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રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સાર્વત્રિક મેઘમહેર; કપરાડામાં 4.45 ઈંચ, આગામી 2 દિવસ આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી

છેલ્લા 2 દિવસથી રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં વલસાડના કપરાડામાં સૌથી વધારે 4.45 ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે.

સાર્વત્રિક મેઘમહેર
સાર્વત્રિક મેઘમહેર (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 10:22 AM IST

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અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં ચોમાસાએ લાંબા સમયના વિરામ બાદ ફરી એકવાર એન્ટ્રી કરી છે. છેલ્લા 2 દિવસથી રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે છેલ્લા 24 કલાકમાં વલસાડના કપરાડામાં સૌથી વધારે 4.45 ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. ત્યાર બાદ ભરૂચના વાલિયા, વલસાડના નાનાપોંઢા-ધરમપુર-વાપી, બોટાદના બરવાળા, મહેસાણાના બહુચરાજી, નવસારીના વાંસદા ઉપરાંત સુરતના ઉમરપાડામાં 3 ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. 18 જેટલા તાલુકામાં 2 ઈંચ જેટલો વરસાદ અને 20 જેટલા તાલુકામાં 1 ઈંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે.

આજે આ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી

દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ, સુરત અને નવસારીમાં, સૌરાષ્ટ્રના જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ અતિભારે વરસાદની આગાહી સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામા આવ્યું છે. અમદાવાદ, આણંદ, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, બોટાદ અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે.

સાર્વત્રિક મેઘમહેર
સાર્વત્રિક મેઘમહેર (IMD AHMEDABAD)
સાર્વત્રિક મેઘમહેર
સાર્વત્રિક મેઘમહેર (IMD AHMEDABAD)

બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવના કેટલાક સ્થળોએ વીજળીના કડાકા સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે.

આવતીકાલે આ વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી

સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ અને દ્વારકાના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતાઓ હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામા આવી છે. ઉત્તર ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ એટલે કે બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી સહિતના વિસ્તારો અને ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવના કેટલાક વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે.

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