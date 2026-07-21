વલસાડમાં મેઘરાજાની ફરી ધમાકેદાર બેટિંગ, વાપી-પારડી જળબંબાકાર, જનજીવનને માઠી અસર
શહેરના છીપવાડ ગરનાળામાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા ગરનાળું સંપૂર્ણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું હતું. જેના કારણે લોકોને વાહન ચાલકોને અવર-જવરમાં ભારે હાલાકી પડી હતી.
Published : July 21, 2026 at 1:10 PM IST
વલસાડ: વલસાડ જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા જિલ્લાના અનેક વિસ્તારો જળબંબાકાર થઈ ગયા છે. જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ જિલ્લામાં સરેરાશ 145.43 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો છે. ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા અને અનેક માર્ગો પર અવરજવર મુશ્કેલ બની છે.
ગરનાળું પાણીમાં ગરકાવ
શહેરના છીપવાડ ગરનાળામાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા ગરનાળું સંપૂર્ણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયું હતું. જેના કારણે આશરે 40 જેટલા ગામોના લોકોને અવરજવર માટે ભારે હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. વાહનચાલકોને લાંબા ચક્કર મારીને ગંતવ્ય સુધી પહોંચવાની ફરજ પડી, જ્યારે કેટલાક સમય માટે આ માર્ગ પરથી અવરજવર લગભગ ઠપ થઈ ગઈ હતી.
રોડ-રસ્તા જળબંબાકાર, લોકો પરેશાન
ભારે વરસાદના કારણે સરસ્વતી સ્કૂલ નજીક અબ્રામા રોડ વિસ્તારમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા હતા. રસ્તા પર પાણી ફરી વળતા વાહનચાલકો તેમજ સ્થાનિક રહેવાસીઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. કેટલાક સ્થળોએ પાણી ભરાવાને કારણે ટ્રાફિકની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ હતી.
પારડીમાં સૌથી વધુ 206 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો
જિલ્લાના સાત તાલુકાઓમાં પારડી તાલુકામાં સૌથી વધુ 206 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો હતો. જ્યારે વાપી તાલુકામાં 176 મી.મી., વલસાડ અને ધરમપુર તાલુકામાં 160-160 મી.મી., નાનાપોંઢા તાલુકામાં 164 મી.મી., કપરાડા તાલુકામાં 79 મી.મી. અને ઉમરગામ તાલુકામાં 73 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો હતો.
જિલ્લામાં દિવસભર સાર્વત્રિક વરસાદ
જિલ્લામાં દિવસભર સાર્વત્રિક વરસાદ ચાલુ રહ્યો હતો. સાંજે 22થી24 કલાકના ગાળામાં જિલ્લા સરેરાશ 20.57 મી.મી. અને રાત્રે 24થી02 કલાકના ગાળામાં 24.43 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો હતો. વાપી તાલુકામાં સાંજે 20થી22 કલાક દરમિયાન 51 મી.મી. અને 22થી24 કલાક દરમિયાન 49 મી.મી. વરસાદ વરસ્યો હતો. જ્યારે પારડી તાલુકામાં સવારે 08થી12 કલાક દરમિયાન સતત 39-39 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો હતો.
ચાલુ સીઝનમાં જિલ્લામાં 1042 મી.મી. સરેરાશ વરસાદ
વલસાડ જિલ્લામાં ચાલુ ચોમાસા દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં કુલ સરેરાશ 1042 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો છે. તાલુકાવાર કુલ વરસાદમાં કપરાડા તાલુકો 1178 મી.મી. સાથે પ્રથમ સ્થાને છે. ત્યારબાદ પારડીમાં 1175 મી.મી., વલસાડમાં 1091 મી.મી., વાપીમાં 1064 મી.મી., ઉમરગામમાં 1057 મી.મી., નાનાપોંઢામાં 922 મી.મી. અને ધરમપુરમાં 807 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો છે.
વરસાદ દરમિયાન રાખવા તંત્રની અપીલ
ભારે વરસાદની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા લોકોને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા, પાણી ભરાયેલા રસ્તાઓ પરથી પસાર ન થવા અને હવામાન વિભાગની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. સતત વરસાદને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં હજુ પણ સતર્કતા રાખવામાં આવી રહી છે.