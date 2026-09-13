ગુજરાતમાં મેઘતાંડવ: 24 કલાકમાં 28 જિલ્લાના 193 તાલુકા ધમરોળાયા, જાણો ક્યાં પડી આફત!
તાપી જિલ્લાના ઉકાઈ તાલુકામાં સૌથી વધુ 300 mm (12 ઈંચ) ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે, જ્યારે સમગ્ર રાજ્યમાં મોસમનો કુલ સરેરાશ વરસાદ 77.82% પર પહોંચ્યો છે.
Published : September 13, 2026 at 12:00 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્ય ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર (SEOC) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા તાજા આંકડા અનુસાર, 13 સપ્ટેમ્બરની સવાર સુધી 24 કલાક દરમિયાન ગુજરાતના 28 જિલ્લાના કુલ 193 તાલુકાઓમાં નોંધપાત્ર વરસાદ નોંધાયો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તાપી જિલ્લાના ઉકાઈ તાલુકામાં સૌથી વધુ 300 mm (12 ઈંચ) ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે, જ્યારે સમગ્ર રાજ્યમાં મોસમનો કુલ સરેરાશ વરસાદ 77.82% પર પહોંચ્યો છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ
24 કલાકમાં દક્ષિણ ગુજરાત રીજનમાં સૌથી વધુ સરેરાશ 60.14 mm વરસાદ નોંધાયો છે. આ સાથે દક્ષિણ ગુજરાત રીજનનો કુલ સરેરાશ વરસાદ મોસમના 100% ના આંકડાને વટાવીને 108.35% (1670.78 mm) પર પહોંચી ગયો છે.
સુરત, તાપી, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી છે. સુરતના ઉમરપાડામાં 212 mm, વલસાડના કાપ્રડામાં 125.83% સરેરાશ અને ડાંગના સુબીર તથા વાસદામાં પણ ભારે વરસાદ થયો છે.
કચ્છમાં અછત, પૂર્વ-મધ્યમાં 77% વરસાદ
રાજ્યના અન્ય ઝોનની વાત કરીએ તો પૂર્વ-મધ્ય ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 19.13 mm વરસાદ સાથે કુલ સરેરાશ 77.47% (634.49 mm) વરસાદ થયો છે. સૌરાષ્ટ્ર રીજનમાં 5.73 mm વરસાદ સાથે કુલ 57.10% અને ઉત્તર ગુજરાતમાં 3.79 mm વરસાદ સાથે કુલ 56.75% વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે કચ્છમાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન 0.00 mm વરસાદ નોંધાયો છે અને ત્યાં મોસમનો કુલ વરસાદ 29.95% પર સ્થિર રહ્યો છે.
વરસાદની તીવ્રતા
સૌથી વધુ વરસાદ: તાપી જિલ્લાના ઉકાઈમાં 300 mm.
ભારે વરસાદ વાળા તાલુકા: 13 તાલુકામાં 126 થી 250 mm અને 8 તાલુકામાં 51 થી 125 mm વરસાદ.
વરસાદી તાલુકા: 28 જિલ્લાના 193 તાલુકાઓમાં વરસાદ થયો.
મહિના પ્રમાણે પ્રગતિ: જુલાઈમાં સૌથી વધુ 552.57 mm, ઓગસ્ટમાં 97.01 mm અને સપ્ટેમ્બરમાં અત્યાર સુધી 22.53 mm વરસાદ નોંધાયો છે.
સમગ્ર રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 707.32 mm એટલે કે સરેરાશ 77.82% વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં જળસ્તર વધતા અનેક નદી-નાળા બે કાંઠે વહી રહ્યા છે, જ્યારે કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં હજુ પણ મોસમનો બાકી વરસાદ પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા સેવાઈ રહી છે.