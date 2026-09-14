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VIDEO/ આગામી 48 કલાક ભારે, આ વિસ્તારોને મેઘરાજા ઘમરોળશે; અંબાલાલ પટેલની આગાહી

આગામી 48 કલાક દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

અંબાલાલની આગાહી
અંબાલાલની આગાહી (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 4:21 PM IST

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ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય બનતા આગામી 48 કલાક દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં આગામી 48 કલાક દરમિયાન માત્ર મુશળધાર વરસાદ પડી શકે છે, જેના પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળભરાવની સ્થિતિ સર્જાવાની શક્યતા છે.

દાહોદ, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર અને મહિસાગરના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. જ્યારે કેટલાક ભાગોમાં અતિભારે વરસાદ પણ પડી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ સાથે કેટલાક સ્થળોએ ત્રણ ઈંચ સુધી વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. અહીં હળવાથી મધ્યમ વરસાદથી લઈને કેટલાક વિસ્તારોમાં ચાર ઈંચ સુધી વરસાદ પડી શકે છે. ભરૂચ, તાપી અને નર્મદા જિલ્લામાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં પાટણ, સમી, હારીજ, માણસા, કડી, કલોલ, ગોઝારીયા અને વિસનગર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં હળવાથી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે વરસાદી સિસ્ટમ 15 સપ્ટેમ્બર સુધી સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોને ઘમરોળી શકે છે. રાજકોટ, ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી અને ચોટીલામાં આગામી 48 કલાકમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. પોરબંદર, દ્વારકા અને જામનગરમાં પણ આ સિસ્ટમ સારો વરસાદ લાવી શકે છે. જ્યારે કચ્છમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.

આ વરસાદને કારણે દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પાકને જીવન મળી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રનું વરસાદી પાણી કૃષિ પાકો માટે સારું ગણાય છે. હવામાન નિષ્ણાતના જણાવ્યા મુજબ 16 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં વરસાદી સિસ્ટમ અરબી સમુદ્ર તરફ આગળ વધશે અને 17 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યમાં ભેજનું પ્રમાણ ઘટવાની શક્યતા છે.

હવામાન વિભાગે કરી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી

હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં આજે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. આજથી ૨૦ સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદનું પૂર્વાનુમાન છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમા આજે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. રેડ એલર્ટ સાથે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, મોરબીમાં આજે રેડ એલર્ટ છે. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના બાકી જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. બનાસકાંઠા, પાટણ, મેહસાણા, અમદાવાદ, આણંદમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આગામી 48 કલાક ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે.

આગામી બે દિવસ વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી છે. ત્યાર બાદ વરસાદની તીવ્રતામા ઘટાડો થશે. ગુજરાતમાં વરસાદની ચાર સિસ્ટમ સક્રિય છે. લો પ્રેશર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, મોન્સૂન ટ્રક સિસ્ટમના કારણે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. માછીમારોને આગામી બે દિવસ દરિયો ન ખેડવા અપીલ કરવામા આવી છે. મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં આજે રેડ એલર્ટ છે.

વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે, 14 સપ્ટેમ્બર માટે ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી છે. રેડ એલર્ટ સાથે મોરબી, સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટ જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આજે કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, અમદાવાદ, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, ભરૂચ, આણંદ અને અન્ય કેટલાક વિસ્તારોમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, ખેડા, વડોદરા, સુરત, નવસારી અને વલસાડમાં યલો એલર્ટ છે.

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અંબાલાલ પટેલની આગાહી
હવામાન વિભાગની આગાહી
HEAVY RAIN FORECAST FOR GUJARAT

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