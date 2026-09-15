જુનાગઢ જિલ્લામાં સાર્વત્રિક હળવો વરસાદ, હજુ પણ જિલ્લામાં 40 ટકા વરસાદની ઘટ
માળીયા, માંગરોળ, અને ભેસાણને બાદ કરતા જૂનાગઢ જિલ્લાના અન્ય તાલુકામાં એકદમ સામાન્ય અથવા તો હળવો કહી શકાય તે પ્રકારનો વરસાદ નોંધાયો છે.
Published : September 15, 2026 at 9:55 AM IST
જુનાગઢ: ગઈ કાલથી વાતાવરણમાં આવેલા અચાનક પલટાને કારણે સમગ્ર જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં હળવો વરસાદ પડી રહ્યો છે. માળીયા, માંગરોળ, અને ભેસાણને બાદ કરતા જૂનાગઢ જિલ્લાના અન્ય તાલુકામાં એકદમ સામાન્ય અથવા તો હળવો કહી શકાય તે પ્રકારનો વરસાદ નોંધાયો છે.
અત્યાર સુધી જુનાગઢ જિલ્લામાં કુલ 61.81 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. જે જુનાગઢ જિલ્લાની જરૂરિયાત કરતા હજુ પણ 40 ટકાની આસપાસ ઓછો જોવા મળે છે. હજુ પણ જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળે છે, જેથી આગામી દિવસોમાં પણ વરસાદ થાય તેવી તમામ શક્યતાઓ વાતાવરણમાં આવેલા બદલાવને કારણે જોઈ શકાય છે.
જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં હળવો વરસાદ
પાછલા 48 કલાકથી જે રીતે સમગ્ર ગુજરાતના વાતાવરણમાં બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે, તેવી જ રીતે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લાના વાતાવરણમાં પણ વરસાદને લઈને સાનુકૂળ વાતાવરણ ઊભું થતું જોવા મળી રહ્યું છે. ચોમાસાના બે મહિના એકદમ વરસાદ વગર પસાર થયા ત્યારે ૪૮ કલાકથી વાતાવરણમાં આવેલા બદલાવને કારણે જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ ઊભો થયો છે, પરંતુ જે રીતે ગુજરાતના અન્ય જિલ્લાઓમાં ધોધમાર કહી શકાય તે પ્રકારનો વરસાદ પડ્યો છે, તેવો વરસાદ જુનાગઢ શહેર કે જિલ્લામાં હજુ સુધી નોંધાયો નથી.
મળીયા, માંગરોળ અને ભેસાણને બાદ કરતા મોટા ભાગના તાલુકાઓમાં આજે પણ ઝાપટાં રૂપી વરસાદ આવી રહ્યો છે. માળીયા, માંગરોળ અને ભેસાણ આ ત્રણ તાલુકામાં ગઈકાલે (સોમવારે) એક થી બેં ઈચ સુધીનો વરસાદ નોંધાયો. જેને ચોમાસાના દિવસોમાં એકદમ સામાન્ય ગણવામાં આવે છે. હજુ પણ વરસાદી વાતાવરણ સતત આગળ વધી રહી છે, ત્યારે આગામી દિવસોમાં જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લાના અન્ય તાલુકામાં નોંધપાત્ર વરસાદ થાય તેવી સંભાવના ઊભી થઈ છે.
અત્યાર સુધી જિલ્લામાં પડેલા વરસાદની આંકડાકીય વિગતો
આ વર્ષના ચોમાસા દરમિયાન ગઈ કાલ સુધી પડેલા વરસાદની વિગતો પર એક નજર કરીએ તો જુનાગઢ જિલ્લામાં અત્યાર સુધી કુલ 6458 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. જેની ટકાવારી 61.81 થાય છે અને જિલ્લાના તમામ તાલુકા અને ગિરનાર પર્વત પર મળીને કુલ 254.29 ઇંચ જેટલો વરસાદ અત્યાર સુધી થયો છે. જેમાં તાલુકા વાર વિગતો પર નજર કરીએ તો માણાવદરમાં 486 mm એટલે કે 19.13 ઈંચ, વંથલીમાં 360 મિલી મીટર (14.17) ઇંચ, જૂનાગઢ માં 403 મિલિમીટર (15.86) ઇંચ ભેસાણ માં 549 મીલીમીટર (21.61) ઇંચ, વિસાવદરમાં 513 મિલિમીટર (20.19) ઇંચ, મેંદરડામાં 704 મિલિમીટર (27.71 ઇંચ), કેશોદમાં 903 મીલીમીટર (35.55 ઇંચ) માંગરોળમાં 1134 mm (44.64 ઇંચ), માળિયામાં 975 mm (38.38 ઇંચ) અને ગિરનાર પર્વતમાં 707 મીલીમીટર એટલે કે 27.83 ઇંચ જેટલો વરસાદ 14મી સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં નોંધાયો છે.
આ પણ વાંચો