલ ન થતો હોવાનો લગાવ્યો આરોપ
લોકોએ પાણીનો વ્યવસ્થિત નિકાલ ન થતો હોવાનો લગાવ્યો આરોપ (Etv Bharat Gujarat)

નવસારી જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારો પણ વરસાદથી બાકાત રહ્યા નથી. ગણદેવી તાલુકાના ઊંડાચ ગામમાં ભારે વરસાદને કારણે ગામના રસ્તાઓ, ખુલ્લા મેદાનો અને રહેણાંક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. આંગણવાડી કેન્દ્રના પગથિયાં અને ઓટલા સુધી પાણી પહોંચી ગયું હોવા છતાં નાના બાળકોનો અભ્યાસ યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે.

વિજલપોર વિસ્તારમાં આવેલા વિઠ્ઠલ મંદિર નજીકના શાકભાજી માર્કેટના દ્રશ્યો
વિજલપોર વિસ્તારમાં આવેલા વિઠ્ઠલ મંદિર નજીકના શાકભાજી માર્કેટના દ્રશ્યો (Etv Bharat Gujarat)

સતત વરસાદને કારણે લોકો ઘરમાં રહેવા મજબૂર બન્યા છે અને સમગ્ર વિસ્તારમાં સામાન્ય જનજીવન પર વ્યાપક અસર જોવા મળી રહી છે. જિલ્લામાં વરસાદનું જોર યથાવત રહેતા આગામી કલાકોમાં સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે તેવી શક્યતા વચ્ચે તંત્ર સતત મોનીટરીંગ કરી રહ્યું છે, જ્યારે નાગરિકોને સાવચેતી રાખવા અને જરૂર વગર બહાર ન નીકળવા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે.

  1. નવસારી જિલ્લામાં મેઘરાજા મહેરબાન, છેલ્લાં 24 કલાકમાં સરેરાશ 5.70 ઈંચ વરસાદ, શહેરના અનેક વિસ્તારો જળબંબાકાર
  2. નવસારીમાં મેઘતાંડવથી જનજીવન ઠપ્પ, 10 ઇંચથી વધુ વરસાદ બાદ પૂર જેવી સ્થિતિ; 1000થી વધુ લોકોનું સ્થળાંતર
Last Updated : July 21, 2026 at 8:07 PM IST

TAGGED:

GUJARAT MONSOON 2026
HEAVY RAINS IN NAVSARI
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નવસારી
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