ETV Bharat / state

બનાસકાંઠા,વાવ થરાદમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ, ઘરના પતરા ઉડતા માતા-પુત્રને ઈજા, વીજળી પડતા 3 ભેંસના મોત

બનાસકાંઠા જિલ્લા સહિત વાવ-થરાદ જિલ્લામાં પણ મેઘરાજાએ વરસાદ રૂપી ભારે મહેર વરસાવી છે. ત્યારે કેટલાંક લોકો માટે આ મહેર કહેર બની સામે આવી છે.

બનાસકાંઠા,વાવ થરાદમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ
બનાસકાંઠા,વાવ થરાદમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 6, 2026 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

બનાસકાંઠા: હવામાન વિભાગની આગાહી બાદ બનાસકાંઠા વાવ થરાદ જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે. જીલ્લામાં ચોમાસુ પાકની વાવણી સમયે અનુકૂળ વરસાદ આવતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે. ખેડુતોએ પણ પાકની વાવણી શરૂ કરી દીધી છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી ખેડૂતો વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોતા હતા ત્યારે હવે વરસાદ આવતા ખેડૂતો ખુશખુશાલ છે. જ્યારે ઘણા ખેડૂતો માટે વરસાદ આફત બનીને આવતા ભારે નુકશાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.

અનેક સ્થળે ભરાયા વરસાદી પાણી

બંને જિલ્લામાં પડેલા નજીવા વરસાદથી પાલનપુર ડીસા થરાદ સહિતના વિસ્તારોમાં ક્યાંક પ્રિ મોન્સુન પ્લાનની પોલ પણ ઉઘાડી પડી પડી ગઈ છે. સરકારે ફાળવેલા લાખો રૂપિયા ખર્ચ બાદ આ પણ પાણી ભરાઈ રહેવાની સમસ્યાઓ જોવા મળી રહી છે. જેથી તંત્રની કામગીરી સામે અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે, જો ચોમાસામાં વરસાદ વધુ આવે તો પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થાય તેવી ભીતિ લોકોમાં જોવા મળી રહી છે.

બનાસકાંઠા,વાવ થરાદમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ (Etv Bharat Gujarat)

વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓને હાલાકી

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વરસાદ બાદ પાલનપુર નેશનલ હાઈવે 27 પર પાણી ભરાતા વાહનચાલકોને ખુબજઓ હાલાકી પડી રહી છે. RTO એલિવેટેડ બ્રિજ નજીક પાણી ભરાતાં વાહનચાલકો અટવાયા. બીજી તરફ પાલનપુરના ગઠામણ પાટિયા નજીક પણ ઘૂંટણ સમા પાણી ભરાતા રાહદારીઓ અને આસપાસની સોસાયટીના લોકોને અવરજવર કરવામાં મુશ્કેલીઓ ઉભી થઈ હચી.

પાણી ભરાતા વાહનચાલકો અને રાહદારીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા
પાણી ભરાતા વાહનચાલકો અને રાહદારીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા (Etv Bharat Gujarat)

ગઠામણ પાટિયા પર પાણી ભરાતા આસપાસના ગામોમાં જવાનો માર્ગ પર અવરોધ ઉભો થયો હતો. જોકે થોડા દિવસો પહેલા પાલિકા અને તંત્ર દ્વારા પ્રિમોન્સુનની કામગીરી પાછળ ખર્ચ કરેલ લાખોનો ખર્ચ પણ પાણીમાં ગયો હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતાં..

અનેક ઘરોનો પતરા-નળિયા ઉડી જતાં નુકસાન
અનેક ઘરોનો પતરા-નળિયા ઉડી જતાં નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)

જોરડિયાળી ગામે એક મકાનના પતરા ઉડતા માતા-પુત્રને ઈજા

વાવ-થરાદ જીલ્લામાં પણ પ્રથમ વરસાદ સાથે આવેલા ભારે પવનથી નુકશાન થયાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. જોરડિયાળી ગામે પવનથી ખેતરોમાં પતરા અને શેડ ઉડી જતા પરિવારો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. માથે ચોમાસું અને છત ઉપર પરથી પતરા ઉડી જતા લોકોને આર્થિક નુકશાન સાથે ભારે હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. જ્યારે જોરડિયાળી ગામે એક મકાનના પતરા ઉડતા માતા પુત્રને પણ ઈજાઓ પહોંચી હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.

ત્રણ ભેંસો પર વીજળી પડતા મોત

મલુપર ગામે વિરજીભાઈ પટેલ નામના એક ખેડૂતના ખેતરોમાં બાંધેલી ત્રણ ભેંસો પર વીજળી પડતા મોત થયા છે. સરહદી વિસ્તાર ધરણીધર પંથકમાં ભારે પવનના કારણે વીજપોલ ધરાશયી થવાની ઘટનાઓ બની છે. વહીવટી તંત્રએ નુકશાની વિસ્તારમાં તાત્કાલિક સેવાઓ કાર્યરત કરવા માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો

  1. ઇકબાલગઢ-ખારા બ્રિજનું સમારકામ લટક્યું, 10 ગામ સંપર્કવિહોણા થવાનો ડર; ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ સાથે ગ્રામજનોનો હોબાળો
  2. અમરેલીમાં જળબંબાકાર બાદ 5 સ્ટેટ હાઈવે બંધ: રાજુલામાં 8 ઈંચ વરસાદ, ભેરાઈ ગામના લોકોનું શાળામાં સ્થળાંતર

TAGGED:

HEAVY RAIN IN BANASKANTHA
HEAVY RAIN IN GUJARAT
GUJARAT WEATHER
ભારે વરસાદ
GUJARAT MONSOON 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.