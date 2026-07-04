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નવસારી જિલ્લા સહિત શહેરમાંથી પૂરનું સંકટ ટળ્યું, લોકોએ લીધો હાલ પુરતો રાહતનો શ્વાસ

પૂર્ણા-અંબિકા નદીના જળસ્તરમાં ઘટાડો થતાં નવસારી-બિલિમોરા પરથી પૂરનું સંકટ ટળ્યું છે, તેની સાથે તંત્ર અને સ્થાનિકોએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

ભેંસતખાડા સહિત 10 થી વધુ વિસ્તારોમાં પાણીમાં ગરકાવ
ભેંસતખાડા સહિત 10 થી વધુ વિસ્તારોમાં પાણીમાં ગરકાવ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 1:51 PM IST

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નવસારી: દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારી જિલ્લામાં શુક્રવારે પડેલા ધોધમાર વરસાદ બાદ સર્જાયેલી પૂર જેવી ગંભીર સ્થિતિમાં હવે નોંધપાત્ર રાહત જોવા મળી રહી છે. ઉપરવાસમાં વરસાદનું જોર ઘટતા પૂર્ણા અને અંબિકા નદીના જળસ્તરમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. જેના કારણે નવસારી અને બિલિમોરા શહેરો પરથી પૂરનું તાત્કાલિક સંકટ ટળી ગયું છે.

શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ભરાયેલા પાણી પણ ધીમે-ધીમે ઓસરવા લાગતાં સ્થાનિકોમાં રાહતનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. શુક્રવારે જિલ્લામાં સરેરાશ 7 ઈંચ જેટલો ભારે વરસાદ નોંધાયો હતો. તેની સાથે ઉપરવાસમાંથી પાણીની ભારે આવક થતાં પૂર્ણા, અંબિકા સહિતની તમામ નદીઓ ઉફાન પર આવી ગઈ હતી.

નવસારી જિલ્લા સહિત શહેરમાંથી પૂરનું સંકટ ટળ્યું (Etv Bharat Gujarat)

શુક્રવારે મધ્યરાત્રિ દરમિયાન પૂર્ણા નદીનું જળસ્તર ભયજનક સપાટી 23 ફૂટની નજીક પહોંચી અને 22 ફૂટે સ્થિર થતાં વહીવટી તંત્ર એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું હતું. શહેરના ભેંસતખાડા સહિત 10 થી વધુ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ઘૂસતા ફાયર વિભાગ અને જિલ્લા પ્રશાસને તાત્કાલિક કામગીરી હાથ ધરી હતી અને લોકોને સાવચેત રહેવા તેમજ જરૂર પડે તો સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવા સૂચના આપીી હતી.

પૂર્ણા-અંબિકા નદીના જળસ્તરમાં ઘટાડો થતાં નવસારી-બિલિમોરા પરથી પૂરનું સંકટ ટળ્યું
પૂર્ણા-અંબિકા નદીના જળસ્તરમાં ઘટાડો થતાં નવસારી-બિલિમોરા પરથી પૂરનું સંકટ ટળ્યું (Etv Bharat Gujarat)

જોકે વહેલી સવારે ઉપરવાસમાં વરસાદ ધીમો પડતાં પૂર્ણા નદીનું જળસ્તર સતત ઘટવા લાગ્યું અને હાલ તે 21 ફૂટ સુધી પહોંચી ગયું છે. પાણીનું સ્તર ઘટતાં ભેંસતખાડા સહિતના વિસ્તારોમાંથી પૂરનું પાણી ઓસરવાનું શરૂ થયું છે. સમયસર સ્થિતિમાં સુધારો થતાં લોકોને સ્થળાંતર કરાવવાની જરૂર પડી નહોતી અને મોટી આફત ટળી હતી.

પૂર્ણા-અંબિકા નદીના જળસ્તરમાં ઘટાડો
પૂર્ણા-અંબિકા નદીના જળસ્તરમાં ઘટાડો (Etv Bharat Gujarat)

આ વખતે પૂર્ણા નદી પર તાજેતરમાં નિર્માણ પામેલા ટાઇડલ ડેમની ભૂમિકા પણ મહત્વપૂર્ણ રહી હોવાનું સામે આવ્યું છે. ડેમના કારણે પાણીના પ્રવાહને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળતાં શહેરમાં પૂરની સ્થિતિ વધુ ગંભીર બનતી અટકી હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

પૂર્ણા નદીનું જળસ્તર ભયજનક સપાટીએ પહોંચી જતા લોકો અને તંત્રની વધી હતી ચિંતા
પૂર્ણા નદીનું જળસ્તર ભયજનક સપાટીએ પહોંચી જતા લોકો અને તંત્રની વધી હતી ચિંતા (Etv Bharat Gujarat)

બીજી તરફ બિલિમોરા માટે પણ સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. અંબિકા નદીનું જળસ્તર ભયજનક સપાટીથી ઉપર પહોંચી 32 ફૂટ સુધી ગયું હતું, જેના કારણે શહેર પર પૂરનું જોખમ ઊભું થયું હતું. પરંતુ આજે સવારે પાણીની સપાટીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થતાં બિલિમોરા શહેર પરથી પણ પૂરનું મોટું સંકટ ટળી ગયું છે.

વહીવટી તંત્રના જણાવ્યા મુજબ ઉપરવાસમાં વરસાદનું જોર હાલ ઘટ્યું છે અને આગામી કલાકોમાં બંને નદીઓના જળસ્તરમાં વધુ ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. હાલ સમગ્ર જિલ્લામાં સ્થિતિ નિયંત્રણ હેઠળ છે અને તંત્ર સતત નદીના જળસ્તર પર નજર રાખી રહ્યું છે.

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HEAVY RAIN IN NAVSARI
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નવસારીમાં વરસાદ
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