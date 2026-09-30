આજે અને આવતીકાલે રાજ્યના આ વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા, જાણો આગામી પાંચ દિવસ કેવું રહેશે હવામાન ?
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આગામી આજે અને આવતીકાલે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામા આવી છે.
Published : September 30, 2026 at 7:58 AM IST
અમદાવાદઃ હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આગામી આજે અને આવતીકાલે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામા આવી છે. ખાસ કરીને આજે ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓ બનાસકાંઠા, પાટણ અને વાવ થરાદમાં કેટલાંક વિસ્તારમાં તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી અને દમણ, દાદરા નગર હવેલીના કેટલાંક વિસ્તારમાં હળવા ઝાપટાથી હળવો વરસાદ પડી શકે છે.
સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ પ્રદેશના જિલ્લાઓમાં રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, કચ્છ અને દીવમાં થોડા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ ઉપરાંત ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. ગુજરાત પ્રદેશ અને સૌરાષ્ટ્રના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે.
આગામી પાંચ દિવસ કેવું રહેશે હવામાન
1 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અથવા ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની પ્રબળ શક્યતાઓ હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે.
2 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીના તમામ જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની પ્રબળ શક્યતા છે.
3 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીના તમામ જિલ્લાઓમાં સૂકા હવામાનની પ્રબળ શક્યતા છે.
4 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા અને નગરમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.
5 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીના તમામ જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની પ્રબળ શક્યતા છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે નૈઋત્યના ચોમાસની વિદાયની રેખા ગુરદાસપુર, ચંદીગઢ, મુઝફ્ફરનગર, અલીગઢ, ધોલપુર, ઉદયપુર, ડીસા, નલિયા પરથી પસાર થઈ રહી છે. આ સ્થિતિ દર્શાવે છે કે ગુજરાત સહિત દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી ચોમાસાની વિદાયની પ્રક્રિયા ધીમે ધીમે આગળ વધી રહી છે, જેથી આગામી સમયમાં વરસાદની ગતિવિધિ પણ ઘટે તેવી શક્યતાઓ છે.