નવસારી જિલ્લામાં મેઘરાજા મહેરબાન, છેલ્લાં 24 કલાકમાં સરેરાશ 5.70 ઈંચ વરસાદ, શહેરના અનેક વિસ્તારો જળબંબાકાર
ભારે વરસાદના કારણે નવસારી શહેર સહિત જિલ્લાના અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના પરિણામે જનજીવનને અસર પડી છે.
Published : July 21, 2026 at 3:26 PM IST
નવસારી: જિલ્લામાં મેઘરાજાએ સતત ત્રીજા દિવસે પણ અવિરત વરસાદ વરસાવતા જનજીવન પર ભારે અસર જોવા મળી રહી છે. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન જિલ્લામાં સરેરાશ 5.70 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
ભારે વરસાદના કારણે નવસારી શહેર સહિત જિલ્લાના અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે, જેના કારણે વાહનચાલકો, રાહદારીઓ તેમજ શાળાએ જતા વિદ્યાર્થીઓ અને નોકરીયાત વર્ગને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
નવસારી શહેરમાં સવારે 8 વાગ્યા સુધીમાં સાડા છ ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસતાં વેજલપુર પોલીસ ચોકી આસપાસ વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા હતા. માર્ગો પર પાણી ફરી વળતાં વાહનોની અવરજવર ધીમી પડી હતી અને લોકોને પાણીમાંથી પસાર થવાની ફરજ પડી હતી. શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવેલા રેલવે ફાટક પાસેના સર્વિસ રોડ પર પણ પાણી ભરાતા વાહનચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
સ્થાનિકોએ મહાનગરપાલિકાની સફાઈ કામગીરી સામે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. લોકોનો આક્ષેપ છે કે વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની ગટર અને ડ્રેનેજ વ્યવસ્થાની યોગ્ય રીતે સફાઈ કરવામાં આવી નથી, જેના કારણે સામાન્ય વરસાદમાં પણ પાણી ભરાઈ જાય છે અને દર વર્ષે આવી જ પરિસ્થિતિ સર્જાય છે.
છેલ્લાં 24 કલાકમાં કેટલો પડ્યો વરસાદ
|ગામ
|કેટલો વરસાદ
|નવસારી
|132 મિમી (5.50 ઇંચ)
|જલાલપોર
|155 મિમી (6.45 ઇંચ)
|ગણદેવી
|128 મિમી (5.33 ઇંચ)
|ચીખલી
|146 મિમી (6.08 ઇંચ)
|વાંસદા
|59 મિમી (2.45 ઇંચ)
|ખેરગામ
|202 મિમી (8.41 ઇંચ)
જિલ્લામાં ગત રાત્રે 12 વાગ્યાથી સવારે 6 વાગ્યા સુધીમાં નવસારી, જલાલપોર અને ચીખલી તાલુકામાં અઢી ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે ખેરગામ તાલુકામાં પોણા ચાર ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો. જુલાઈના અંતિમ તબક્કામાં લાંબા વિરામ બાદ વરસાદનું જોર ફરી વધતાં નદીઓ અને નીચાણવાળા વિસ્તારો પર વહીવટી તંત્ર સતત નજર રાખી રહ્યું છે.