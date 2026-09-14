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VIDEO / ગીર સોમનાથ: વેરાવળ-સોમનાથથી તાલાલા સુધી વરસાદ, ઉના-ગીર ગઢડામાં અમી છાંટણાંથી ખેડૂતોમાં આશા

ગુજરાતમાં લાંબા વિરામ બાદ ચોમાસું ફરી સક્રિય થતાં અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ, ઉના-ગીર ગઢડાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અમી છાંટણાં સાથે વાદળછાયું વાતાવરણ

ગીર સોમનાથમાં વરસાદ
ગીર સોમનાથમાં વરસાદ (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 11:36 AM IST

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Updated : September 14, 2026 at 11:43 AM IST

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ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં લાંબા વિરામ બાદ ફરી એકવાર મેઘરાજાની એન્ટ્રી થતાં સમગ્ર પંથકમાં વરસાદી માહોલ છવાયો છે. વેરાવળ-સોમનાથ સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વહેલી સવારથી ધીમીધારે વરસાદ વરસ્યો હતો. જ્યારે તાલાલા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી હતી. વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ વરસતા રસ્તાઓ તથા શેરીઓમાં વરસાદી પાણી વહેતા જોવા મળ્યા હતા. ઉના, ગીર ગઢડા અને કોડીનારમાં પણ ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો છે.

તાલાલા પંથકમાં વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી અને લાંબા વિરામ બાદ વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી હતી. વરસાદ ખેતી માટે આશીર્વાદરૂપ બનતા ધરતીપુત્રોમાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. વરસાદના આગમનથી વેપારીઓમાં પણ ખુશી જોવા મળી હતી.

બીજી તરફ ઉના અને ગીર ગઢડા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અમી છાંટણાં સાથે વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. વહેલી સવારથી આકાશમાં કાળા વાદળો ઘેરાતા ખેડૂતોમાં વરસાદની આશા જાગી છે. કેટલાક ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા અમી છાંટણાં થતાં વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે.

છેલ્લા દોઢ મહિનાથી વરસાદના વિરામના કારણે ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા હતા. ખાસ કરીને મગફળી, કપાસ અને સોયાબીન જેવા પાકોને વરસાદની જરૂરિયાત હતી. ત્યારે ગીર સોમનાથના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફરી વરસાદી માહોલ જામતા ખેડૂતોમાં પાકને જીવનદાન મળવાની આશા જાગી છે.

વેરાવળ-સોમનાથ, તાલાલા તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો છે, જ્યારે ઉના-ગીર ગઢડાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અમી છાંટણાં તથા વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ચોમાસું ફરી સક્રિય થવાના સંકેતો જોવા મળી રહ્યા છે. મેઘરાજા હજુ મન મૂકીને વરસે અને ખેતીના પાકને પૂરતું પાણી મળે તેવી આશા સાથે ધરતીપુત્રો આકાશ તરફ મીટ માંડીને બેઠા છે.

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Last Updated : September 14, 2026 at 11:43 AM IST

TAGGED:

ગીર સોમનાથમાં વરસાદ
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