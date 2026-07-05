વરસાદના પગલે નવસારીનો શાંતાદેવી વિસ્તાર જળબંબાકાર, વર્ષો જૂની ડ્રેનેજ સમસ્યાથી સ્થાનિકો પરેશાન
શાંતાદેવી વિસ્તારના અનેક ઘરો અને દુકાનોમાં વરસાદી પાણી ઘૂસી જતાં લોકોને અને વેપારીઓને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો.
Published : July 5, 2026 at 7:10 AM IST
નવસારી: જિલ્લામાં શનિવારે બપોર બાદ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરતાં અનેક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. જિલ્લામાં સૌથી વધુ ગણદેવીમાં 150 મીમી (6.12 ઇંચ) અને ચીખલીમાં 132 મીમી (5.39 ઇંચ) વરસાદ નોંધાયો. નવસારી શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 112 મીમી (4.57 ઇંચ), જલાલપોરમાં 114 મીમી (4.65 ઇંચ), ખેરગામમાં 50 મીમી (2.04 ઇંચ) જ્યારે વાંસદામાં સૌથી ઓછો માત્ર 8 મીમી (0.33 ઇંચ) વરસાદ નોંધાયો.
જિલ્લાભરમાં ભારે વરસાદ વચ્ચે નવસારી શહેરના શાંતાદેવી વિસ્તારમાં સામાન્ય વરસાદમાં જ જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. માર્ગો પર વરસાદી પાણી ભરાઈ જતાં વાહનચાલકો અને રાહદારીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. અનેક દુકાનોમાં પણ વરસાદી પાણી ઘૂસી જતાં વેપારીઓને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો.
શાંતાદેવી વિસ્તાર રત્નકલાકારો અને મોટી સંખ્યામાં વસતા સૌરાષ્ટ્રવાસીઓનો વિસ્તાર તરીકે ઓળખાય છે. દર વર્ષે વરસાદની શરૂઆત સાથે જ અહીં પાણી ભરાવાની સમસ્યા ઉભી થતી હોવા છતાં કાયમી ઉકેલ હજુ સુધી આવ્યો નથી. નિકોનું કહેવું છે કે વર્ષોથી રજૂઆતો છતાં ડ્રેનેજ અને વરસાદી પાણીના નિકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન થતાં સામાન્ય વરસાદમાં પણ વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ થઈ જાય છે.
ખાસ વાત એ છે કે આ વિસ્તાર નવસારી નગરપાલિકાના વોટર વર્ક્સ ચેરમેન દિવ્યકાંત પનારાનો વિસ્તાર હોવા છતાં માર્ગો પાણીમાં ડૂબી જતા લોકોમાં અસંતોષ જોવા મળ્યો હતો. સ્થાનિક કોર્પોરેટર અને વોટર વર્ક્સ ચેરમેન સામે લોકોએ યોગ્ય આયોજન અને કાયમી ઉકેલની માંગ ઉઠાવી છે.
બીજી તરફ ભારે વરસાદના કારણે નવસારીના વેડછા-ડાભરને જોડતો માર્ગ પાણીમાં ગરકાવ થતાં વાહનવ્યવહાર પણ બંધ કરવો પડ્યો હતો. વરસાદી માહોલ વચ્ચે શહેર અને જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં જનજીવન પર અસર જોવા મળી રહી છે, જ્યારે સ્થાનિકો હવે કાયમી ઉકેલની રાહ જોઈ રહ્યા છે.